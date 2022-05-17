5 thực phẩm có đầy trong bếp, giúp tóc suôn mượt, dài nhanh cấp tốc lại chẳng lo xơ rối hay gãy rụng

Rau bina là một loại rau xanh lành mạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folate, sắt và vitamin A và C. Tất cả các thành phần này đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Rau bina có thể hỗ trợ các tuyến da sản xuất bã nhờn nhờ vào thành phần vitamin A có trong nó. Chất dầu này giúp dưỡng ẩm da đầu để giữ cho tóc khỏe mạnh. Một chén rau bina (30 gam) cung cấp tới 54% nhu cầu vitamin A hàng ngày.

Mặt khác, trong thành phần rau bina có chứa hàm lượng sắt cao sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của tóc.Sắt giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất và hỗ trợ tăng trưởng.

Bạn yêu cá hồi về hương vị của nó, nhưng bạn sẽ còn ưa thích món ăn này hơn bởi chúng mang một lượng dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là axit béo omega-3 cần thiết để hỗ trợ sức khoẻ da đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Sự thiếu hụt có thể dẫn đến việc khô da đầu và do đó tóc dễ dàng bị rụng hơn, quả là một thảm hoạ đối với chị em phụ nữ chúng ta. Vì thế, thường xuyên ăn cá hồi sẽ giúp mang đến mái tóc dày, chắc khỏe.

Chất đạm

Khi bạn không ăn đủ protein (đạm), tóc sẽ không có đủ chất dinh dưỡng để phát triển. Mỗi ngày, những sợi tóc cũ rụng đi, những sợi tóc mới không mọc lên sẽ làm tóc bạn mỏng và xơ xác. Lựa chọn protein tốt từ thịt, hãy chọn các loại thịt nạc như thịt gà hoặc các loại thịt gia cầm, có ít chất béo bão hòa hơn các loại thịt khác như thịt bò và thịt lợn.

Sắt

Sắt là một khoáng chất đặc biệt quan trọng đối với tóc. Thiếu máu thiếu sắt là nguyên nhân chính gây rụng tóc. Bởi vì chân tóc và nang lông lấy các chất dinh dưỡng từ máu để nuôi dưỡng sợi tóc. Nếu bị thiếu quá trình cung cấp dinh dưỡng không được đầy đủ. Do vậy gây ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc và có thể dẫn đến rụng tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Thành phần Beta carotene trong khoai lang tác dụng bảo vệ tóc, giảm tóc khô sơ và kích thích sự phát triền của nan tóc. Bên cạnh đó khoai lang còn mang đến cho bạn vóc dáng cân đối và sức đề kháng khỏe mạnh.