Biết trước những tác dụng tuyệt vời này của món xoài chua ngọt, hội chị em văn phòng sẽ ‘siêng’ ăn hơn

Ngoài ra, xoài còn chứa làm lượng cao chất chống oxy hoá như zeaxanthin và beta-carotene, góp phần hỗ trợ điều trị ung thư, bệnh tiểu đường…

Xoài không chỉ có vị chua ngọt dễ ăn mà còn chứa hàm lượng lớn dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Hơn 20 loại vitamin và khoáng chất như chất xơ, protein, kali, canxi, sắt, vitamin A, B, K… có trong loại quả này giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường sức khoẻ xương…

Các nhà khoa học đã chứng minh chiết xuất polyphenol của xoài có tác dụng ức chế sự hình thành và phát triển của một số tế bào ung thư như ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư bạch cầu và ung thư tuyến tiền liệt. Loại quả quen thuộc này có tác động tích cực đến tất cả các loại ung thư trên nhưng hiệu quả nhất vẫn và ung thư vú và ung thư ruột kết.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Harvard, chế độ dinh dưỡng giàu beta-carotene đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư ruột kết.

Phòng ngừa hen suyễn

Những người thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm chứa beta-carotene trong thực đơn hàng ngày sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.Trong khi đó, xoài là thực phẩm chứa hàm lượng lớn beta-carotene cần thiết cho cơ thể. Bạn hãy bổ sung ngay loại quả này vào chế độ dinh dưỡng nhé!

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Kết quả của các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người mắc bệnh tiểu đường type 1 cần một chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ và có mức đường trong máu thấp. Ngược lại, những người mắc bệnh tiểu đường type 2 lại cần thêm không chỉ đường mà cả lipid và insulin trong máu. Những vấn đề này có thể được giải quyết đơn giản chỉ với một cốc nước ép xoài.

Chính vì vậy, những người mắc bệnh tiểu đường có thể bổ sung xoài vào thực đơn hàng ngày.

Hãy bổ sung xoài vào chế độ dinh dưỡng ngay từ hôm nay nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hoá

Hàm lượng dồi dào chất xơ và vitamin trong xoài giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt hơn, giúp bạn có một hệ tiêu hoá khỏe mạnh.

Ngăn ngừa bệnh tim

Nhờ chứa nhiều chất xơ, kali và vitamin mà xoài có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim hiệu quả. Chính vì vậy, bạn nên thiết lập một chế độ dinh dưỡng giàu kali và giảm muối để bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ cao huyết áp.

Những người mắc bệnh tim mạch có thể ăn xoài để ổn định huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng da và tóc

Không chỉ mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, xoài còn giúp nuôi dưỡng tóc bóng mượt nhờ chứa nhiều vitamin A. Đây là chất dinh dưỡng cần thiết cho việc sản xuất bã nhờn, bảo vệ tóc và cải thiện các vấn đề về da.

Chỉ với 1 ly sinh tố xoài mỗi ngày, bạn đã cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho da và tóc.