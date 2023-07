Tóc mỏng nên uốn kiểu gì để tóc trông bồng bềnh, khỏe mạnh hơn?

Sở hữu một mái tóc dày, mềm mượt luôn là khao khát của mọi cô gái. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người tóc mỏng bẩm sinh hoặc do chăm sóc tóc không đúng cách khiến tóc rụng nhiều, thưa bớt và khó khăn mỗi khi tạo kiểu tóc. Nhiều người cảm thấy đau đầu không biết tóc mỏng nên uốn kiểu gì để vừa không làm tóc hư tổn đồng thời giúp tóc bồng bềnh tự nhiên? Mời bạn cùng Phunugiadinh tìm hiểu trong bài viết!

Những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng, ngắn vừa phải sẽ giúp mái tóc trông dày dặn và bồng bềnh hơn. Cách tạo kiểu tóc lob uốn xoăn cũng tương đối đơn giản, không phải sử dụng đến hóa chất nhiều. Do đó, các nàng tóc mỏng có thể yên tâm không lo tóc hư tổn và tự tin hơn với diện mạo mới của mình.

Uốn xù hoặc dập xù bên trong

Nếu tóc bạn mỏng, bạn hãy thử dập xù – một kiểu tóc không cầu kì cho người tóc mỏng đang rất thịnh hành.

Phương pháp này làm phồng tóc giúp phái nữ “ăn gian” độ dày của tóc. Nếu bạn có khuôn mặt tròn và bầu bĩnh, kiểu tóc này giúp che đi khuyết điểm và trông mặt sẽ thon gọn hơn.

Tóc tỉa layer cho cô nàng tóc mỏng

Tóc mỏng nên uốn kiểu gì cho đẹp? Tóc tỉa layer là kiểu tóc được cắt tỉa thành nhiều lớp tóc có độ dài khác nhau tạo nên hiệu ứng bồng bềnh cho mái tóc. Nếu kết hợp với uốn nhẹ phần đuôi sẽ làm cho mái tóc của bạn trông dày và mềm mại hơn.

Ảnh minh họa kiểu tóc layer cho nàng tóc mỏng - Ảnh internet

Tóc uốn đuôi lọn to cho nàng tóc mỏng

Tóc uốn đuôi lọn to là một trong những kiểu tóc được các cô nàng tóc mỏng lựa chọn nhiều nhất. Kiểu tóc này vừa giúp nàng trông thật sành điệu, hiện đại lại vừa dịu dàng, nữ tính. Tùy thuộc vào sở thích, bạn có thể chọn một mái tóc ngắn xoăn đuôi lọn to hoặc tóc dài xoăn lọn to ở đuôi.

Tóc uốn đuôi lọn to cho nàng tóc dài, mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tạo mẫu tóc cũng khuyên bạn nên chọn một mái tóc uốn dài quá vai một chút là tuyệt nhất. Tóc sẽ sở hữu sự bồng bềnh vừa phải, giúp thể hiện được sự thướt tha, duyên dáng của các cô nàng. Bên cạnh đó, kiểu tóc này cũng giúp ẩn đi sự mỏng manh vốn dĩ của mái tóc.

Kiểu tóc bob uốn phồng

Tóc mỏng nên uốn kiểu nào? Với những chị em có mái tóc mỏng thì kiểu tóc bob uốn phồng là lựa chọn không nên bỏ qua. Kiểu tóc này không chỉ giúp tóc trông dày hơn mà còn trẻ trung, năng động hơn. Nhờ những đường cắt đơn giản, thành nhiều tầng, nhiều lớp, các nàng sẽ được giấu đi khuyết điểm tóc mỏng một cách triệt để.

Kiểu tóc bob uốn phồng phù hợp cho cô nàng tóc mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể biến hóa mái tóc trở nên ấn tượng và bắt mắt hơn với những lọn tóc xoăn, ép cụp ôm cằm hoặc rối rối một chút. Chắc chắn, bạn sẽ có một mái tóc bồng bềnh mà nhiều người ao ước.

Tóc ngang vai uốn cụp chữ C

Trong danh sách các kiểu tóc dành cho những cô nàng tóc mỏng, kiểu uốn cụp chữ C ngang vai không thể nào thiếu. Độ dài tóc chỉ ngang vai, tóc được uốn cong vừa phải ôm trọn 2 bên má xuống cằm, giúp toát lên vẻ tươi mới và hiện đại cho các nàng.

Tóc ngang vai uốn cụp chữ C giúp khuôn mặt trông thon gọn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các chị em có khuôn mặt với nhiều khuyết điểm có thể lựa chọn kiểu tóc này. Bên cạnh đó, phần đuôi uốn cụp vào nhẹ nhàng sẽ giúp khuôn mặt trông thon gọn, thanh tú hơn bao giờ hết.

Kiểu tóc xoăn sóng tự nhiên

Tóc mỏng nên để kiểu gì? Kiểu tóc xoăn sóng tự nhiên đa phần phù hợp với những cô gái tóc mỏng nhưng dài. Mái tóc sẽ được tạo kiểu xoăn nhẹ, gợn sóng các lọn một cách ngẫu hứng chứ không cho vào nếp hoàn toàn, tạo cảm giác buông lơi, tự nhiên. Kiểu tóc này sẽ giúp mái tóc của bạn trông bồng bềnh hơn, nhưng vẫn toát lên vẻ mềm mại, nhẹ nhàng.

Tóc xoăn sóng tự nhiên mềm mại, dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, với kiểu tóc này, chị em vẫn trở nên trẻ trung mà không cần phải nhuộm tóc sáng lên. Chỉ cần vuốt thêm chút gel hoặc sáp, các lọn xoăn sẽ rõ nét hơn, giúp bạn trông thật dịu dàng khi dạo phố.

Tóc ngang lưng uốn đuôi

Tóc ngang lưng uốn đuôi đang được rất nhiều chị em ưa chuộng bởi nó vừa đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế. Phần chân tóc sẽ được các nhà tạo mẫu ép phồng và phần đuôi tóc được uốn nhẹ. Các cô nàng chỉ việc thả tóc tự nhiên, tung bay trong gió.

Tóc ngang lưng uốn đuôi giúp nàng trở nên cuốn hút - Ảnh minh họa: Internet

Với kiểu tóc này, bạn sẽ có một ngoại hình cực kỳ cuốn hút mà bất kỳ chàng trai nào cũng say đắm. Hiện nay, các ngôi sao Hàn Quốc cũng rất trung thành với kiểu tóc này bởi nó giúp họ trở nên nữ tính, dịu dàng và tỏa sáng hơn trên màn ảnh cũng như đời thường.

Mong rằng những thông tin được chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn biết rõ được tóc mỏng nên uốn kiểu gì thì đẹp và trông bồng bềnh, tràn đầy sức sống hơn. Qua đây, bạn có thể chọn cho mình được kiểu tóc ưng ý, hợp thời trang nhất.