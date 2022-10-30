Gluten trong bánh mì khó tiêu hóa, gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như táo bón, rối loạn tiêu hóa nếu ăn thường xuyên, đặc biệt ở người già và trẻ em.

Không những thế, bánh mì còn là nguyên nhân làm giảm hấp thụ dinh dưỡng từ các thực phẩm khác. Các axit phytic trong lúa mì sẽ tạo phản ứng hóa học với các chất kẽm, sắt, canxi, không tạo thành chất dinh dưỡng. Đồng thời gluten gây tổn thương niêm mạc ruột, làm cho các chất dinh dưỡng không còn hiệu quả.

Làm giảm hấp thụ nhiều dinh dưỡng thiết yếu: Bánh mì đáp ứng nhu cầu khi đói, nhưng nó lại thiếu giá trị dinh dưỡng. Thường xuyên ăn bánh mì có thể dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm hấp thụ nhiều dinh dưỡng thiết yếu

Bánh mì đáp ứng nhu cầu khi đói, nhưng nó lại thiếu giá trị dinh dưỡng. Thường xuyên ăn bánh mì có thể dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ em. Không những thế, bánh mì còn là nguyên nhân làm giảm hấp thụ dinh dưỡng từ các thực phẩm khác. Các axit phytic trong lúa mì sẽ tạo phản ứng hóa học với các chất kẽm, sắt, canxi, không tạo thành chất dinh dưỡng. Đồng thời gluten gây tổn thương niêm mạc ruột, làm cho các chất dinh dưỡng không còn hiệu quả.

Không có chất dinh dưỡng

Bánh mì thực chất được làm từ bột được nhào với bột nở để bánh có độ to, do vậy bánh không có mấy chất dinh dưỡng trong đó.

Là nguyên liệu có tác dụng lót dạ tạm thời và gây đói nhanh chóng, vì vậy bạn không nên lạm dụng bánh mì làm nguyên liệu cho "bữa sáng vàng" của bạn. Bạn có thể chọn bánh mì kẹp ăn kèm với các thực phẩm dinh dưỡng hay uống với sữa để đảm bảo năng lượng cho cơ thể.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc ăn bánh mì quá nhiều bữa trong một ngày sẽ có thể gây mệt mỏi kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng lượng đường huyết trong máu

Tác hại của bánh mì nếu sử dụng thường xuyên là làm tăng lượng đường huyết trong máu. Bột ngũ cốc trong bánh mì được hấp thụ và chuyển hóa thành đường glucose chất này sản sinh chất béo insulin có hại cho máu. Bánh mì làm chỉ số đường huyết nhanh chóng tăng nhưng cũng nhanh chóng giảm. Mức độ thiếu ổn định này gây cảm giác đói và thèm ăn nhiều hơn nên chế độ ăn uống mất cân bằng.

Gây mệt mỏi

Bánh mì có chứa các chất protein biến đổi gene, gây ra các triệu chứng mệt mỏi liên tục và tình trạng thừa cân. Các nhà khoa học cho biết việc sử dụng bánh mì trắng thường xuyên dẫn đến thiếu chất xơ trong cơ thể, ảnh hưởng hoạt động bình thưởng của não bộ.