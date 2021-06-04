‘Quả trứng’ mọc lên từ đất nhưng mang tên hoàng đế, giá đắt đỏ nhưng bán vẫn ‘đắt như tôm tươi’

Chọn thực phẩm 04/06/2021 18:26

Có hình dạng giống như quả trứng gà nằm lăn giữa nền đất, nấm trứng gà vào mùa có giá lên đến nửa triệu đồng/kg.

Sở hữu màu vàng óng và hình dạng tròn đẹp, nấm trứng gà hay còn gọi là nấm César đại đế là loại nấm hiếm chỉ xuất hiện trong tự nhiên, có hương vị thơm ngon. Đặc biệt, nấm trứng gà có giá không hề rẻ lúc đầu vụ mùa.

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Nấm có hình dạng giống như một quả trứng mọc ra từ lòng đất - Ảnh: Internet

Lý giải cho tên gọi đặc biệt, vì được phát hiện vào thế kỷ XVII và được vua César của La Mã rất ưa thích và hay sử dụng nên nhà nấm học Scopoli đã lấy tên vua César đặt cho loại nấm này.

Tại Việt Nam, có thể tìm thấy nấm trứng gà nhiều ở các vùng đất đỏ bazan màu mỡ khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ. Với màu sắc đẹp mắt và hương vị thơm ngon đặc trưng nên dù cho có cái giá "khá chát" vẫn được nhiều người tìm mua.

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Màu sắc bắt mắt của nấm trứng gà sau khi sạch bùn đất - Ảnh: Internet

Một người dân tại Đồng Nai thường xuyên thu hoặc nấm cho biết, vì thường mọc dưới bóng râm của cây dầu nên nhiều người dân địa phương còn gọi đây là nấm dầu. Ngoài ra, nấm chỉ xuất hiện từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 hàng năm - giai đoạn mưa nhiều trong năm.

Bởi vì mùa nấm trứng gà cũng là vụ nấm mối mà hương vị của 2 loại nấm cũng tương đồng nhau nên nấm trứng gà có giá thành ngang ngửa với nấm mối. Đầu mùa, nấm trứng gà có giá thành khoảng 500.000 VNĐ/kg, vào mùa giá giảm còn 200 - 300.000 VNĐ/kg.

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Nấm trứng gà đầu mùa có giá lên đến 500.000 VNĐ/kg - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Dân Việt, chị My trú tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho hay: “Đến mùa nấm, người dân xã tôi đi vào rừng Phú Lý để hái nấm. Trung bình mỗi người hái được từ 2-3kg nấm. Người nào đi sớm thì hái được nấm chưa xòe, bên ngoài là lớp vỏ trắng, bên trong màu vàng như quả trứng gà nên bán được giá cao. Năm nay, tôi bận con nhỏ nên đi muộn hơn, chỉ hái được nấm xòe nên bán với giá 250.000 đồng/kg”.

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Nấm trứng gà xào hải sản - Ảnh: Internet

Nấm trứng gà sau khi thu hoạch chỉ cần rửa sạch đất cát, ngâm với muối loãng là có thể chế biến được nhiều món ngon như xào với hải sản, nấu cháo.

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Từ khóa:   Nấm trứng gà ngon Nấm trứng gà xào hải sản Nấm César

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