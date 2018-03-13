Những thực phẩm giúp tăng kích thước 'cậu nhỏ', chàng ăn nàng thích

Theo các bác sĩ nam khoa, rất nhiều quý ông đến bệnh viện than phiền về chuyện "cậu nhỏ" có kích thước nhỏ khiến họ mặc cảm và tự ti mỗi khi ân ái.

Nếu phụ nữ thường lo lắng vòng 1 khiêm tốn sẽ khiến chất lượng "cuộc yêu" giảm thì các quý ông cũng có nỗi lo tương tự về kích thước "cậu nhỏ".

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , có một số thực phẩm giúp tăng kích thước "cậu nhỏ" hiệu nghiệm mà các chị em nên cho chàng ăn thường xuyên.

Để lấy lại sự tự tin và phong độ đàn ông, không ít nam giới sẵn sàng chi tiền cũng như chịu đau đớn làm phẫu thuật tăng kích cỡ 'của quý'. Tuy nhiên, việc nhờ đến dao kéo có thể sẽ để lại nhiều tác dụng không mong muốn về sau. Hơn nữa, hiệu quả chưa chắc đã được như mong đợi.

Những thực phẩm giúp tăng kích thước "cậu nhỏ" hiệu quả

Cua

Thịt cua là một trong những thực phẩm giúp tăng kích thước 'cậu nhỏ' an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Thịt cua là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe con người. Không chỉ vậy, chúng còn có tác dụng cải thiện khả năng chăn gối và đặc biệt là giúp tăng kích thước "cậu nhỏ" hiệu quả, an toàn.

Cá

Cá hồi, cá ngừ được các chuyên gia đánh giá là rất tốt cho nam giới vì chúng chứa nhiều arginine – một axit amin quan trọng giúp sản xuất các hormone và làm giãn nở các mạch máu. Nhờ máu lưu thông tốt, "cậu bé" sẽ hoạt động tốt hơn mỗi lần gần gũi, khiến đối tác cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ngoài ra, nếu các quý ông thường xuyên dùng những món ăn từ cá sẽ giúp cải thiện kích thước "cậu nhỏ" rất tốt.

Tỏi

Không chỉ là một loại gia vị phổ biến giúp các món ăn thơm ngon hơn, tỏi còn có tác dụng bất ngờ trong việc kích thích ham muốn "chuyện ấy" và tăng kích thước 'của quý'. Bởi trong tỏi có chứa một số chất có khả năng làm tăng sự sản xuất testosterone, kích thích sự phát triển "cậu nhỏ" tốt hơn cả dùng thuốc.

Chocolate

Theo nhiều nghiên cứu, ăn một thanh chocolate mỗi ngày sẽ giúp nam giới tăng 10% lưu lượng máu. Chính vì thế, nếu thường xuyên ăn chocolate sẽ giúp máu lưu thông đến dương vật tốt hơn từ đó giúp cải thiện kích thước.

Đặc biệt, nếu ăn chocolate đen thường xuyên sẽ giúp giải độc cơ thể và đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng cho các quý ông hoạt động cả một ngày dài.

Thịt bò

Thịt bò giàu creatine, vitamin B và kẽm nên được đánh giá là một trong những thực phẩm giúp tăng cường sinh lực và độ dẻo dai của đàn ông.

Thịt bò vừa bổ dưỡng vừa có khả năng tăng kích cỡ 'đèn dầu' hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các nàng chỉ cần thường xuyên cho chồng ăn những thực phẩm giúp tăng kích thước 'cậu nhỏ' này, đảm bảo chất lượng chăn gối sẽ được cải thiện đáng kể.