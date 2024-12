Làm thế nào để tăng hấp thụ chất sắt? Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 3 mẹo đơn giản

Để tăng khả năng hấp thụ sắt, Deepsikha Jain khuyên bạn nên kết hợp các loại thực phẩm như rau lá xanh, đậu, chà là và lựu vào chế độ ăn uống. Tất cả những thực phẩm này đều giàu sắt và sẽ giúp tăng cường mức sắt của bạn. Lượng sắt khuyến nghị hàng ngày phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính của bạn. Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), một nam giới trưởng thành nên nhắm tới khoảng 8 mg, trong khi một phụ nữ trưởng thành nên nhắm tới 18 mg.

2. Không kết hợp thực phẩm giàu sắt với trà/cà phê

Nhiều người trong chúng ta thích nhâm nhi trà và cà phê suốt cả ngày. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn không kết hợp chúng với các loại thực phẩm giàu chất sắt. Deepsikha Jain cho biết điều này có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt trong cơ thể bạn. Trà và cà phê chứa caffeine và tannin, cả hai đều được biết là làm chậm và giảm quá trình hấp thụ sắt. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Lâm sàng và Y khoa Nhật Bản, quá trình hấp thụ sắt có thể giảm tới 35% khi dùng với trà và giảm tới 62% khi dùng với cà phê.

3. Tận dụng sức mạnh của thực phẩm giàu vitamin C

Chuyên gia dinh dưỡng Deepsikha Jain cũng gợi ý kết hợp thực phẩm giàu sắt với nguồn vitamin C. Lý do là vitamin C giúp tạo ra môi trường axit, giúp hòa tan sắt tốt hơn. Vì vậy, khi bạn ăn salad lá xanh, hãy vắt một ít nước cốt chanh lên trên. Bằng cách đó, cơ thể bạn sẽ hấp thụ sắt tốt hơn, do đó tăng lượng sắt tổng thể của bạn.

Thực phẩm nào có hàm lượng sắt cao nhất?

Khi chúng ta nghĩ đến thực phẩm giàu sắt, rau bina có lẽ là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Đây là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời và cũng có thể được kết hợp vào một số công thức nấu ăn. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm giàu sắt khác có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn như: hạt chia, mơ khô, rau dền và hạt điều. Tất cả những loại này đều có hàm lượng sắt cao, đó là lý do tại sao bạn nên cố gắng bổ sung những loại thực phẩm này vào bữa ăn của mình.