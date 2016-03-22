Các chuyên gia ý tế Mỹ cho biết, thường xuyên ăn hoặc uống nước ép ngò rí sẽ giúp giảm thiểu lượng cholesterol xấu trong máu đáng kể. Đó là nhờ vào các hợp chất thiết yếu có trong ngò rí như axít linoleic, axít oleic, axít palmitic, axít stearic và axít ascorbic (vitamin C).

Trị sưngt? viêm

Ngò rí chứa hai thành phần dưỡng chất quan trọng là cineole và axít linoleic có tác dụng chống viêm rất tốt. Do vậy, đối với những ai bị viêm khớp hay thấp khớp thì ngò rí được xem là “thần dược” không nên bỏ qua trong các bữa ăn hàng ngày.

Trị tiêu chảy

Ngò rí chứa dồi dào chất borneol và linalool có tác dụng trợ giúp tiêu hóa, trị các chứng rối loạn tiêu hóa như ăn không tiêu, nôn mửa, kiết lỵ, viêm gan và viêm ruột kết.

Ngoài ra, nó cũng rất có hiệu quả trong việc điều trị bệnh tiêu chảy gây ra bởi các loại vi khuẩn và nấm vì các hợp chất cineole, borneol, limonene, alpha pinene và beta phelandrene hiện diện trong ngò rí có tác dụng chống vi khuẩn rất mạnh.

Trị loét miệng

Nhờ vào hợp chất citronelol có khả năng khử trùng mạnh và các hợp chất chống vi khuẩn khác, việc ăn ngò rí thường xuyên sẽ giúp cơ thể chống lại chứng viêm loét miệng rất tốt. Bên cạnh việc điều trị viêm loét miệng, ngò rí còn giúp cho bạn có hơi thở thơm tho hơn.

Trị bệnh thiếu máu

Thường xuyên ăn ngò rí còn giúp cơ thể bổ sung một lượng lớn vitamin A, C, B1, B2 và chất sắt, giúp điều trị bệnh thiếu máu một cách an toàn và hiệu quả.

Trị bệnh đậu mùa

Tinh dầu ngò rí có chứa chất chống ôxy hóa mạnh mẽ, có tác dụng chống vi khuẩn, chống nhiễm trùng và giải độc cho cơ thể. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin C và chất sắt có trong ngò rí còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, từ đó giúp phòng ngừa và trị bệnh đậu mùa một cách hiệu quả. Hơn nữa, ngò rí còn có khả năng làm dịu các cơn đau và giúp bênh nhân bị đậu mùa nhanh phục hồi sức khỏe.

Trị rối loạn kinh nguyệt

Ngò rí đặc biệt tốt cho phụ nữ, nhất là những người bị rối loạn kinh nguyệt. Bằng cách kích thích và làm cân bằng các nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ, ngò rí sẽ giúp làm dịu các cơn đau bụng kinh và điều hòa kinh nguyệt rất tốt. Từ đây, bạn có thể yên tâm điều trị căn bênh “khó nói” này bằng cách bổ sung ngò rí vào thực đơn ăn uống mỗi ngày.

Tốt cho mắt

Ngò rí chứa nhiều chất chống ôxy hóa, vitamin A, vitamin C và các khoáng chất như phốt pho… giúp ngăn chặn sự lão hóa sớm ở mắt, từ đó giúp cơ thể phòng ngừa đôi mắt bị thoái hóa điểm vàng và làm dịu căng thẳng cho mắt.

Làm đẹp da

Ngò rí cũng rất tốt cho da. Bôi hỗn hợp nước ép từ lá ngò rí trộn với bột nghệ lên mặt có thể giúp trị mụn bọc và mụn trứng cá cực kỳ hiệu quả.

Cân bằng đường huyết

Bên cạnh những lợi ích nói trên, ngò rí còn có tác dụng cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể nhờ vào việc kích thích lượng insulin trong máu tăng nhanh hơn.

Ngoài ra, thường xuyên ăn ngò rí còn có thể giúp cơ thể chữa cảm lạnh, nhức đầu, sổ mũi, ngạt mũi, suy nhược thần kinh, đau dạ dày và điều trị yếu sinh lý ở nam giới.