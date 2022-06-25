Cần tránh các loại thực phẩm này khi bị sốt xuất huyết nếu tình trạng bệnh được thuyên giảm

Chọn thực phẩm 25/06/2022 19:07

Cần tránh xa các loại thực phẩm dưới đây nếu bạn muốn tình trạng sốt xuất huyết của mình được thuyên giảm.

Tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ

Bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc đặc hiệu để trị bệnh nên các thực phẩm có chứa nhiều chất béo và dầu mỡ nên hạn chế cho người bệnh ăn.

Cần tránh các loại thực phẩm này khi bị sốt xuất huyết nếu tình trạng bệnh được thuyên giảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn cay, nóng

Người mắc bệnh sốt xuất huyết thường giảm sức đề kháng nên các đồ ăn cay, nóng như ớt, gừng, mù tạt... sẽ làm nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của người bệnh.

Không ăn trứng khi bị sốt xuất huyết

Trứng có thể sinh ra một lượng nhiệt lượng lớn tích trữ trong cơ thể người bệnh. Đối với bệnh nhân bị sốt xuất huyết Dengue, nhất là trẻ em, khi ăn trứng gà sẽ làm thân nhiệt tăng lên, nhiệt lượng không phát tán ra ngoài được, khiến cho tình trạng sốt lâu khỏi. Chính vì vậy, ăn trứng là điều kiêng kỵ khi bị nhiễm virus Dengue.

Đồ ngọt

Người bệnh sốt xuất huyết không nên uống các loại đồ uống ngọt, không dùng mật ong và các loại đường tự nhiên khác để tránh lâu hồi phục do tiêu thụ đường sẽ khiến cho các tế bào bạch cầu diệt khuẩn chậm hơn.

Cần tránh các loại thực phẩm này khi bị sốt xuất huyết nếu tình trạng bệnh được thuyên giảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có màu sẫm

Trong suốt giai đoạn bị bệnh, người bệnh nên kiêng ăn các loại thực phẩm có màu đỏ, nâu, đen vì người bệnh sốt xuất huyết ra dễ bị chảy máu. Việc này sẽ giúp bác sĩ không bị nhầm lẫn và chẩn đoán đúng bệnh nhân có bị chảy máu dạ dày khi bệnh nhân bị nôn mửa.

Đồ uống có cồn, cà phê

Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần đặc biệt kiêng uống đồ uống có cồn, cà phê và ngừng hút thuốc khi đang mắc bệnh.

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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