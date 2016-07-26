Thải 80% kim loại nặng khỏi cơ thể với công thức cực hay từ rau mùi

Chuyên gia nói gì 26/07/2016 17:07

Với công thức này, bạn có thể loại bỏ 80% kim loại nặng khỏi cơ thể trong vòng 42 ngày.

Thải 80% kim loại nặng khỏi cơ thể với công thức cực hay từ rau mùi - Ảnh 1
Rau mùi có thể loại bỏ 80% kim loại nặng khỏi cơ thể - Ảnh minh họa

Kim loại nặng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, như bệnh tim mạch, ung thư, rối loạn cảm xúc, bệnh phổi, yếu xương và thận. Hàng ngày, chúng ta hấp thu nhiều kim loại nặng từ không khí, thực phẩm, vv. Nếu tích tụ lâu ngày, chúng sẽ tàn phá cơ thể bạn. 

Theo các nhà nghiên cứu, một trong những loại rau tốt nhất giúp bạn thải độc cơ thể là rau mùi. Rau mùi giàu các khoáng chất như canxi, magie, mangan và sắt. Loại cây này cũng giàu vitamin A và C. Nó có thể thải độc cho cơ thể khỏi các kim loại nặng, và một số chất ô nhiễm độc hại khác. Nói chính xác, nó sẽ giúp thải loại thủy ngân khỏi cơ thể.

Một số nghiên cứu cho biết rau mùi có đặc tính kháng khuẩn, khử trùng và kháng viêm, và nó có thể làm dịu sự viêm nhiễm nhanh chóng.

Một số nhà nghiên cứu từ Viện khoa học y tế tại New Delhi (Ấn Độ), đã tiến hành thử nghiệm tiêm các chất độc vào chân chuột, gây sưng viêm (tương tự bệnh viêm khớp ở người). Các kết quả cho thấy việc ăn rau mùi đã thành công trong việc giảm nhẹ những triệu chứng này.

Chúng tôi xin chỉ cho bạn 1 cách hiệu quả và rẻ tiền mà bạn có thể dùng rau mùi hàng ngày để giải độc cơ thể. Bạn có thể thải 80% kim loại nặng trong 42 ngày.

Công thức

- Nửa chén rau mùi tươi, hữu cơ đã xắt nhỏ

- Nửa chén nước ép táo tươi

- Nửa chén nước

Trộn đều tất cả nguyên liệu trong máy xay sinh tố, sau đó thưởng thức món đồ uống lành mạnh này nhé. Hoặc bạn có thể thêm rau mùi vào các món ăn sống. 

Hãy áp dụng ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn!

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Từ khóa:   sức khỏe và đời sống

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