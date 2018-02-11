Nhà nào thường ăn miến ngày Tết thì phải biết cách chọn miến ngon và sạch như thế này đây

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), miến bẩn thường được nhuộm bằng những phẩm màu chỉ được phép sử dụng trong ngành dệt, in, làm sơn…

Miến là món ăn rất phổ biến vào dịp Tết vì dễ chế biến và phù hợp với khẩu vị nhiều người. Tuy nhiên, miến là một trong những thực phẩm rất dễ bị làm bẩn, nhất là vào những ngày Tết. Nhiều cơ sở kém uy tín đã sản xuất miến bẩn để kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại miến như miến trắng trong, miến vàng, miến xám… Người tiêu dùng thường chọn mua miến có màu vàng hoặc hơi xám vì họ cho rằng đây là miến mộc (miến không tẩy). Tuy nhiên, những loại miến này vẫn có thể bị nhuộm bằng hóa chất độc hại. Trong đó, miến màu vàng có khả năng được cho bột sắt vào để tạo màu bắt mắt, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Việc sử dụng những phẩm màu này là cách để miến có màu sắc đẹp và bắt mắt hơn. Tuy nhiên, nếu ăn phải miến nhuộm phẩm màu độc hại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe . Bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, về lâu dài sẽ tích tụ trong cơ thể gây ra các bệnh mạn tính, thậm chí là ung thư.

Miến vàng thường có nguy cơ bị nhuộm hóa chất cao hơn - Ảnh: Internet

Cách lựa chọn miến ngon, sạch ngày Tết

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mùi vị giữa miến sạch và miến bẩn khá tương đồng nên khó phân biệt. Trong trường hợp thấy miến bóng đẹp quá mức bình thường thì không nên mua.

Bên cạnh đó, bạn nên rửa sạch miến nhiều lần với nước, sau đó rửa qua nước muối loãng trước khi chế biến. Cách này sẽ giúp loại bỏ bớt bụi bẩn cũng như các thành phần hóa chất, chất bảo quản độc hại để giảm nguy cơ ngộ độc. Tốt nhất bạn nên mua miến tại những cửa hàng lớn, uy tín và có bao bì cẩn thận.

Dưới đây là một số lưu ý giúp bạn lựa chọn được miến ngon và sạch để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

- Nhận biết qua hình dáng bên ngoài: Miến sạch thường có độ trong, quánh và thơm nhất định. Sợi miến nhỏ, độ dài đều nhau và suôn thẳng. Ngược lại, miến bẩn thường vụn nát, khô giòn, các sợi miến không đều và hay dính vào nhau.

Miến sạch thường có độ trong nhất định - Ảnh: Internet

- Độ dai của miến: Miến sạch khi nấu thường dai sợi, để lâu không bị nát. Trong khi đó, miến bẩn vì chứa nhiều hóa chất nên khi nấu nhanh nhũn, không dai và để càng lâu thì sợi miến càng bết lại.

- Màu sắc của miến: Bạn nên lựa chọn những loại miến có màu trắng đục và xám đen, đây đều là những loại miến ít bị nhuộm hóa chất độc hại. Nên tránh mua những loại miến có màu sắc bắt mắt, vàng óng hoặc trắng tinh.

- Mùi vị của miến: Mặc dù mùi vị của miến sạch và bẩn không quá khác biệt nhưng bạn vẫn có thể nhận biết vì miến bẩn thường có mùi hôi và nhiều sạn hơn.

Khi nấu, miến sạch thường dai ngon hơn - Ảnh: Internet

Trên đây là một số cách giúp lựa chọn miến ngon và sạch dịp Tết, chị em đừng bỏ qua nhé!