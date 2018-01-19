Cách phân biệt bánh chưng luộc bằng pin: Chị em phải biết để Tết an toàn

Bình thường để luộc chín một mẻ bánh chưng cần khoảng 8-10 tiếng nhưng chỉ cần cho một cục pin vào nồi bánh thì chỉ mất 1 giờ là nhừ. Nguyên nhân là do trong pin có chứa nhiều kiềm làm tinh bột hấp thụ nước tốt hơn nên bánh sẽ mau chín.

Trong mỗi gia đình người Việt, bánh chưng là món ăn không thể thiếu vào những ngày Tết. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, một số cơ sở sản xuất đã vô tư cho lõi pin vào nồi bánh chưng để rút ngắn thời gian nấu. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của người ăn.

Nhiều chuyên gia cho biết, nếu những hóa chất độc hại của pin tích tụ lâu ngày trong cơ thể có thể dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, các kim loại nặng chứa trong pin như thủy ngân, thạch tín, kiềm… đều là những chất cực độc, gây nguy hiểm cho não, tim mạch và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Cách nhận biết bánh chưng luộc bằng pin "chuẩn không cần chỉnh"

Để đảm bảo an toàn sức khỏe của cả gia đình, các chị em nội trợ nên ghi nhớ cách nhận biết bánh chưng luộc bằng pin dưới đây:

Màu sắc lá: Nếu vỏ lá bên ngoài có màu ánh tím hoặc xanh mướt thì nhiều khả năng đó là bánh chưng luộc bằng pin. Bánh chưng luộc theo phương pháp truyền thống phải mất nhiều thời gian nên lá thường ngả màu hơi vàng và không thể xanh mướt được.

Bạn có thể phân biệt bánh chưng luộc bằng pin bằng màu sắc lá bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ bánh: Với bánh chưng luộc bằng pin, vỏ bánh có màu xanh rất đẹp mắt. Ngược lại bánh chưng luộc bình thường, vỏ bánh màu xanh nhạt hơn hoặc hơi vàng và nếp không được trong.

Nhân bánh: Bánh chưng luộc bằng pin vì bị ép chín nên sẽ không dẻo và không có mùi vị đặc trưng giống những chiếc bánh bình thường.

Ngoài ra, chị em nên lựa chọn những cơ sở sản xuất bánh chưng uy tín, có thương hiệu hay mua tại những cửa hàng, siêu thị lớn để đảm bảo chất lượng.

Nếu có thời gian cũng như điều kiện bạn nên tự gói bánh tại nhà vừa tạo không khí Tết đầm ấm cho gia đình vừa đảm bảo bánh chưng an toàn và đậm đà hương vị truyền thống.

Cách bảo quản bánh chưng ngày Tết

Nếu thời tiết mát mẻ, các chị em nội trợ có thể bảo quản bánh chưng bằng cách bọc bánh bằng màng bọc thực phẩm, khi nào ăn thì lấy ra.

Nên bảo quản bánh chưng trong tủ lạnh nếu thời tiết quá nóng bức - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu trời oi bức, bạn nên bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh để tránh nổi mốc hoặc lên men. Để bánh không bị khô khi để trong tủ lạnh, bạn nên bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Bạn có thể hấp hoặc chiên lại trước khi ăn.

Với cách nhận biết bánh chưng luộc bằng pin ở trên, chị em có thể đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như cả gia đình trong những ngày Tết sắp tới!