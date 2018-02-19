Không ngờ hạt hướng dương lại có tác dụng làm đẹp thần kỳ thế này, chị em tha hồ nhâm nhi dịp Tết

Chuyên gia nói gì 19/02/2018 13:30

Trong những ngày Tết, hạt hướng dương là món ăn vặt được nhiều người yêu thích và thường được dùng để đãi khách. Thế nhưng không phải ai cũng biết loại hạt này còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp.

Chắc hẳn sẽ chẳng còn gì thú vị hơn khi được cùng bạn bè, người thân nhâm nhi từng hạt hướng dương béo bùi, uống tách trà nóng thơm phức rồi cùng nhau kể những câu chuyện đầu năm. Không chỉ là món ăn vặt được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết, hạt hướng dương còn có tác dụng làm đẹp thần kỳ.

Những dưỡng chất đặc biệt trong loại hạt này có thể giúp duy trì làn da luôn tươi trẻ, trắng hồng mịn màng, đồng thời còn giúp mái tóc của chị em thêm bóng mượt.

Hạt hướng dương có tác dụng gì trong việc làm đẹp?

Chống lão hóa da

Hạt hướng dương chứa hàm lượng vitamin E dồi dào có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa da bị tổn thương do gốc tự do gây ra cũng như bảo vệ làn da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Đồng thời những dưỡng chất trong hạt hướng dương có khả năng ngăn ngừa sẹo và sự xuất hiện của các nếp nhăn trên da.

Không ngờ hạt hướng dương lại có tác dụng làm đẹp thần kỳ thế này, chị em tha hồ nhâm nhi dịp Tết - Ảnh 1
Hạt hướng dương có tác dụng làm đẹp nhưng ít người biết đến - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, hạt hướng dương còn chứa nhiều beta carotene cùng nhiều chất chống oxy hoá khác có tác dụng bảo vệ làn da khỏi những tác hại xấu từ môi trường bên ngoài, nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ lão hóa da.

Giúp da trắng hồng hơn

Hàm lượng vitamin và khoáng chất trong hạt hướng dương có tác dụng hạn chế tình trạng da sạm màu do tia cực tím gây ra. Đồng thời giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da trắng hồng, mịn màng và trẻ trung hơn.

Ngăn ngừa mụn trứng cá

Nguồn axit béo tự nhiên có trong hạt hướng dương sẽ kích thích sự sản sinh collagen và elastin giúp làn da trở nên mềm mại và mịn màng. Lượng axit béo này còn có đặc tính chống khuẩn, giúp ngăn ngừa hiệu quả tình trạng mụn trứng cá trên da.

Không ngờ hạt hướng dương lại có tác dụng làm đẹp thần kỳ thế này, chị em tha hồ nhâm nhi dịp Tết - Ảnh 2
Ăn hạt hướng dương có thể giúp giảm mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Theo các nghiên cứu thì dầu hạt hướng dương có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng da, nhờ đó hỗ trợ điều trị hiệu quả các vấn đề về da như mụn, kích ứng da...

Dưỡng ẩm da tốt hơn

Nhờ chứa nhiều axit linoleic nên hạt hướng dương có khả năng giữ ẩm cho làn da từ bên trong và giúp ngăn ngừa da bị khô do tác động từ môi trường bên ngoài.

Kích thích sự phát triển của tóc

Một trong những thành phần quan trọng trong hạt hướng dương chính là kẽm, dưỡng chất này có thể thúc đẩy sự phát triển của nang tóc. Ngoài ra, hàm lượng vitamin E trong hạt hướng dương còn làm tăng quá trình tuần hoàn máu lên da đầu, nhờ đó giúp tóc mọc nhanh và dày hơn.

Không ngờ hạt hướng dương lại có tác dụng làm đẹp thần kỳ thế này, chị em tha hồ nhâm nhi dịp Tết - Ảnh 3
Nếu bạn đang mong muốn sở hữu mái tóc chắc khỏe thì đừng bỏ qua loại hạt này nhé! - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa rụng tóc

Thường xuyên ăn hạt hướng dương sẽ giúp ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả. Nguyên nhân là do hàm lượng vitamin B6 trong loại hạt này có khả năng tăng cường cung cấp oxy lên da đầu, nhờ đó chống rụng tóc, giúp tóc đen óng và đều màu hơn.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp của hạt hướng dương, chị em đừng bỏ qua nhé!

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