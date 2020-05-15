Những kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ đẹp nhất

Khuôn mặt nhỏ gầy nên để kiểu tóc nào? Bạn có thể chọn kiểu tóc ngắn, kiểu tóc ngang vai nhưng tuyệt nhiên không nên để kiểu tóc dài thẳng. Bởi chúng sẽ khiến gương mặt của bạn sẽ dài thêm, gầy nhỏ hơn.

Việc lựa chọn được kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các chị em trong việc che đi một số khuyết điểm trên cơ thể, giúp tạo cảm giác gương mặt hài hòa, cân đối hơn.

Những ai sở hữu gương mặt dài đi kèm với vầng trán cao hay trán dô có thể biến tấu bằng cách cắt mái thưa hoặc mái xéo để che bớt đi khuyết điểm. Bạn có thể nhuộm những màu sắc hợp thời trang để bản thân trở nên trẻ trung và tự tin tỏa sáng.

Kiểu tóc ngắn được uốn cụp phần đuôi là phong cách tóc phổ biến đang được nhiều chị em ưa chuộng trong những năm gần đây. Kiểu tóc này đã dẫn đầu xu hướng thời trang tóc với nhiều mẫu đa dạng như: tóc bob uốn cụp, uốn cụp truyền thống, uốn cụp dập xù,... và chúng sẽ cực kỳ phù hợp với những ai không may sở hữu gương mặt dài gầy nhỏ. Gương mặt bạn trở nên cân đối, hài hòa hơn khi sở hữu kiểu tóc này.

+ Tóc ngắn uốn gợn sóng nước

Đây là kiểu tóc rất phù hợp với những ai có gương mặt dài, nó vừa giúp che đi khuyết điểm vừa tạo nên vẻ trẻ trung cá tính cho người sở hữu.

Tóc ngắn uốn gợn sóng nước

Đặc biệt với những bạn nào có gương mặt dài lại nhỏ, tóc mỏng lưa thưa thì đây là kiểu tóc cứu tinh giúp tạo độ bồng bềnh và khuôn mặt sẽ trở nên cân đối với hình thể hơn. Hãy lựa chọn màu nhuộm theo sở thích và xu hướng để tránh cảm giác già dặn, nặng nề thêm.

+ Tóc ngắn uốn xoăn lọn

Kiểu tóc này sẽ giúp khuôn mặt của chị em trở nên thanh tú và sang trọng hơn. Độ ngắn vừa phải được uốn xoăn nhẹ nhàng để tạo độ bồng bềnh hài hòa cho tổng thể gương mặt. Bạn cũng có thể biến tấu đa dạng với kiểu uốn xoăn lọn to hoặc xoăn lọn nhỏ, uốn sóng ngắn hoặc dài.

Tóc ngắn uốn xoăn lọn

Với những ai sở hữu mặt dài đi kèm phần trán dô, trán cao hay gương mặt thô to thì có thể để thêm phần mái thưa, mái xéo để che khuyết điểm, giúp gương mặt hoàn hảo nhất. Điểm cộng của kiểu tóc này chính là sự trẻ trung, hiện đại.

Tóc bob xoăn cả đầu - Kiểu tóc ngắn cho mặt dài và gầy

nếu bạn chẳng may sở hữu gương mặt dài đi kèm gò má cao thì kiểu tóc bob xoăn cả đầu chính là phong cách tóc lý tưởng giúp bạn che đi những khuyết điểm vốn có.

Tóc bob xoăn cả đầu

Có nhiều biến tấu đa dạng với các kiểu tóc này như: xoăn lọn lớn, xoăn nhẹ đến xoăn sóng nước giúp gương mặt trở nên tươi mới hơn. Những gam màu nhuộm sáng theo phong cách Hàn Quốc sẽ giúp gương mặt trở nên trẻ trung, quyến rũ hơn.

+ Tóc tém cá tính

Một mái tóc tém cá tính, hiện đại sẽ rất phù hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt dài và nhỏ muốn tạo điểm nhấn riêng biệt với người đối diện. Có nhiều kiểu tóc tém khác nhau với độ ngắn dài khác nhau tùy sở thích của bạn. Hãy nhờ các chuyên gia tạo mẫu lựa chọn chiều dài tóc và màu nhuộm phù hợp để tôn thêm nét cá tính cho gương mặt.

Tóc tém cá tính

+ Tóc ngắn tomboy

Những cô nàng sở hữu kiểu tóc ngắn tomboy luôn tạo ra sự thu hút khác biệt lạ thường. Đây được xem là kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt khác nhau. Những ai có gương mặt dài muốn thể hiện cá tính có phần hơi nổi loạn có thể lựa chọn tóc ngắn tomboy uốn xoăn nhẹ.

