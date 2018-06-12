Lấy 1 quả táo và dưa leo làm theo cách này, dùng mỗi ngày sẽ giúp làn da khỏe đẹp bất chấp nắng hè

Bên cạnh đó, dưa leo rất giàu silica giúp bảo vệ làn da từ sâu bên trong. Hàm lượng các loại vitamin và khoáng chất như kali, biotin, magiê, vitamin A, C, B1… trong loại quả này còn giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da như lão hóa, khô, sạm…

Dưa leo chứa hàm lượng nước rất lớn, có tác dụng thanh nhiệt và thải độc cơ thể, đồng thời làm dịu cơn khát ngày nắng nóng.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia), dưa leo và táo đều chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp làm sạch da, mang đến cho bạn một làn da mịn màng không tì vết.

Đặc biệt khi kết hợp với táo trong một loại nước ép sẽ giúp da khỏe mạnh, căng bóng, bất chấp nắng hè chói chang. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của việc thường xuyên uống nước ép táo và dưa leo.

Ngoài ra, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao mà loại nước ép này còn giúp trẻ hóa và cải thiện kết cấu da, giúp giảm các dấu hiệu của viêm da như mẩn đỏ, sưng… Không chỉ mang lại tác dụng tuyệt vời trong việc giữ gìn nhan sắc, dưa leo còn hỗ trợ phát triển xương và răng chắc khỏe.

Nước ép dưa leo và táo giúp bảo vệ da từ sâu bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, táo lại là thực phẩm được nhiều chuyên gia khuyên dùng mỗi ngày. Loại quả này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đặc biệt, lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất trong táo còn giúp giảm lượng cholesterol, ngăn ngừa vấn đề tim mạch.

Ăn táo mỗi ngày sẽ giúp làm sáng da, giữ ẩm và tăng độ đàn hồi cho làn da, từ đó ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ mụn trứng cá và hạn chế tác hại của tia cực tím gây ung thư da. Nguyên nhân là do táo rất giàu vitamin C, hỗ trợ tích cực trong việc xây dựng collagen giúp chống viêm, làm giảm sự lão hóa trên da.

Nước ép táo và dưa leo có thể mang đến những tác dụng tuyệt vời cho làn da của bạn. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung thức uống này vào thực đơn hàng ngày.

Cách làm nước ép táo và dưa leo làm đẹp da

Nguyên liệu:

- 1quả dưa leo

- 1 quả táo

- 50ml nước

Hướng dẫn thực hiện:

Táo và dưa leo đem rửa sạch, sau đó gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy, thêm vào 50ml nước rồi ép lấy nước. Đổ ra ly là có thể thưởng thức ngay hoặc thêm đá nếu muốn uống lạnh.

Mỗi ngày 1 ly nước ép táo và dưa leo sẽ giúp làn da mịn màng không tì vết - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ép táo và dưa leo mỗi ngày không chỉ giúp bảo vệ làn da từ sâu bên trong và còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.