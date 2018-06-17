Da mịn màng chẳng chút bóng nhờn nhờ chăm ăn những thực phẩm giảm dầu thừa này

Bên cạnh việc chăm sóc da đúng cách, bạn nên bổ sung những thực phẩm giúp kiểm soát tốt lượng dầu thừa tiết trên bề mặt da để tránh tình trạng khuôn mặt luôn bóng nhẫy.

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, tình trạng da bóng nhờn càng trở nên nghiêm trọng hơn và là nỗi ám ảnh của “hội da dầu ”. Tình trạng này khiến các cô nàng trở nên tự ti và ngại ngần khi giao tiếp. Vậy làm thế nào để giảm dầu thừa trên da?

Rau lá xanh chính là loại thực phẩm mà các cô nàng da dầu không thể bỏ qua. Những loại rau như cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh... đều chứa hàm lượng lớn vitamin C giúp cân bằng độ đàn hồi trên da.

Dưới đây là những loại thực phẩm “hội da dầu” nên kết thân để giảm tiết bã nhờn:

Ăn nhiều rau lá xanh không chỉ giúp làm đẹp da mà còn hỗ trợ giảm cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chế biến các loại rau lá xanh thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, nấu, làm salad… Thường xuyên bổ sung những món ăn này vào thực đơn hàng ngày sẽ giảm bớt tình trạng tiết dầu thừa trên da mặt.

Chuối

Chuối rất giàu kali tốt cho hệ tim mạch, đồng thời chứa hàm lượng vitamin E dồi dào giúp bảo vệ làn da từ bên trong. Mỗi ngày 1 quả chuối trong thực đơn ăn uống sẽ giúp thải độc cơ thể, điều chỉnh các lỗ chân lông, từ đó ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn bám lại trên da và gây ra dầu nhờn.

Các loại hạt

Một số loại hạt như hạt điều, hạnh nhân, óc chó... đều rất giàu chất xơ nên có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Bổ sung loại thực phẩm này như một món ăn vặt còn giúp làn da tránh khỏi nguy cơ tiết dầu thừa quá nhiều.

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin E trong các loại hạt này còn giúp cải thiện hiệu quả tình trạng sẹo do mụn trứng cá gây ra.

Các loại hạt ngũ cốc rất có lợi cho làn da dầu - Ảnh minh họa: Internet

Đậu lăng

Đậu lăng chứa nhiều protein và các axit amin thiết yếu rất tốt cho cơ thể cũng như làn da của chị em. Đặc biệt, thực phẩm bổ dưỡng này còn được biết đến với khả năng kiểm soát việc sản xuất dầu, duy trì sự cân bằng độ ẩm và giữ cho làn da luôn khô thoáng, mịn màng.

Trái cây có múi

Các loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi... đều chứa lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin C. Đây đều là những dưỡng chất tốt cho da, không chỉ giúp da trắng hồng mà còn ngăn ngừa lão hóa và dầu thừa trên da hiệu quả.

Thường xuyên ăn trái cây có múi sẽ giúp làn da luôn tươi trẻ bất chấp nắng nóng ngày hè.

Bơ

Một trong những nguyên nhân khiến dầu thừa tiết nhiều là do da mất đi độ ẩm cần thiết. Để tăng cường độ ẩm cho làn da, bạn hãy bổ sung bơ vào thực đơn hàng ngày. Sự cấp ẩm kịp thời cho da sẽ có tác dụng ngăn ngừa da tiết dầu nhờn hiệu quả.

Bơ giúp cân bằng độ ẩm trên da - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại thực phẩm giúp giảm tiết dầu thừa trên da hiệu quả, bạn hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày nhé!