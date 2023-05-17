Nếu thấy đậu có những dấu hiệu dưới đây, bạn nên tránh ngay.

Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc thường xuất hiện trên mâm cơm của các gia đình người Việt. Loại thực phẩm này cung cấp một lượng sắt, canxi, protein và các nguyên tố vi lượng khác. Dù vậy, đậu phụ không phải là thứ để được lâu. Đậu thường chỉ được làm và bán trong ngày. Khi đi mua đậu phụ, các bà nội trợ cần chú ý thật kỹ để tránh mua phải loại đậu kém chất lượng.

Đậu sạch và đậu dùng thạch cao khi chiên giòn lên cũng có sự khác nhau đáng kể. Đậu sạch có màu vàng tươi hơn so với màu vàng cháy của đậu chứa thạch cao.

Không nên mua đậu phụ rán sẵn vì khó phân biệt được đậu chứa thạch cao hay không. Đậu chiên sẵn khá tiện lợi cho bà nội trợ nhưng lại dễ có thạch cao vì khi chiên, mùi dầu mỡ sẽ lấn át được mùi vốn có của nó làm chúng ta khó mà phân biệt được. Hơn nữa, người bán chắc chắn dùng dầu chiên đi chiên lại, sẽ rất độc hại.

Tránh chọn mua những loại đậu phụ có vị béo lạ hoặc mùi quá thơm vì có thể đó là mùi vị của phụ gia.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ có mùi hơi chua

Đậu phụ mới sẽ có mùi thơm nhẹ của đậu nành. Đặc điểm của đậu phụ là rất nhanh hỏng, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Những bìa đậu phụ để lâu sẽ có mùi chua nồng do bị lên men.

Khi chọn mua đậu phụ, bạn cần ngửi mùi của miếng đậu. Nếu thấy đậu có mùi chua thì tốt nhất không nên mua vì đó là đậu để lâu, có thể đã hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ có màu quá trắng

Khi mua đậu phụ, đừng tham chọn những miếng đậu trắng nõn nà bởi đôi khi đó là loại đậu được thêm chất phụ gia để tạo màu sắc bắt mắt.

Đậu phụ vốn được làm từ hỗn hợp nước và đậu nành nên khi ra thành phẩm nó sẽ có màu hơi ngả vàng.

Những miếng đậu có màu trắng sáng khác lạ có thể là đậu được thêm hóa chất. Loại đậu này chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe của người sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ có màu quá vàng

Một miếng đậu phụ ngon bao giờ cũng có màu trắng ngà, nếu có màu ngả vàng hoặc vàng là có chứa thạch cao. Đậu càng vàng thì càng nhiều thạch cao.

Đậu phụ cầm cứng hoặc đậu phụ dính nhớt

Đậu nành vốn chứa nhiều protein nên khi làm ra những bìa đậu phụ tươi, miếng đậu sẽ mềm và có độ đàn hồi nhất định.

Đậu phụ chứa nhiều đạm thực vật, là môi trường có lợi cho sự phát triển của vi khuẩn. Vì vậy, khi bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu, miếng đậu phụ sẽ biến chất. Đậu phụ bị dính nhớt là do để lâu lại bảo quản không đúng cách.

Trường hợp chạm tay vào miếng đậu mà thấy cứng và có cảm giác dính, không có tính đàn hồi thì không nên mua.

Khi mua đậu phụ, bạn cũng có thể kiểm tra độ cứng và nặng của miếng đậu.

Đậu phụ chứa thạch cao thường cứng và nặng tay hơn so với đậu phụ bình thường. Đậu phụ càng chứa nhiều thạch cao thì càng cứng và nặng. Thạch cao được thêm vào đậu phụ để đẩy nhanh quá trình kết tủa của đậu trong khi làm và cũng giúp tăng trọng lượng của đậu. Nếu ăn phải thạch cao trong thời gian dài, con người sẽ phải đối mặt với tình trạng suy gan, suy thận, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nếu người làm đậu sử dụng loại thạch cao không tinh khiết trong quá trình sản xuất thì người dùng còn có khả năng nhiễm kim loại nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản đậu phụ

Ở nhiệt độ thường, đậu phụ chỉ dùng được trong ngày nhưng nếu cất trong tủ lạnh có thể để dành 2-3 ngày. Nếu làm đậu chiên thì không nên chiên khô vì sẽ mất hết chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, đậu phụ là thực phẩm rất dễ bị nhiễm khuẩn, nên cần chọn hàng bán sạch sẽ, uy tín để đảm bảo an toàn.

Tổng kết lại, chọn đậu phụ ngon và không có thạch cao không chỉ đảm bảo giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe mà còn tăng cường vị giác và sự hài lòng khi thưởng thức món ăn.

Nhờ vào các mẹo nhỏ và cách thực hiện đơn giản như đã đề cập, bạn có thể tự tin lựa chọn được đậu phụ tươi ngon và an toàn để chế biến các món ăn hấp dẫn tại nhà.