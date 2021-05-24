Cô gái được ‘thần bơ’ chỉ điểm, tự tin lựa bơ ‘10 phát chỉ trượt 1 phát’, hội chị em bạn dì mau học ngay bí kíp

Mùa bơ đến rồi, hội chị em hãy nắm trong tay những bí quyết chọn bơ sao cho ngon để có thể thưởng thức những quả bơ mịn màng, ngon lành nhất nhé.
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Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Thanh Vân tự tin hướng dẫn mọi người cách lựa chọn bơ già (chỉ áp dụng đối với bơ 034).
Cô chia sẻ rất dễ thương: "Cách đây 1 năm trở về trước, mỗi mua bơ về mình lại lao lên mạng tìm cách ủ cho bơ chín để được ăn. Có lần đi Dalat 1 tuần. Ngày đầu lên mua 2kg bơ mà theo lời người bán là "mai chín". Đi hết 1 tuần 2kg bơ vẫn không chín. Bực quá nên sau đó mình dọn nhà tới gốc cây bơ sống. Kể từ đó bị thần bơ nhập và bây giờ tự tin lựa bơ 10 phát chỉ trượt 1 phát thôi."
Thanh Vân cho biết, bơ già được chia làm 4 loại:
- Bơ già nhất là bơ tự rụng khỏi cây, ngày hôm sau sẽ chín.
- Bơ già nhì là bơ sau khi hái xuống sẽ tự chín mà không cần sài "chiêu" và đặc biệt sẽ chín từ dưới lên.
- Bơ già 3 là bơ sau khi hái xuống sẽ cần dùng "chiêu" như ngâm nước, phủ khăn ấm và bơ này chín từ trên xuống.
- Bơ già 4 là bơ dùng nhiều "chiêu" nhưng bị chín héo, ăn không ngon.
Bơ 034 có chất lượng rất đồng đều tuy nhiên vì mục đích buôn bán mà các nhà vườn phải cắt sớm sau đó dùng "chiêu" giữ trái không héo, vận chuyển được xa. Vì vậy, bơ khi đến tay người tiêu dùng sẽ có chất lượng không giống nhau. Bơ mua ở chợ hay siêu thị các bạn lựa trái già rồi về ủ ấm sẽ chín.
Trên đây là một số mẹo chọn bơ già. Chúc hội chị em bạn dì thành công nhé!
Nguồn: Lê Thanh Vân