Cực SỐC: 'Núi đôi' xuất hiện ở... nách sản phụ, tiết sữa như 'bầu ngực thứ ba' khiến cư dân mạng 'tròn xoe mắt'

Sau khi sinh con vài ngày, một người mẹ đã thông báo về tình trạng kỳ lạ của mình khi sữa tiết ra từ nách. Điều này đã khiến cư dân mạng vô cùng sốc và bàng hoàng.

Mới đây, một bài viết trên Tạp chí Y học New England đã khiến nhiều người sửng sốt khi có thông tin về một người phụ nữ 26 tuổi nói với các bác sĩ rằng, cô bị đau ở nách phải hai ngày sau khi sinh con và xuất hiện hiện tượng "sữa chảy ra từ nách". Khi các bác sĩ kiểm tra, họ phát hiện ra một khối tròn ở nách của cô. Điều đáng ngạc nhiên là khối tròn này "tiết ra một chất dịch màu trắng khi ấn vào" theo các chuyên gia đến từ bệnh viện Santa Maria ở Lisbon. Cô được chẩn đoán mắc chứng đa tuyến vú, hoặc có thừa mô vú trong cơ thể. Theo một bài báo năm 1999 đăng trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings, tỉ lệ phụ nữ sinh ra với mô vú "thừa" như vậy lên tới 6%.

Trong một số trường hợp, mô vú thừa này bao gồm núm vú hoặc quầng vú (vùng sắc tố xung quanh núm vú), nhưng trong những trường hợp khác, chỉ có mô vú mà không có núm vú hoặc quầng vú, giống như trong trường hợp của người phụ nữ này. Tình trạng này xảy ra trong quá trình phát triển của bào thai, khi các tế bào tiền thân của các tuyến vú hình thành dọc theo "rãnh tuyến vú" hoặc "tuyến sữa" chạy từ nách đến bẹn ở hai bên cơ thể, theo một bài báo năm 2014 trên Tạp chí American Roentgenology.

Thông thường, các gờ này biến mất ở khắp mọi nơi ngoại trừ vú. Nhưng khi điều này không xảy ra, cơ thể sẽ có mô vú thừa còn sót lại. Vị trí phổ biến nhất của mô vú thừa nằm ở nách. Hiện tượng hi hữu xuất hiện ở 6% phụ nữ - Ảnh: Livescience Theo bài báo năm 1999, nếu mô vú phụ không có núm vú hoặc quầng vú, mọi người có thể không nhận ra họ có thừa mô vú cho đến khi họ mang thai hoặc bắt đầu cho con bú. Tại thời điểm này, sữa "được bơm vào" mô vú thừa giống như ở mô vú bình thường và phụ nữ có thể bị sưng hoặc đau ở khu vực này. Một số phụ nữ thậm chí có thể hút sữa từ mô vú phụ. Trong bài báo năm 1999, các tác giả mô tả trường hợp của một phụ nữ 18 tuổi có mô vú phụ ở nách có thể bơm mô vú ở nách thành công trong 8 tuần để giảm bớt khó chịu và tiếp tục cho con bú. Trong trường hợp của người phụ nữ Bồ Đào Nha được xác định lành tính. Các bác sĩ cũng nói với cô rằng, khi tiến hành rà soát ung thư vú định kỳ, mô vú thừa cũng sẽ cần được kiểm tra giống như mô vú bình thường. Không rõ liệu người phụ nữ này có thể cho con bú hoặc hút sữa từ mô vú phụ hay không.

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