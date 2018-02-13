Thực phẩm giúp tăng cân nhanh chóng, cứu tinh của những cô nàng 'mình dây'

Để giúp các chị em gầy guộc có thân hình đầy đặn và săn chắc hơn, bài viết dưới đây xin chia sẻ những thực phẩm giúp tăng cân nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.

Hầu hết mọi người cho rằng muốn tăng cân nhanh chóng phải tiêu thụ các thức ăn chứa nhiều chất béo. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm vì hấp thụ nhiều chất béo trong một thời gian ngắn có thể khiến bạn gặp các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim mạch hay gan.

Bạn có thể chế biến món khoai tây nướng hoặc chiên dùng mỗi ngày sẽ giúp tăng cân nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, khoai tây là nguồn carbohydrate phong phú và chứa khá nhiều đường. Do đó, bổ sung khoai tây vào chế độ ăn hàng ngày là cách tăng cân cho người gầy rất hiệu quả.

Quả bơ

Carbohydrate và chất béo lành mạnh trong bơ có thể giúp cân nặng của bạn tăng nhanh chóng. Một nửa trái bơ tương đương khoảng 140-160 calo giúp bạn nhanh lên cân nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe tốt.

Ngoài ra, bơ còn chứa lượng lớn vitamin E, B, kali hay axit folic rất có lợi với sức khỏe cũng như tốt cho làn da.

Trứng

Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều protein, vitamin A, D, E và cholesterol tốt nên vừa có tác dụng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể vừa giúp bạn tăng cân lành mạnh.

Mỗi ngày ăn ít nhất 2 quả trứng trong vòng một tháng, bạn sẽ bất ngờ với kết quả.

Chuối

Chuối không chỉ là một loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn có thể giúp bạn tăng cân lành mạnh. Ăn chuối mỗi ngày sẽ giúp cơ thể dồi dào năng lượng đồng thời cân nặng sẽ có thay đổi đáng ngạc nhiên.

Thịt đỏ

Các loại thịt đỏ như: Thịt bò, heo, cừu... là nguồn cung cấp các khoáng chất, calo, protein tuyệt vời cho cơ thể đồng thời hỗ trợ việc lên cân khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, để tăng cân an toàn bạn nên chú ý sử dụng thịt tươi ngon, tránh dùng các loại có chứa chất phụ gia hay bảo quản.

Các loại ngũ cốc

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc ăn các loại ngũ cốc thường xuyên sẽ giúp bạn tăng cân nhanh. Bởi trong các loại ngũ cốc có chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, đặc biệt là protein giúp tăng cân và săn chắc cơ bắp nhanh chóng.

Các loại ngũ cốc vừa cung cấp năng lượng vừa giúp cơ thể tăng cân đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn những thực phẩm giúp tăng cân kết hợp rèn luyện thân thể, chị em sẽ nhanh chóng có một thân hình đầy đặn và săn chắc như ý.