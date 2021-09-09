Nhìn loài cá này ai cũng thấy khiếp sợ nhưng giá trị của loài cá này lên đến hàng chục triệu đồng một con.

Vừa qua, trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh một con cá với hình dáng đáng sợ nằm trên thuyền đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng tò mò vì không biết đây là loài cá gì, nó có nguy hiểm hay không và liệu có ăn được không? Cá mặt quỷ có hình dạng xấu xí - Ảnh: Internet Được biết loài cá xuất hiện trong clip có tên gọi là cá mặt quỷ (Stonefish), hay còn có nhiều tên gọi khác như cá đá, cá mang ếch, cá mao ếch. Cá mặt quỷ có thể đạt chiều dài 1 mét, nhỏ hơn có kích thước khoảng 20 đến 50 cm, trọng lượng khoảng 1 - 5 kg/con.

Cá mặt quỷ với 13 chiếc vây chứa độc tố trên lưng khiến bất cứ ngư dân nào cũng phải kiêng nể - Ảnh: Tik Tok Đúng như tên gọi, loài cá này có vẻ ngoài vô cùng xấu xí, nhiều vây ở sống lưng, nhìn vẻ ngoài giống tảng đá với lớp da loang lổ màu nâu thô ráp. Da cá dai và chứa nhiều vây sắc nhọn trông cực kỳ đáng sợ. Không chỉ xấu bên ngoài, loài cá này còn chứa cả độc tố bên trong. Nó được được mệnh danh là "chúa tể nọc độc" dưới đáy đại dương bởi trên lưng của chúng có 13 tia vây mang độc tố và độc có thể tồn tại nhiều ngày sau khi cá chết. Khi vây cá đâm vào con người, độc tố sẽ tác động trực tiếp đến hệ cơ vận động, hệ thần kinh và làm hệ cơ trơn của tim ở người: sưng to; huyết áp, nhịp tim, nhịp thở rối loạn. Nếu nặng có thể dẫn tới tử vong. Mặc dù xấu xí nhưng một con cá mặt quỷ thường có giá từ vài chục triệu đồng - Ảnh: Internet Khi nghe tới đây, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng loài cá này nguy hiểm nên tránh xa, tuy nhiên thật rất bất ngờ, đó là nếu biết cách chế biến thì chúng lại trở thành một món ăn cực kỳ ngon và quý. Thậm chí, muốn ăn thử thì chúng ta còn phải bỏ số tiền lên đến cả chục triệu đồng mới mua được một con cá mặt quỷ.

Cá mặt quỷ được chế biến thành món Sashimi yêu thích của người Nhật Bản - Ảnh: Internet Cá mặt quỷ có hương vị thơm ngon, dai chắc, nó được miêu tả vừa giống thịt gà và vừa giống tôm hùm. Chính vì thế, cá mặt quỷ có thể chế biến thành nhiều món như Sashimi, hấp, nướng muối ớt, lẩu chua, om cà ri,... Nhưng vì là loài cá có nọc độc nên công đoạn chế biến cá mặt quỷ rất phức tạp, đòi hỏi người đầu bếp phải nắm rõ và có kinh nghiệm trong việc sơ chế, loại bỏ nọc độc. Hiện nay, vì rất ít người dám bắt loài cá này vì vậy mức giá của chúng rất cao, với những con có trogj lượng từ 4 - 5kg có giá cả chục triệu đồng, loại to hơn thì giá cũng cao hơn. Chính vì sự đặc biệt của loài cá này nên nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có cơ hội thưởng thức món cá đặc biệt này.

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