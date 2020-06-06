Tổng hợp những kiểu móc light tóc nữ nổi bật nhất 2021

Nhuộm tóc highlight đã trở thành xu hướng và được nhiều bạn trẻ yêu thích trong những năm gần đây. Các kiểu móc light tóc nữ thường được kết hợp hài hòa giữa nhiều màu sắc khác nhau tạo sự nổi bật và cá tính. Nếu bạn cũng yêu thích những gam màu tóc nổi bật thì đừng bỏ qua những kiểu tóc nhuộm highlight 2020 đang được giới trẻ yêu thích trong bài viết sau.

Tóc đen có thể móc lai được nhiều màu nổi bật như highlight với màu nâu đỏ, màu hồng cam, màu đỏ tía, màu nâu đậm hoặc màu xanh dương. Phong cách highlight ngày nay đã có những bước thay đổi độc đáo, thể hiện sự sáng tạo nhưng không kém phần nghệ thuật và tinh tế.

Tóc highlight hiểu đơn giản là những kiểu tóc được nhuộm màu một vài lọn tóc chứ không nhuộm hết toàn bộ. Đây là kiểu tóc cực kỳ thích hợp đối với những cô nàng sở hữu mái tóc dài và chắc khỏe. Việc móc light tóc được nhiều bạn nữ yêu thích là vì vừa giúp tự tin khoe cá tính vừa giữ được nét dịu dàng.

Tóc highlight hiểu đơn giản là những kiểu tóc được nhuộm màu một vài lọn tóc chứ không nhuộm hết toàn bộ - Ảnh minh họa: Internet

Những kiểu móc light tóc nữ nổi bật nhất 2020

Highlight với màu nâu đỏ

Đây là màu highlight phổ biến và được rất nhiều bạn gái yêu thích. Gam màu nâu đỏ sẽ rất phù hợp đối với những cô nàng có tính cách năng động nhưng vẫn thích sự dịu dàng.

Dù tóc bạn chỉ ngắn đến ngang vai thì kiểu tóc này vẫn rất phù hợp và tạo sự tươi trẻ mà bạn muốn có. Đặc biệt, khi kết hợp highlight với màu tóc này sẽ giúp da bạn trông trắng sáng hơn.

Highlight với màu nâu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nhuộm tóc highlight trắng

Mái tóc đen huyền kết hợp với một vài lọn tóc trắng sẽ làm tăng vẻ thùy mị và điệu đà cho phái nữ. Đặc biệt, các light trắng còn tạo nên sắc thái rất phù hợp với làn da phụ nữ Á Đông. Đây là màu tóc highlight được rất nhiều giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng.

Bên cạnh đó, gam màu này còn phù hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau như áo sơ mi cổ điển, áo khoác kiểu cá tính hay váy body con gợi cảm tạo nên nét quyến rũ lạ thường cho phái đẹp.

Nhuộm highlight màu xanh dương xám khói

Nếu bạn là một cô nàng cá tính thì đừng bỏ lỡ màu xanh dương xám khói khi có ý định móc light nhé. Màu xanh dương xám khói nổi bần bật sẽ giúp bạn có một mái tóc trông cực thời trang. Chỉ cần kết hợp với style quần áo chất lừ nữa là bạn sẽ thu hút ánh nhìn từ mọi người đấy. Ngoài tông xanh dương khói, các nàng có thể nhuộm highlight tím khói cũng không kém phần nổi bật và cá tính.

Nhuộm highlight màu xanh dương xám khói - Ảnh minh họa: Internet

Highlight màu hồng vàng

Gam hồng vàng tuy chỉ mới xuất hiện nhưng đã đốn gục trái tim của rất nhiều cô nàng yêu thích sự mới lạ. Đặc biệt, với màu tóc highlight hồng vàng tinh tế sẽ giúp bạn sở hữu mái tóc vừa thời trang vừa mang đậm tính nghệ thuật. Ngoài ra, nếu bạn đang theo đuổi phong cách và xu hướng thời trang Hàn Quốc thì hãy nhanh nhanh nhuộm ngay màu tóc này để nhé.

Tóc highlight xanh rêu

Xanh rêu là một trong những màu nhuộm rất hot và được nhiều cô nàng yêu thích trong những năm gần đây. Nếu bạn là một cô nàng sành điệu thì đừng bỏ qua kiểu tóc highlight xanh rêu cực chất này nhé. Đảm bảo sẽ giúp bạn luôn nổi bật và tỏa sáng mỗi khi xuất hiện đấy.

Highlight xanh rêu cực chất - Ảnh minh họa: Internet

Tóc nhuộm highlight màu xám khói sành điệu

Với những cô nàng luôn theo dõi xu hướng thời trang nói chung và tóc nói riêng mà chưa thử qua kiểu tóc nhuộm highlight xám khói thì quả là một sự bỏ lỡ đáng tiếc. Màu xám khói sẽ giúp gương mặt của bạn sáng hơn. Và các cô nàng sẽ thoải mái mix với những bộ cánh thời trang để tạo nên một phong cách chất nhất.

Những kiểu highlight phổ biến hiện nay

Highlight ẩn dưới một lớp tóc

Đây được xem là kiểu tóc khiến chị em đứng ngồi không yên bởi sự nổi bật trong năm vừa qua. Với kiểu nhuộm này, tóc sẽ được chia làm hai phần gồm lớp trong và lớp ngoài. Hai lớp được tách biệt nhau nhờ màu nhuộm khác nhau tạo sự nét thu hút và nổi bật.

Highlight balayage sành điệu

Đây là kiểu highlight bắt nguồn từ kiểu tóc ombre phổ biến. Nhưng tóc highlight balayage trông tự nhiên và được pha trộn màu sắc nhẹ nhàng hơn.

Kiểu nhuộm Highlight balayage được bắt nguồn từ Pháp nhưng nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều cô gái theo đuổi. Tuy nhiên, để sở hữu mái tóc đúng chuẩn highlight balayage thì phải được thực hiện dưới bàn tay của người thợ tóc nhiều kinh nghiệm và khéo léo đến từng chi tiết.

Kiểu nhuộm Highlight balayage được bắt nguồn từ Pháp - Ảnh minh họa: Internet

Highlight cầu vồng

Nếu bạn đã quá chán những kiểu móc light một màu thì hãy thử ngay kiểu highlight cầu vồng này nhé. Đây sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn mới mẻ dành cho bạn, đặc biệt là những cô nàng có sự phá cách lớn.

Kiểu nhuộm Lowlight

Thông thường khi nhắc đến kiểu tóc highlight bạn sẽ nghĩ là sẽ móc light tóc sáng lên nền tóc tối. Nhưng với kiểu nhuộm lowlight thì sẽ ngược lại. Đây là sự kết hợp giữa những lọn tóc có màu sắc tối hơn màu nền tóc. Kiểu nhuộm này sẽ tạo cảm giác trông tóc bạn sẽ dày hơn và tạo nên độ trầm cho tóc.

Nếu bạn đang muốn đổi mới và tìm kiếm cho mình một kiểu tóc nổi bật hơn, thì hãy thử ngay các kiểu tóc móc light cá tính. Và hy vọng rằng, qua những thông tin chia sẻ về các kiểu móc light tóc nữ nổi bật nhất hiện nay sẽ giúp bạn lựa chọn được màu highlight tóc phù hợp.