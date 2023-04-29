Sở hữu vòng 1 căng tràn sức sống và khỏe mạnh nếu chăm chỉ ăn 6 loại trái cây mỗi ngày

Một trong những loại trái cây giúp tăng kích thước vòng 1 được nhiều chị em áp dụng đó chính là chuối. Khi nhắc đến chuối, có lẽ các chị em thường sẽ nghĩ đến với các công dụng về làm đẹp da và tóc. Nguyên nhân là bởi trong chuối, có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng giúp làn da trở nên trắng sáng mịn màng, ngăn ngừa nếp nhăn, dưỡng ẩm cho cả da và tóc,…

Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài những công dụng đã kể trên, việc thường xuyên ăn chuối còn sẽ giúp chị em cải thiện số đo vòng 1, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ đồng thời nuôi dưỡng làn da vùng ngực trắng sáng, mịn màng.

Bưởi là một loại quả quen thuộc chứa nhiều chất chống ôxy hóa và có hàm lượng vitamin C cao giúp tăng kích thước vòng một. Ngoài ra, bưởi chứa hàm lượng năng lượng thấp giúp hỗ trợ giảm cân cực tốt nhưng không làm giảm lượng mỡ vùng ngực.

Kết hợp nước ép bưởi, táo sẽ là một lựa chọn lý tưởng để tăng kích cỡ vòng một. Cho một vài múi bưởi, nửa quả táo ép lấy nước uống, cho thêm đường hoặc mật ong để tăng thêm hương vị. Nước ép bưởi bổ dưỡng, thanh mát, tốt cho sức khỏe.

Đu đủ

Muốn có một vòng 1 đầy đặn, quyến rũ các cô gái không nên bỏ qua quả đu đủ, vì đây là loại trái cây có chứa lượng lớn các vitamin A, B, C… cùng chất xơ, sắt, canxi và đạm. Thường xuyên sử dụng đu đủ mỗi ngày sẽ giúp cơ thể nhanh chóng sản sinh thêm nhiều estrogen, tăng kích thước vòng 1. Một kinh nghiệm hữu ích cho các bạn là nên lựa chọn những quả đu đủ vẫn còn hơi xanh, vì lúc này trong phần lõi của chúng chứa nhiều enzyme nhất giúp vòng 1 nở nang nhanh chóng.

Tốt nhất bạn nên sử dụng đu đủ hai lần mỗi tuần và nên luân phiên biến tấu thành nhiều món khác nhau như canh đu đủ hầm chân giò, nộm đu đủ… để đỡ ngán hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu

Tương tự như dâu tây, lựu cũng là loại trái cây có chứa nhiều chất chống oxy hóa với khả năng giúp cơ thể tái tạo lại các tế bào để bảo vệ làn da khỏe mạnh chống lại các dấu hiệu lão hóa. Mặc khác, trong thành phần của lựu còn chứa hàm lượng lớn phytoestrogen với công dụng ngăn chặn sự tấn công của ung thư vú, bảo vệ và kích thích sự tăng trưởng của vòng 1.

Hãy nhớ một quả lựu mỗi ngày là lựa chọn hoàn hảo cho vòng 1 căng tràn sức sống và khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ

Khi nhắc đến những loại trái cây có khả năng tăng kích thước vòng 1, thì nhất định bạn không thể bỏ qua quả bơ. Trong quả bơ có chứa hàm lượng acid béo cực cao, có khả năng giúp tăng độ đàn hồi và kích thích mô mỡ ở ngực phát triển săn chắc hơn.

Ngoài ra, trong bơ còn chứa các thành phẩn như vitamin A, C, E có tác dụng giúp kích thích nội tiết tố nữ, làn da trở nên đẹp hơn và thúc đẩy các mô ở ngực phát triển săn chắc và tránh tình trạng bị chảy xệ.

Ảnh minh họa: Internet

Nho

Nho là loại trái cây được được mệnh danh là “thần dược” trong việc tăng kích thước vòng 1 các bạn nữ không nên bỏ qua. Sỡ dĩ nói như thế là vì trong thành phần của nho có chứa nhiều vitamin A, B, C… có công dụng chống sự chảy xệ của vòng 1, khiến chúng ngày càng săn chắc, đầy đặn.

Lời khuyên là bạn nên sử dụng nho thường xuyên hơn, cụ thể nên bổ sung khoảng từ 1-2 ly nước ép nho hoặc ăn trực tiếp để giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường nội tiết tố giúp ngực phát triển nở nang hơn.