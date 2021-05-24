Chồng tôi có sở thích xem phim đen dù được vợ đáp ứng đầy đủ, có phải anh 'có vấn đề'?

Chuyện thầm kín 24/05/2021 00:41

Chúng tôi lấy nhau 5 năm, đã có một cậu con trai 4 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi khá êm ấm và hòa hợp, kể cả chuyện chăn gối.

Hai vợ chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau. May mắn thay chúng tôi yêu nhau và cũng lấy được nhau. Trong khi chúng bạn học cùng đều chai tay sạch. Ai cũng nói chúng tôi may mắn, là cặp thanh mai trúc mã hiếm có.

Hai vợ chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau.
 Hai vợ chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau - Ảnh: Internet

Cuộc sống kinh tế vợ chồng tôi cũng tạm ổn. Cả hai đều là người nhà nước nên công việc cũng không quá bận rộn. Chồng khá chăm chỉ, cũng biết phụ vợ việc nhà, ít khi bù khú bạn bè hay karaoke tay vịn các kiểu. Chỉ thỉnh thoảng đi với đám bạn uống vài ly rồi vợ, chưa bao giờ đi quá 11 giờ đêm. Tôi thấy chồng như vậy là quá ổn rồi, cũng không mơ ước gì hơn.

Hai vợ chồng tôi đều có máy tính cá nhân làm việc riêng nên không bao giờ đụng vào máy tính của nhau. Một lần máy tính tôi bị hư, chưa sửa kịp nên đành lấy máy tính của chồng làm việc tạm. Tôi mở mail của chồng để đăng  xuất ra thì bất ngờ thấy rất nhiều tin nhắn mới gửi tới. Tôi tò mò mở ra xem thử thì đa số là những tin nhắn của các trang web khiêu dâm gửi đến. Tôi choáng váng liền mở xem lịch sử trang web thì thấy rất nhiều lần chồng truy cập vào web đen. Thậm chí khoảng thời gian vào cả ban đêm, lúc vợ chồng tôi vừa quan hệ xong.

Tôi nóng mặt, tắt máy. Tôi không thể nhìn vào đó một phút giây nào nữa. Đây là chồng tôi sao? Không phải. Người chồng hiền này, đứng đắn của tôi không phải như vậy! Từ khi yêu nhau đến khi lấy nhau, anh chưa từng làm gì sai trái với tôi. Hay là tôi chưa phát hiện ra? Lòng tôi rối bời lắm. Nhưng tôi quyết phải tìm hiểu cho rõ chuyện này.

Một lúc sau thì thấy anh rón rén đứng dậy đi lại bàn làm việc mở laptop
 Một lúc sau thì thấy anh rón rén đứng dậy đi lại bàn làm việc mở laptop - Ảnh: internet

Tôi hôm đó, tôi vẫn chưa nói với anh chuyện này. Sau khi con ngủ, tôi bế con sang phòng của con và về phòng mình. Như mọi lần vợ chồng tôi lại có quan hệ. Anh vẫn sung sức, không hề có dấu hiệu của kẻ “ăn no bên ngoài”. Xong cuộc giao hoan, tôi giả vờ ngủ say. Một lúc sau thì thấy anh rón rén đứng dậy đi lại bàn làm việc mở laptop. Tôi hồi hộp theo dõi. Vài phút sau tôi tôi thấy anh bắt đầu cởi quần mình ra và tự xử. Nhìn cái cảnh anh đang đê mê hưởng thụ khoái cảm từ những cảnh làm tình trên phim còn hơn cả với tôi khiến tôi thấy ghê rợn. Có lẽ nào tôi chưa thể đáp ứng đủ cho anh.

Rõ ràng tôi thấy anh khi quan hệ với vợ cũng rất có thỏa mãn mà. Tôi có để anh “đói” đâu. Hay chồng tôi có bệnh? Anh ấy là kẻ biến thái như trong những câu chuyện trên mạng mà tôi đã đọc? Tôi có nên hỏi thẳng chồng mình chuyện này không? Các chị em cho tôi lời khuyên với!

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Từ khóa:   Phim sex Nhớ chồng tự xử

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