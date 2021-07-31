Hi hữu: Bé gái sơ sinh vừa chào đời đã mang song thai khiến bụng to bất thường, gia đình tá hỏa khi nguyên nhân được tiết lộ

Một bé gái sơ sinh vừa chào đời đã có một cặp song sinh trong bụng. Theo ghi nhận, trường hợp này chỉ xảy ra trong khoảng 1/500.000 trường hợp trên thế giới.

Mới đây, một sự việc vô cùng hi hữu đã xảy ra tại Israel khi một em bé mới sinh tại Trung tâm y tế Assuta đã mang 1 bào thai trong bụng. Không lâu sau khi được sinh ra, bé gái đã được các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để lấy phôi thai trong bụng ra. Omer Globus - bác sĩ sản khoa cho biết: "Chúng tôi rất kinh ngạc khi phát hiện ra đó là một phôi thai". Được biết, trước đó, vào những tháng cuối thai kỳ của người mẹ, các bác sĩ đã phát hiện thấy điều bất thường khi siêu âm đó là phần bụng của em bé to lên rõ rệt. Vì vậy, ngay sau khi đứa trẻ chào đời, bác sĩ đã lập tức tiến hành kiểm tra bằng siêu âm và chụp X-quang.

Ngay sau khi ra đời, các bác sĩ đã cho đứa bé đi siêu âm và chụp X-quang vì khi người mẹ mang thai đã phát hiện phần bụng của đứa trẻ to bất thường Qua kết quả, các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên trong bụng đứa bé sơ sinh là một phôi thai dưới 10 tuần tuổi. Bác sĩ Omer Globus cho biết, phôi thai đã hình thành đầy đủ một số bộ phận, đã phát triển não, tim, các đặc điểm cơ bản trên khuôn mặt, hai cánh tay. Tuy nhiên, đó không giống như một bào thai mà bạn vẫn tưởng tượng. May mắn, cuộc phẫu thuật đã thành công và bác sĩ còn ngỡ ngàng khi phát hiện trong bụng bé gái có hai túi ối giống nhau. Được biết, trường hợp trẻ mới sinh mắc hội chứng bào thai trong bào thai cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt hơn là khi một cặp song sinh phát triển trong bụng của một đứa trẻ chưa chào đời.

Em bé chào đời với thai nhi trong bụng, 500.000 ca mới có một Theo ghi nhận, trường hợp này chỉ xảy ra trong khoảng 1/500.000 trường hợp trên thế giới. Các bác sĩ cũng chưa giải thích được nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng hiếm này. Họ chỉ cho rằng ban đầu trong tử cung mẹ có 3 phôi thai nhưng trong quá trình phát triển, một cặp phôi thai đã đi vào bên trong phôi thai kia. Bác sĩ Omer Globus cho biết thêm: "Sự cố xảy ra như một phần quá trình phát triển của thai nhi khi các khoang đóng lại và một trong các phôi thai chui vào khoang này. Bào thai bên trong có phát triển một phần và cứ ở đó". Đây không phải là trường hợp trẻ sơ sinh bất thường đầu tiên xảy ra trên thế giới. Trước đó, vào năm 2016, ở Indonesia cũng có một trường hợp em bé sơ sinh hai đầu cực hiếm đã chào đời.

Kỳ lạ bé gái sơ sinh nặng chưa tới 300g, chỉ dài hơn cây bút bi một tí nhưng vẫn sống sót thần kỳ và lớn lên khỏe mạnh Vì kích thước qúa nhỏ khi vừa mới chào đời, ít ai nghĩ rằng Amelia lại có thể lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp không khác gì những đứa trẻ bình thường.

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