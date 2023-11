Bên cạnh đó, gừng còn giúp hạ lượng prostagladin – một chất gây đau và co thắt cơ, trong cơ thể phụ nữ xuống thấp. Điều này đồng nghĩa với việc giúp chị em giảm đau do co thắt kinh nguyệt. Hãy uống nước gừng hoặc ăn gừng vào những ngày "rụng dâu" để thoải mái, khỏe mạnh hơn.

Quả sung

Trong y học cổ truyền, quả sung vị ngọt, tính bình, có công dụng kiện tỳ ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, tiêu thũng giải độc… Nghiên cứu cho thấy quả sung có chứa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, canxi, sắt, phốt pho, mangan, natri, kali và clo... rất tốt cho quá trình thanh lọc cơ thể, loại quả này có tác dụng hỗ trợ đào thải độc tố tử cung. Bên cạnh đó, phụ nữ đang giảm cân nếu ăn quả sung ở liều lượng hợp lý có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và đạt kết quả giảm cân tốt hơn.

Bí ngô

Theo nghiên cứu tại trường Đại học Harvard, bí ngô rất giàu protein và chất xơ. Những chất này không chỉ giúp nuôi dưỡng dạ dày, làm ẩm ruột, chống táo bón… mà còn thúc đẩy quá trình tạo máu hemoglobin và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu. Nhờ vậy mà tử cung luôn được bảo vệ và phát triển bình thường.

Thêm vào đó, bí ngô còn sở hữu các vitamin và pectin giúp cơ thể loại bỏ độc tố, vi khuẩn có hại và những chất kim loại nặng như chì, thủy ngân… Sau kì kinh nguyệt, phụ nữ được khuyên nên ăn nhiều bí ngô giúp phân giải các độc tố và loại bỏ các tạp chất dư thừa trong tử cung.

Củ cải trắng

Trong Đông y, củ cải trắng có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc. Có long đờm, trừ viêm, tiêu thực, tán phong tà, trừ lỵ… Củ cải trắng được ví von là "nhân sâm trắng" nhờ những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy loại củ này rất giàu vitamin A, C, canxi và các chất chống oxy hóa cũng như những enzym hỗ trợ tiêu hóa, chống ung thư. Y học Trung Quốc cho rằng củ cải trắng là món ăn rất tốt trong việc nuôi dưỡng tử cung và giúp da dẻ sáng mịn hơn, do đó phụ nữ nên tích cực ăn củ cải thật nhiều.