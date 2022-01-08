Người đàn ông London 29 tuổi tận dụng bảng quảng cáo để tìm vợ, CĐM thán phục 'Internet quả thực rất thú vị'

Các biển quảng cáo có hình ảnh Muhammad Malik đang nằm và chỉ vào một dòng chữ, "Hãy cứu tôi khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt" được trang trí trên màn hình màu tím.

Trong một sự việc lan truyền từ thành phố Birmingham, Vương quốc Anh, một người đàn ông tên là Muhammad Malik đã tự quảng cáo mình trên những tấm biển quảng cáo khổng lồ. Chàng trai 29 tuổi đứng ra lập bảng quảng cáo và lập trang web tìm vợ. Phải, cái bạn đang nhìn là sự việc hài hước nhưng có thật đấy!

Muhammad Malik tìm đến việc dùng biển quảng cáo để kiếm vợ.

Các biển quảng cáo có hình ảnh Muhammad Malik đang nằm và chỉ vào một dòng, "Hãy cứu tôi khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt" được tô điểm trên màn hình màn tím. Các biển quảng cáo cũng có liên kết đến một trang web có tên findMALIKawife.com.

“Người bạn đời lý tưởng của tôi sẽ là một phụ nữ Hồi giáo ở độ tuổi đôi mươi, sự cố gắng của bạn sẽ tuyệt vời hơn cả thần thái bạn đang có. Tôi sẵn sàng để làm quen với những cô gái ở bất kỳ sắc tộc nào nhưng tôi có một gia đình Punjabi lớn và ồn ào - vì vậy bạn cũng sẽ cần phải giữ ý với những người đàn ông khác trong gia đình của tôi đó" người đàn ông 29 tuổi viết trên trang web của mình.

Cư dân mạng tỏ ra khá thích thú với lời quảng cáo của Muhammad Malik và vào đã phần bình luận để bày tỏ cảm xúc.

"Tôi đang nghĩ đến việc thay đổi và trở thành tín đồ tôn giáo chỉ để kết hôn với bạn" một người dùng mạng xã hội cho biết.

Một người dùng khác nhận xét: “Chúc mừng cậu. Tôi có lẽ cũng cần phải làm như thế này mất thôi ”.

Chàng trai cũng chia sẻ rằng : "Tôi đang sáng tạo, tôi thích làm những điều ngẫu nhiên và ngớ ngẩn nhất", và vì vậy anh ấy đã thử sáng kiến độc đáo này.

Quan điểm của bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết qua các bình luận ở ​​dưới đây nhé.

Theo indiatoday

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