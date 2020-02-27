Tóc mỏng thưa nên để kiểu gì sẽ thích hợp và xinh đẹp nhất?

Chăm sóc tóc 27/02/2020 14:47

Không phải cô gái nào cũng sở hữu một mái tóc dày mượt đáng mơ ước. Vậy tóc mỏng thưa nên để kiểu gì để giúp chị em phụ nữ xinh đẹp và tự tin hơn?

Nhiều bạn nữ luôn mong mình có một mái tóc dày khỏe bồng bềnh. Tuy vậy, không phải ai bẩm sinh cũng có được mái tóc đó. Thế nên, với những bạn tóc mỏng thưa nên để kiểu gì sẽ thích hợp? Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

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Tóc mỏng thưa nên để kiểu gì cho phù hợp, xinh xắn? - Ảnh minh họa: Internet

Mặt vuông tóc mỏng nên để kiểu gì?

Hãy tham khảo ngay những kiểu tóc giúp che khuyết điểm của khuôn mặt vuông góc cạnh và có phần hơi thô mà tóc mỏng đơn thuần không thể làm được.

Kiểu tóc tỉa nhiều tầng

Thông thường, những mái tóc tém ôm sát vào khuôn mặt làm lộ khuyết điểm xương hàm vuông. Bạn chỉ cần biến tấu một chút bằng cách tỉa tóc thành nhiều lớp ngắn dài khác nhau sao cho ôm vào khuôn mặt trông bạn sẽ xinh đẹp và tự tin. Đường nét khuôn mặt cũng trở nên hài hòa và mềm mại hơn. Nếu bạn đang thắc mắc tóc mỏng thưa nên để kiểu gì thì hãy thử ngay mái tóc này.

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Tỉa tóc thành nhiều lớp sẽ giúp bạn dễ dàng “ăn gian” mái tóc mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tỉa so le ngang vai 

Đây chắc chắn sẽ là vị cứu tinh với những bạn mặt vuông mà ít tóc. Tóc sẽ được chia thành tầng với độ dài khác nhau. Tầng ngắn nhất với độ dài qua cằm một chút, những nhánh tóc còn lại được tỉa so le, ôm sát mặt hay chỉa nhẹ ra 2 bên sẽ đem lại nét nữ tính, nhẹ nhàng cho bạn.

Tóc xoăn lọn nhẹ

Bạn cũng có thể làm tóc xoăn lọn nhẹ vừa giúp che khuyết điểm, vừa làm cho khuôn mặt mềm mại hơn rất nhiều, tạo cảm giác thanh thoát.

Tóc ít nên uốn kiểu gì?

  • Dập phồng bên trong mái tóc mỏng sẽ giúp tóc bạn trông dày hơn. Làm xoăn những lọn li ti lớp tóc phía trong sẽ giúp mái tóc của bạn trong bồng bềnh hơn rất nhiều. 
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Dập phồng chân tóc bên trong hoặc bên ngoài làm mái tóc dày dặn hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet
  • Mái tóc ngắn uốn cụp phần đuôi sẽ ôm trọn khuôn mặt và góp phần che đi khuyết điểm một cách dễ dàng. Đây là bí mật giúp bạn nữ sở hữu mái tóc dày, mượt mà.
  • Tóc mỏng có thể uốn cúp đuôi, không nhất thiết phải uốn cụp bên trong. Bạn nên uốn tự nhiên để mái tóc bồng bềnh và gợn sóng lên trông thấy. Sau đó, vén tóc theo ngôi lệch sẽ trông bạn cá tính hơn.
  • Tóc xoăn lọn to cho những chị em tóc dài mà mỏng. Mái tóc này yêu cầu sự tỉ mỉ và cầu kỳ hơn, nhưng cũng giúp chị em có một mái tóc hoàn hảo cho những buổi tiệc trang trọng hay trong những dịp đặc biệt.
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Tóc xoăn lọn to nhìn rất sang chảnh - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mỏng có nên ép phồng không?

Tóc ép phồng sử dụng kỹ thuật tạo kiểu với phần đuôi tóc được duỗi cúp. Để tạo độ phồng, bạn có thể sử dụng lô cuốn để đưa phần ngọn tóc cúp lọn vào bên trong. Cách tạo kiểu này giúp mái tóc phồng trông dày dặn, bồng bềnh hơn. Bên cạnh đó còn tạo đường cong chữ “C” hoàn hảo nhất.

Tuy là một phương pháp hiệu quả nhưng bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều. Tóc mỏng thường có sợi tóc rất mảnh, nên nếu ép phồng quá nhiều sẽ làm tóc bị hư tổn, gãy rụng và khô xơ. Hãy chú ý đến sức khoẻ của tóc để chọn mức ép phồng phù hợp. Lưu ý khi dưỡng tóc, hãy cẩn thận trong việc sử dụng hoá chất hay máy móc lên mái tóc của mình.

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Tóc mỏng nên chọn ép phồng là lựa chọn tối ưu - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mỏng nên buộc kiểu gì?

Búi tóc bằng tất

Bạn chọn một chiếc tất dài trên mắt cá chân một chút, sau đó cắt phần đầu tất đi. Bạn cuộn tất cả lại thành hình vòng tròn (giống chiếc bánh Donut), nắn chỉnh sao cho tròn đều nhất.

Tiếp đó, bạn buộc tóc thật gọn, sử dụng chiếc tất đã được nắn lồng vào chân tóc đã cột rồi phủ đuôi tóc đều xung quanh tất. Bạn nên thả lỏng một chút để tạo độ phồng nhất định và tự nhiên, cố định lại bằng thun rồi cân chỉnh lại lần cuối, sau đó định hình bằng gel giữ nếp tóc và kẹp tăm.

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Búi tóc bằng tất là cách làm được nhiều chị em ưa thích và áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Buộc nửa tóc

Đây là một kiểu khá quen thuộc nhưng vẫn được nhiều chị em áp dụng hiện nay. Chỉ đơn giản bằng cách chải tóc suôn mượt rồi chia tóc làm hai, buộc theo kiểu đuôi ngựa hoặc búi nửa đầu đều rất xinh. Lưu ý sau khi buộc, nhớ chỉnh lại tóc thả lỏng 1 chút để trông tự nhiên hơn. 

Thủ thuật giúp tạo kiểu phồng cho tóc

Bạn hãy chia tóc sau đầu ra làm hai lọn. Tiếp đến, cột hai lọn tóc với nhau thành búi tóc. Cuối cùng, cố định bằng chun và kéo tóc ra một chút để tạo thêm độ phồng.

Tóc mỏng thưa nên để kiểu gì? Chắc hẳn bài viết đã đưa ra những đáp án thỏa mãn cho bạn. Hy vọng những kiến thức bổ ích sẽ giúp cho nhiều chị em có mái tóc xinh đẹp, phù hợp và tự tin hơn. 

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