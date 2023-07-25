Chàng trai 18 tuổi 'trúng tiếng sét ái tình' với bạn gái U60, theo đuổi suốt 3 tháng ròng, khẳng định say đắm 'nét duyên ngầm'

Ngay lần đầu thấy bà Porn, Wave đã cảm thấy người phụ nữ này thực sự cuôn hút và hấp dẫn. Nét duyên ngầm của người phụ nữ 58 tuổi khiến anh chàng si mê. Trong suốt 3 tháng sau đó, anh trở thành người hâm mộ trung thành của bà, không bỏ sót một buổi livestream nào.

Theo Gia đình và Xã hội dẫn từ tờ Khaosod của Thái Lan đã đưa tin về mối tình của chàng trai 18 tuổi Khun Wave và người phụ nữ 58 tuổi Khun Porn. Theo đó, một ngày nọ, Porn tình cờ xem được một số đoạn video của bà Wave trên TikTok và lập tức trúng "tiếng sét ái tình".

Sau đó, Wave mới quyết định nhắn tin tán tỉnh và may mắn khi mở được cửa trái tim của người phụ nữ 58 tuổi sau 1 lần tỏ tình.

Dẫn tin từ Phụ nữ Việt Nam, cặp đôi lệch tuổi này cũng yêu thương nhau thắm thiết, thường xuyên chia sẻ những tấm hình selfie và các khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Được biết, trước khi gặp mặt, họ đã có 11 tháng yêu xa. Đến khi gặp, tình cảm giữa hai bên lại càng mặn nồng hơn nữa. Yêu người kém tuổi, bà Porn cũng tìm cách để trẻ trung hơn như thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc. Họ cũng hay khoe về các bộ đồ đôi, biểu thị một cặp tình nhân hạnh phúc.

Bởi thế, khi những hình ảnh, clip của cặp đôi chênh lệch 40 tuổi được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ. Họ không nghĩ rằng cả hai chênh nhau nhiều về tuổi tác, vốn sống lại có thể ở bên nhau vui vẻ như vậy.

Cả hai thường xuyên diện đồ đôi để minh chứng tình yêu

Càng sốc hơn, khi thay vì phản đối, thì bố mẹ của chàng trai 18 tuổi lại rất đồng tình về chuyện tình yêu của con trai. Khi biết con trai yêu người phụ nữ hơn 40 tuổi, họ tuyên bố sẵn sàng tổ chức đám cưới cho con trai. Cặp đôi cũng đã ra mắt gia đình hai bên để cho thấy mối quan hệ của cả hai nhận được sự ủng hộ rất lớn của gia đình.

"Năm ngoái con trai tôi nói rằng nó có bạn qua mạng. Hai đứa quen nhau được gần 1 năm rồi. Tôi cũng từng nhìn thấy mặt bạn của con trai mỗi khi hai đứa gọi video cho nhau. Nếu hai đứa kết hôn, chúng tôi rất vui khi được chuẩn bị hôn lễ" - gia đình Wave cho hay.

Khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề trong mối quan hệ của cặp đôi Thái Lan.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đây có thể là một trò để câu view chứ chẳng hề có chuyện yêu đương hạnh phúc. Gạt đi tất cả, cặp đôi vẫn đang tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau và mặc kệ những suy đoán từ người bên ngoài.