Chị em đang cất giữ 5 loại kháng sinh tự nhiên này trong bếp nhưng không hề hay biết

Chính vì vậy, bạn có thể thay thế chúng bằng những loại thực phẩm từ thiên nhiên có tính kháng khuẩn để điều trị bệnh, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao như mong muốn.

Việc sử dụng thường xuyên các loại thuốc tây để chữa bệnh có thể gây lờn thuốc hoặc gây ra một số tác dụng phụ có hại cho sức khỏe .

Không chỉ là gia vị quen thuộc, tỏi còn là “thần dược” giúp phòng và trị nhiều căn bệnh. Nhờ đặc tính chống viêm, kháng khuẩn cao mà tỏi thường được dùng để điều trị cảm cúm, giảm ho, trị nghẹt mũi…

Dưới đây là những loại thực phẩm tự nhiên có hiệu quả không kém kháng sinh mà các chị em có thể cất giữ trong bếp:

Bên cạnh đó, hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong tỏi còn giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa ung thư. Thường xuyên ăn tỏi sống sẽ giúp bảo vệ tim mạch và giảm thiểu tối đa nguy cơ đột quỵ.

Bạn có thể ngâm rượu tỏi, ăn tỏi sống hoặc thêm tỏi vào các món ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Theo các nghiên cứu, mật ong có khả năng ức chế đến 60 loại vi khuẩn gây hại sức khỏe nhờ khả năng kháng khuẩn tuyệt vời.

Những dưỡng chất trong mật ong giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của các mô trong cơ thể, giúp hỗ trợ hình thành các mạch máu mới, tế bào collagen và tế bào biểu mô. Bạn có thể kết hợp mật ong với các loại thảo dược khác nhau để điều trị nhiều loại bệnh như cảm cúm, đau họng, đau cơ, đau dạ dày, đau răng…

Gừng

Gừng có tác dụng chống viêm, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa viêm loét dạ dày. Ngoài ra, gừng còn giúp giảm cholesterol trong cơ thể và lượng đường trong máu, rất tốt cho người mắc bệnh tim mạch, huyết áp và tiểu đường.

Theo nghiên cứu, những chất được tìm thấy trong gừng còn giúp trị viêm khớp và giảm sưng đau hiệu quả.

Mỗi ngày một tách trà gừng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Hành tây chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như polyphenol, flavonoid giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Những chất chống oxy hóa này có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các gốc tự do, đồng thời bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Bên cạnh đó, hàm lượng lưu huỳnh trong hành tây còn giúp ngăn chặn quá trình hình thành máu đông, hạn chế cholesterol xấu trong máu, giảm triglyceride, kháng viêm và giảm lượng đường trong máu.

Thường xuyên dùng hành tây trong các món ăn còn giúp bảo vệ xương khớp hiệu quả vì loại củ này chứa rất nhiều canxi và vitamin D.

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, hành tây có tác dụng chống viêm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hành lá

Hành lá là loại gia vị quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết thực phẩm này có tính kháng viêm rất cao. Nhờ chứa nhiều vitamin A, B, C cùng các hợp chất như axit folic, canxi, phốt pho, magiê, crom, sắt, chất xơ... mà hành lá có thể chữa nhức đầu, cảm sốt, đau bụng, lạnh tay chân... vô cùng hiệu quả.

Trên đây là những thực phẩm thiên nhiên có tác dụng chẳng thua kém gì thuốc kháng sinh nhưng lại vô cùng an toàn và không để lại tác dụng phụ. Bạn hãy cất giữ ngay những “thần dược” tự nhiên này để dùng khi cần nhé!