Dừa sáp có tác dụng gì và cách nhận biết dừa sáp chuẩn ngon?

Về nguồn gốc, loại quả này là một món quà của các vị sư Campuchia dành tặng cho một vị sư người Khmer sống tại Trà Vinh. Sau này, người ta nhận thấy độ ngon và những dưỡng chất quý giá của chúng nên đã nhân giống để trồng phổ biến hơn. Tuy nhiên, một cây dừa thường không có nhiều quả có sáp nên chúng luôn hiếm hoi và không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức.

Dừa sáp có tác dụng gì đối với sức khỏe mà lại trở nên đắt đỏ và ngày càng khó tìm. Dừa sáp là loại quả đặc sản chỉ có ở tỉnh Trà Vinh - Việt Nam.

Dừa sáp là món ăn gây “thương nhớ” cho những người trót một lần thưởng thức loại quả chỉ có tại vùng quê Tây Nam Bộ. Nhiều người nghiện ăn dừa sáp nhưng họ vẫn chưa biết ăn dừa sáp có tác dụng gì cho sức khỏe hay không.

Dừa sáp còn được gọi với tên khác là dừa kem hay dừa đặc ruột, đây là một giống dừa đặc sản chỉ có tại tỉnh Trà Vinh của nước ta. Dừa sáp Trà Vinh có quả đặc ruột, phần cơm dừa khá dày và mềm dẻo, phần nước đặc sệt như keo, hương vị thơm và đặc biệt chúng béo hơn nhiều lần các loại dừa bình thường khác. Nước dừa sáp khi uống có vị ngọt thanh, rất mát.

Dừa sáp thường có lá màu xanh đậm hơn so với các loại dừa thường và có chiều cao thấp hơn, cho ít quả hơn

Cây dừa sáp không khác biệt gì về hình dáng so với các giống dừa bình thường. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ bạn sẽ có thể tìm thấy điểm khác biệt không lớn lắm là dừa sáp thường có lá màu xanh đậm hơn so với các loại dừa thường, dừa sáp cũng có chiều cao thấp hơn và cho ít quả hơn.

Dừa sáp sở dĩ đắt đỏ vì chúng rất kén đất và chỉ có thể cho ra quả có sáp tại đất ở huyện Cầu kè tỉnh Trà Vinh, dừa sáp vẫn có thể trồng được trồng ở những nơi khác nhưng chúng không cho ra quả dừa có sáp. Thường thì một cây dừa sáp chỉ cho về 2 - 3 quả, gáo của dừa sáp thường có màu đậm, cơm dừa khá dày, béo cùng mùi thơm đặc trưng hấp dẫn vị giác của bất kỳ ai được một lần nếm thử. Khi mua, bạn có thể lắc nhẹ quả dừa và dùng tai nghe tiếng khua nước bên trong để biết đâu là quả dừa sáp ngon và không ngon.

2. Dừa sáp ăn có tác dụng gì?

Đa số mọi người thường nghĩ rằng dừa sáp cũng có tác dụng giống như trái dừa bình thường, nghĩa là phần nước dùng để uống và lấy cơm để ăn ngon miệng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả này lại có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe:

Dừa sáp rất tốt cho sức khỏe

+ Chứa nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe

Từ nước dừa đến cơm dừa và cả vỏ dừa sáp đều được tận dụng triệt để và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Trong dừa sáp có nhiều chất béo nhưng đều là những loại chất béo rất tốt cho cơ thể đã được các chuyên gia khuyên dùng. Dừa sáp có các axit béo chuỗi trung bình nên rất thể hấp thu qua thành ruột và biến thành chất dinh dưỡng có lợi.

Các axit béo này có khả năng ngăn chặn sự ứ đọng và tích tụ của protein gây ra bệnh Alzheimer trên tế bào thần kinh. Các chuyên gia cũng khuyên chúng ta nên thay thế các loại chất béo thường ngày bằng chất béo có trong quả dừa sáp vì chúng rất tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, độ dầu trong dừa sáp cũng cao hơn so với các loại dừa thường, đồng thời mùi thơm cũng rất đặc trưng và vị béo nhiều hơn dừa thông thường.

Trong dừa sáp có nhiều chất béo nhưng đều là những loại chất béo rất tốt cho cơ thể

+ Cải thiện làn da, làm mát cơ thể

Cơm và nước dừa sáp có vị ngọt, tính mát, không độc và có công dụng bổ phế, nhuận tràng, giảm tiêu khát, lợi tiểu. Đây là loại quả có thể giúp bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh, đồng thời giúp cải thiện được làn da mụn nhọt, thiếu sức sống do nội nhiệt.

Trong dừa sáp chứa nhiều chất chống oxy hóa, nên rất tốt cho làn da phụ nữ. Ngày nay, người ta còn dùng dừa sáp trong mỹ phẩm dưỡng da, các loại lotion để giúp da trắng trẻo, căng mịn và ngăn ngừa được bệnh mụn nhọt, nấm cơ thể,...

