Dưỡng da căng mịn, gọt dáng mảnh mai cùng loại nước ép trái cây ngon ngọt, siêu bổ, 'rút mỡ' cực lợi hại này

Chọn thực phẩm 04/02/2023 07:22

Nước ép lựu có thể giúp bạn giảm thêm số kg dư thừa, và thật là một cách tuyệt vời để cải thiện làn da cũng như vóc dáng.

Những quả lựu thơm ngon, vị ngọt có hương vị tuyệt vời. Nước ép lựu là một cách tiêu thụ trái cây phổ biến khác. Ép nước ngay lập tức làm ngọt vị giác của bạn, mang đến cho chúng ta một thức uống sảng khoái và ngon miệng.

Dưỡng da căng mịn, gọt dáng mảnh mai cùng loại nước ép trái cây ngon ngọt, siêu bổ, 'rút mỡ' cực lợi hại này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chúng ta luôn thích uống loại nước trái cây giúp xoa dịu tâm hồn, nhưng có lẽ chúng ta đã không nhận ra rằng nó đã giúp chúng ta giảm cân như thế nào trong quá trình này. Đúng vậy, nước ép lựu có thể giúp bạn giảm thêm số kg dưa thừa và còn giúp đẹp da chuẩn dáng.

Lợi ích sức khỏe của nước ép lựu để giảm cân

1. Tăng cường trao đổi chất

Dưỡng da căng mịn, gọt dáng mảnh mai cùng loại nước ép trái cây ngon ngọt, siêu bổ, 'rút mỡ' cực lợi hại này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia kiểm soát cân nặng, Tiến sĩ Gargi Sharma cho biết: "Lựu rất giàu các hợp chất như chất chống oxy hóa, polyphenol và axit linolenic liên hợp, được biết là có tác dụng tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

2. Kiềm chế cơn đói

Lựu có mức độ no cao. Uống một ly nước ép lựu có thể giúp ngăn chặn cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa tăng cân quá mức.

3. Đồ uống ít calo

Dưỡng da căng mịn, gọt dáng mảnh mai cùng loại nước ép trái cây ngon ngọt, siêu bổ, 'rút mỡ' cực lợi hại này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 gam hạt lựu chứa 83 calo và phần lớn đến từ carbohydrate. Vì vậy, ngay cả lượng calo thấp mà bạn nhận được từ nước trái cây cũng là những thứ tốt.

4. Thay thế tốt hơn cho đồ uống có đường

Vì lựu có vị ngọt tự nhiên nên nước ép lựu chứng tỏ là một chất thay thế tuyệt vời cho các loại đồ uống có hàm lượng đường cao như nước trái cây đóng gói, cola và soda. Một khẩu phần lựu 100 gam có khoảng 14 gam đường, hơi cao nhưng được cân bằng tốt bởi các chất xơ.

5. Cung cấp nhiều chất xơ

Một quả lựu cỡ trung bình chứa khoảng 10 gam chất xơ, giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng và đốt cháy calo trên đường đi.

Cách sử dụng lựu để giảm cân - Công thức nước ép lựu

Nếu bạn không phải là người yêu thích nước ép lựu đơn giản, đây là một công thức sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Công thức này trộn củ dền và nước ép lô hội với một chút bột tiêu đen với quả lựu để làm nước ép.

Dưỡng da căng mịn, gọt dáng mảnh mai cùng loại nước ép trái cây ngon ngọt, siêu bổ, 'rút mỡ' cực lợi hại này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể ép lựu và dùng nó để làm sinh tố, cocktail và sữa chua. Hoặc đóng băng trong khay đá để sử dụng như những viên đá ngon tuyệt trong đồ uống của bạn.

Hãy làm phong phú thêm chế độ ăn uống của bạn với các loại thực phẩm và đồ uống sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nước ép lựu là một trong số đó và đừng quên ưu ái loại nước ép này trong menu gia đình mình nhé.

Theo NDTV

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