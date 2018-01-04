Đây là lúc tốt nhất để uống tinh bột nghệ, phụ nữ nào cũng phải thử để da đẹp không tì vết

Chuyên gia nói gì 04/01/2018 15:12

Tinh bột nghệ rất tốt cho sức khỏe, làn da và vóc dáng của chị em. Nhưng uống lúc nào để phát huy tốt nhất những tác dụng tuyệt vời của nó thì không phải ai cũng biết.

Những dưỡng chất có trong tinh bột nghệ rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, nếu sử dụng tinh bột nghệ không đúng cách có thể gây phản tác dụng. Vậy nên uống tinh bột nghệ lúc nào là tốt nhất?

Dưới đây là những thời điểm chị em nên uống mật ong để cải thiện các vấn đề về da, duy trì vóc dáng và bảo vệ sức khỏe.

Uống tinh bột nghệ lúc nào tốt nhất?

Uống trước khi đi ngủ

Cho 1 thìa cà phê tinh bột nghệ vào ly sữa nóng, uống mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ giúp ngăn chặn sự tổn thương của các tế bào và bảo vệ làn da khỏe mạnh.

Đây là lúc tốt nhất để uống tinh bột nghệ, phụ nữ nào cũng phải thử để da đẹp không tì vết - Ảnh 1
Uống tinh bột nghệ trước khi ngủ giúp giảm cân, làm đẹp da - Ảnh: Internet

Tinh bột nghệ chứa nhiều curcumin - chất chống oxy hóa có khả năng phá hủy các gốc tự do, cải thiện làn da xỉn màu, tái tạo làn da, làm mờ vết thâm nám và mang lại cho bạn làn da đẹp không tì vết.

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của trường đại học Shukla Ravishankar Railur (Ấn Độ), uống tinh bột nghệ mỗi tối còn giúp giảm cân và phục hồi làn da tổn thương do bức xạ của tia cực tím.

Dùng tinh bột nghệ trước khi ăn

Những người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày như viêm loét dạ dày thì nên sử dụng tinh bột nghệ trước khi ăn. Những dưỡng chất trong tinh bột nghệ sẽ kích thích dạ dày tiết dịch và co bóp tốt hơn. Bên cạnh đó còn giúp làm lành vết thương, kháng khuẩn rất tốt.

Uống tinh bột nghệ với nước ấm lúc đói không chỉ có tác dụng bảo vệ dạ dày mà còn giúp đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả. Chính vì vậy, tinh bột nghệ là sản phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn giảm cân nhanh chóng.

Đây là lúc tốt nhất để uống tinh bột nghệ, phụ nữ nào cũng phải thử để da đẹp không tì vết - Ảnh 2
Dùng tinh bột nghệ trước khi ăn giúp bảo vệ dạ dày - Ảnh: Internet

Sau khi ăn

Những người bị bệnh hen suyễn, cảm cúm, đau họng hoặc viêm khớp nên sử dụng tinh bột nghệ sau khi ăn. Đặc biệt, thường xuyên uống tinh bột nghệ sau khi ăn 15 phút còn giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Cách pha tinh bột nghệ giúp giảm mỡ bụng

Nguyên liệu:

- 2 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất.

- 2 thìa cà phê mật ong.

- 150ml nước ấm

Cách thực hiện:

- Cho tinh bột nghệ và mật ong vào ly nước ấm, dùng thìa khuấy đều hỗn hợp. Uống trước khi đi ngủ sẽ giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Đây là lúc tốt nhất để uống tinh bột nghệ, phụ nữ nào cũng phải thử để da đẹp không tì vết - Ảnh 3

Thường xuyên uống tinh bột nghệ sẽ giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách pha tinh bột nghệ uống giúp ngủ ngon, đẹp da

Nguyên liệu:

- 2 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất.

- 2 thìa cà phê mật ong

- 200ml sữa tươi không đường.

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi vào nồi, đun với lửa vừa đến khi thấy sủi lăn tăn thì tắt bếp. Đổ sữa ra ly, đợi nguội bớt rồi cho tinh bột nghệ và mật ong vào khuấy đều. Uống hỗn hợp khi còn ấm sẽ giúp thư giãn, mang lại giấc ngủ ngon và cải thiện làn da.

Bạn có thể uống mỗi ngày 2 ly sữa nghệ vào buổi sáng và tối trước khi ngủ, liên tục trong khoảng 1 tuần sẽ giúp làn da trắng hồng, mịn màng hơn.

Tùy theo nhu cầu sử dụng, bạn có thể lựa chọn thời điểm tốt nhất để uống tinh bột nghệ, từ đó giúp đạt được hiệu quả như mong muốn.

Đây là lý do vì sao bạn nên uống một thìa mật ong trước khi đi ngủ

Đây là lý do vì sao bạn nên uống một thìa mật ong trước khi đi ngủ

Chỉ cần uống một thìa mật ong trước khi đi ngủ, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời mà nó có thể mang lại cho cơ thể.

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