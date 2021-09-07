Những vụ mất tích tập thể bí ẩn nhất lịch sự nhân loại tới nay vẫn chưa có lời giải

Chuyện lạ 07/09/2021 05:46

Trong hàng loạt hồ sơ mất tích bí ẩn, có lẽ 3 vụ mất tích tập thể dưới đây là những vụ mất tích bí ẩn nhất thế giới mà tới nay vẫn chưa tìm ra được lời giải. Số nạn nhân của những vụ án này là hơn 800 đến 4.000 người.

Bí ẩn vụ 4.000 binh lính mất tích trong núi 

Năm 1711, một binh đoàn gồm 4.000 binh lính người Tây Ban Nha đóng quân tại dãy núi Pyrenees đã mất tích một cách bí ẩn. Trước khi mất tích, số binh sĩ này qua đêm tại dãy núi để chờ đợi quân tiếp viện.

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Dãy núi Pyrenees nơi 4000 binh lính Tây Ban Nha mất tích bí ẩn - Ảnh: Internet

Vậy nhưng, sáng hôm sau khi quân tiếp viện đến, họ không tìm thấy binh sĩ nào trong khi lửa vẫn cháy, ngựa và đại bác còn nguyên. Từ đó đến nay, các lực lượng chức năng vẫn không tìm ra được manh mối nào để tìm thấy những binh lính trên. Đây vẫn là một trong những vụ án mất tích bí ẩn nhất Tây Ban Nha.

vụ án mất tích bí ẩn
Đến nay, vụ những binh lính Tây Ban Nha mất tích vẫn chưa có giải đáp - Ảnh: Internet 

Quân đội Anh biến mất trong sương mù

Vào ngày 28/8/1915 trong Thế chiến thứ 1, hơn 800 binh lính Anh được lệnh leo lên một ngọn núi cao thuộc vùng Garibaldi của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi ấy, một lực lượng quân sự của New Zealand đang đóng quân tại đó. 

vụ án mất tích bí ẩn
Hơn 800 binh lính đã biến mất khi leo lên ngọn núi cao thuộc vùng Garibaldi - Ảnh: Internet

Khi hơn 800 binh sĩ Anh càng leo lên cao thì xuất hiện một lớp sương mù màu xám dày đặc. Khi tất cả binh sĩ chìm vào làn sương mù thì chuyện kỳ lạ xảy ra. Không một người lính Anh nào bước ra khỏi làn sương mù đò. 

22 binh sĩ của New Zealand đang làm nhiệm vụ canh gác tại ngọn đồi khác cách đó khoảng 60m đã chứng kiến sự việc này. Vì vậy, họ lập tức báo lên cấp trên. Phía Anh cũng tổ chức cuộc tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lúc bấy giờ, quân đội Anh nghi ngờ có thể lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt số binh sĩ của nước này làm tù binh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chưa từng gặp hay bắt giữ hơn 800 binh sĩ Anh. Do đó, vụ mất tích của số binh lính này đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải.

vụ án mất tích bí ẩn
Tất cả biến mất sau lớp sương mù và mãi mãi không bao giờ quay về - Ảnh: Internet 

2.000 người dân biến mất bí ẩn

Cuối năm 1930, ở ngôi làng Inuit bên hồ Anjikuni, Canada đã xẩy ra một vụ mất tích tập thể khiến giới chức trách và các nhà điều tra đau đầu. Đến nay, vụ án này vẫn chưa thể tìm ra tung tích của khoảng 2.000 người dân làng Inuit.

vụ án mất tích bí ẩn
Ngôi làng Inuit bên hồ Anjikuni, Canada - Ảnh: Internet

Một lái buôn mua bán lông thú lông thú Joe Labelle đã ghé vào ngôi làng này vào một buổi tối. Ông đã giật mình không thấy bóng dáng bất cứ người nào. 

vụ án mất tích bí ẩn
vụ án mất tích bí ẩn
  Số nạn nhân trong vụ mất tích khoảng 2.000 người, tới nay vẫn là một điều bí ẩn - Ảnh: Internet

Dù đi khắp ngôi làng, ông Labelle vẫn không tìm thấy ai. Kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ đồ đạc như quần áo, thức ăn, vũ khí của dân làng vẫn còn nguyên. Ngay sau đó, ông đã vội vã trình báo cảnh sát về vụ mất tích này.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng Canada tới làng Inuit bên hồ Anjikuni để tìm kiếm gần 2.000 người mất tích. Trong khi tìm kiếm các nạn nhân, họ phát hiện nhiều ngôi mộ bị đào xới và quan tài được mang đi.

Mặc dù nỗ lực điều tra, song phía cảnh sát đều bất lực khi các manh mối đều đi vào ngõ cụt. Không thể lý giải nổi 2.000 người dân đã đi đâu hay bị thế lực siêu nhiên nào bắt cóc hay không? Đến nay, vụ việc này vẫn là một bài toán nan giải đối với các cơ quan chức năng.

Mở nắp quan tài lúc 0h, phát hiện hài đội vương miện và bí mật gây chấn động giới khảo cổ học

Mở nắp quan tài lúc 0h, phát hiện hài đội vương miện và bí mật gây chấn động giới khảo cổ học

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