Cô gái được ‘thần bơ’ chỉ điểm, tự tin lựa bơ ‘10 phát chỉ trượt 1 phát’, hội chị em bạn dì mau học ngay bí kíp

Cô chia sẻ rất dễ thương: "Cách đây 1 năm trở về trước, mỗi mua bơ về mình lại lao lên mạng tìm cách ủ cho bơ chín để được ăn. Có lần đi Dalat 1 tuần. Ngày đầu lên mua 2kg bơ mà theo lời người bán là "mai chín". Đi hết 1 tuần 2kg bơ vẫn không chín. Bực quá nên sau đó mình dọn nhà tới gốc cây bơ sống. Kể từ đó bị thần bơ nhập và bây giờ tự tin lựa bơ 10 phát chỉ trượt 1 phát thôi."

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Thanh Vân tự tin hướng dẫn mọi người cách lựa chọn bơ già (chỉ áp dụng đối với bơ 034).

- Bơ già nhất là bơ tự rụng khỏi cây, ngày hôm sau sẽ chín.

Thanh Vân cho biết, bơ già được chia làm 4 loại:

- Bơ già nhì là bơ sau khi hái xuống sẽ tự chín mà không cần sài "chiêu" và đặc biệt sẽ chín từ dưới lên.

- Bơ già 3 là bơ sau khi hái xuống sẽ cần dùng "chiêu" như ngâm nước, phủ khăn ấm và bơ này chín từ trên xuống.

- Bơ già 4 là bơ dùng nhiều "chiêu" nhưng bị chín héo, ăn không ngon.

Bơ 034 có chất lượng rất đồng đều tuy nhiên vì mục đích buôn bán mà các nhà vườn phải cắt sớm sau đó dùng "chiêu" giữ trái không héo, vận chuyển được xa. Vì vậy, bơ khi đến tay người tiêu dùng sẽ có chất lượng không giống nhau. Bơ mua ở chợ hay siêu thị các bạn lựa trái già rồi về ủ ấm sẽ chín.

Phần đầu của trái bơ già, da láng, đốm trắng mịn, cảm giác chìm dưới vỏ xanh - Ảnh: FBNV

Phần đầu của vỏ bơ chưa già, sần và không căng mịn - Ảnh: FBNV

Bên phải là phần đuôi của trái bơ già, nhìn sẽ căng hơn đuôi của bơ chưa già bên trái - Ảnh: FBNV

Bơ già vỏ sẽ láng, mỏng, cầm chắc tay - Ảnh: FBNV

Theo thứ tự từ trái sang, bơ thứ 3 và 6 là chưa già - Ảnh: FBNV

Bơ ngon hơn khi biết cách chọn - Ảnh: FBNV

Chọn được trái bơ ngon, chín cây thì có thể ăn ngay tại gốc. Sau khi bóc lớp vỏ mỏng, phần thịt bơ lộ ra sẽ xanh mát như thế này - Ảnh: FBNV

Bơ làm được nhiều món ăn từ salat với rong nho hay các món ngọt như bơ dằm - Ảnh: FBNV

Cô nàng Thanh Vân không những giỏi chọn bơ mà còn khéo tay 'vô đối' - Ảnh: FBNV

Trên đây là một số mẹo chọn bơ già. Chúc hội chị em bạn dì thành công nhé!

Nguồn: Lê Thanh Vân