Dừa sáp giúp cải thiện làn da, làm mát cơ thể

+ Kháng viêm hiệu quả

Ít người biết rằng vỏ quả dừa sáp có vị đắng, tính ấm cùng khả năng cầm máu mũi, trị ngứa đầu, sát trùng, giảm viêm loét dạ dày và cải thiện triệu chứng ăn không tiêu. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng gáo dừa để trị đau gân cốt, giảm nhức mỏi, đau lưng, rất thích hợp với những người cao tuổi.

+ Giảm tác hại của cholesterol xấu

Dừa sáp còn hỗ trợ đào thải các cholesterol xấu trong cơ thể và giúp bạn giảm cân hiệu quả. Trong dừa sáp có chứa dầu mang 50%axit lauric giúp giảm mỡ máu, cải thiện vóc dáng. Bên cạnh đó, nhờ lượng axit lauric và lipit kháng khuẩn dồi dào nên khi vào cơ thể, các dưỡng chất này sẽ chuyển hóa thành monolaurin giúp tiêu diệt các loại nấm, phòng ngừa được các bệnh do virus gây ra.

3. Cách nhận biết dừa sáp ngon đúng chuẩn

Nhìn từ bên ngoài: Nếu quan sát bằng mắt thường, sẽ rất khó để phân biệt được giữa dừa sáp với dừa thường, trừ khi bạn là người trồng và thu hoạch dừa chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm. Bạn có thể dựa vào màu sắc và hình dạng của trái dừa và phân dừa sáp Trà Vinh thành 5 loại: dừa sáp dài, dừa sáp tròn, dừa sáp có cạnh, dừa sáp vỏ vàng và dừa sáp vỏ xanh. Tuy nhiên, người ta còn dựa vào phần cơm dừa cơm dừa có độ dày, mỏng khác nhau mà định giá dừa bán ra thị trường.

Cơm dừa mềm, dẻo và mỏng, đến khi trái già thì phần cơm dừa dày, cứng

Nhìn phần ruột bên trong: theo quy trình phát triển tự nhiên của quả dừa thì khi trái còn non nước dừa sẽ có vị ngọt hơi chua, cơm dừa sẽ mềm, dẻo và mỏng, đến khi trái già thì phần cơm dừa dày, cứng, nước nhạt vị dần thậm chí có ga. Còn ở dừa sáo, nếu chỉ thu hoạch để uống nước thì phần nước và cơm của chúng cũng sẽ như những quả dừa khác, nhưng nếu để qua giai đoạn lấy nước thì lượng cơm dừa sáp sẽ tiếp tục dày lên và lắp gần đầy khoảng trống của phần nước.

Phân biệt qua âm thanh phát ra:

Bạn có thể lột vỏ dừa, nếu là quả dừa thông thường thì khi gõ vào sẽ nghe âm thanh “tưng tưng” còn dừa sáp thì sẽ nghe tiếng “cọc cọc”.

Cách thứ hai là bạn lắc quả dừa và đưa gần lên tai nghe âm thanh, dừa sáp sẽ cho âm thanh có tiếng “ục ục” (do nước dừa sệt) hoặc gần như không nghe tiếng khua của nước còn dừa bình thường lại nghe nước “óc óc”.

4. Cách thưởng thức dừa sáp siêu ngon

+ Ăn tươi trực tiếp

Đây là cách thưởng thức dừa sáp đơn giản và phổ biến nhất. bạn sẽ không cần phải chế biến hay thêm bất kì nguyên liệu nào vào dừa nữa. Ưu điểm của cách ăn dừa sáp tươi bạn là bạn sẽ cảm nhận được hết mùi vị thơm ngon, phần nước ngọt đặc sệt cùng vị béo tự nhiên của cơm dừa.

Nhiều người nói rằng nếu ăn dừa tươi như vậy sẽ rất ngấy vì độ béo quá cao, phần cơm dừa cũng không ngọt nên mau ngán, tuy nhiên với những người mới được thưởng thức món ăn này lần đầu thì cách ăn dừa tươi này sẽ giúp bạn cảm nhận được hết vị ngon tự nhiên của loại quả đặc biệt này.

Dừa sáp ăn tươi trực tiếp

+ Sinh tố dừa sáp

Đây là món thức uống kết hợp giữa dừa sáp cùng nhiều loại nguyên liệu khác như: đường, sữa, đá bào và các loại trái cây khác. Sinh tố dừa sáp khi ăn mang đến cảm giác ngon lạ miệng, vừa thơm ngon, vừa béo ngậy mê hoặc lòng người.

+ Dừa sáp dầm sữa đá

Bạn hoàn toàn có thể cho sữa đặc, đá xay dằm chung với dừa sáp, có thể bỏ thêm một ít đậu phộng rang vào ly là đã thành một món dừa sáp dầm đá siêu ngon. Mùi vị của dừa sáp hòa quyện với mùi thơm, vị béo của sữa và đậu phộng sẽ làm cho món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn. Đồng thời, độ lạnh của đá còn giúp cho ly dừa sáp dầm đá ăn đến hết ly vẫn mát lạnh và không ngán.

Dừa sáp dầm sữa đá

Với bài viết trên, hy vọng đã giúp các bạn biết được ăn dừa sáp có tác dụng gì đối với sức khỏe. Việc lựa được một quả dừa sáp ngon sẽ giúp số tiền khá lớn bạn bỏ ra để thưởng thức loại quả này không trở nên uổng phí.