Tóc ngắn tomboy

Để ấn tượng hơn, hãy lựa chọn cho mình màu những màu nhuộm thời trang để trông trẻ trung phong cách hơn.

+ Kiểu tóc ngắn uốn sóng nước nhẹ nhàng

Mái tóc dễ thương này được nhiều chị em lựa chọn bởi sự nữ tính và quyến rũ mà nó mang lại. Với kiểu tóc này, bạn có thể biến tấu nhiều phong cách khác nhau như: uốn sóng nước ngắn hoặc dài tùy vào độ tuổi và sở thích của mỗi người.

Một màu nhuộm phù hợp sẽ giúp người đối diện cảm thấy bạn trẻ trung hơn, cũng đừng quên tạo hiệu ứng bồng bềnh cho mái tóc bằng việc chăm sóc chúng mỗi ngày.

+ Kiểu tóc ngắn tóc ngang cằm

Kiểu tóc này khi được uốn cụp hoặc xoăn sóng nước sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng có gương mặt dài và nhỏ. Vào mùa hè nóng bức, kiểu tóc này sẽ là cứu cánh cho bạn đấy. Hãy thử thay đổi với các biến tấu như: uốn phồng, tóc xoăn đánh rối, uốn cụp, xoăn sóng nước để con người bạn trở nên trẻ trung và quyến rũ hơn.

+ Tóc ngắn đánh rối phần đuôi

Tóc ngắn đánh rối ở đuôi từng một thời được lăng xê bởi nhiều sao Hàn và chúng đã nhanh chóng gây sốt trong giới trẻ thế giới. Với kiểu đánh rối khá đơn giản này rất dễ thực hiện nhưng cũng không kém phần sang trọng hay kém cạnh những kiểu tóc được làm cầu kỳ.

Tóc ngắn đánh rối phần đuôi

Bạn chỉ cần đánh rối phần đuôi tóc là cả con người đã được khoác lên một diện mạo mới lạ trông sành điệu hơn rất nhiều. Màu nhuộm khói sáng là hot trend năm nay sẽ càng làm bạn trở nên tự tin tỏa sáng hơn đấy.

2. Mặt dài trán ngắn hợp với kiểu tóc nào?

+ Tóc mái thưa

Tóc mái thưa luôn được xem là kiểu tóc mái không quá kén gương mặt, nhưng để kiểu tóc này sao cho phù hợp với gương mặt mà không bị phản tác dụng là vấn đề không nhỏ với các cô nàng có gương mặt dài và trán ngắn. Đặc điểm trán thấp, ngắn thì nên cắt kiểu tóc mái thưa ngang hoặc qua lông mày để vừa làm nổi bật đôi mắt long lanh, vừa khiến gương mặt các nàng trông ngắn lại và đầy đặn hơn.

+ Tóc mái rẽ ngôi lệch

Nếu bạn đang sở hữu khuôn mặt có vầng trán ngắn và dài mà muốn cấu trúc khuôn mặt được phân chia lại trở nên thanh thoát hơn, lời khuyên là bạn nên để tóc mái theo kiểu rẽ ngôi lệch.

Tóc mái rẽ ngôi lệch

Kiểu tóc mái này sẽ giúp bạn nữ tính và cuốn hút hơn, bởi phần tóc lệch về một bên đã giúp bạn che đi phần trán ngắn. Nên chọn rẽ 7/3 để giúp gương mặt trông tròn trịa hơn.

+ Tóc mái ngang

Kiểu tóc này cũng tỏ ra cực kỳ hữu ích trong việc giúp che đi phần trán quá ngắn. Các chị em nên lưu ý, phần tóc mái nên lấy rộng ra từ trên đỉnh đầu vì nếu để phần mái quá thưa sẽ lộ ra nhiều nhược điểm của gương mặt. Nếu cầu kỳ hơn một chút, bạn có thể tạo phồng phần mái để phần trán có cảm giác cao hơn.

+ Tóc mái phồng vuốt ngược ra sau

Đây được xem là thủ pháp giúp ăn gian chiều cao cho trán được nhiều chuyên gia tạo mẫu lựa chọn. Kiểu tóc mái sẽ khiến gương mặt bạn mang hơi hướng cổ điển. Bạn có thể áp dụng tóc mái phồng vuốt ngược ở bất kỳ đâu như đi làm, đi học hay đi chơi và đặc biệt phù hợp với đi dự tiệc. Nếu trán ngắn đi kèm gương mặt nhỏ thì phần tóc phía sau nên được uốn xoăn để tạo cho gương mặt sự tròn đầy.

Qua bài viết trên đây, chắc hẳn những chị em từng thắc mắc kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ đã không còn băn khoăn lo lắng làm sao để chọn được kiểu tóc phù hợp, giúp che khuyết điểm hiệu quả. Mong rằng các cô gái sẽ xinh đẹp sẽ luôn tự tin để thu hút mọi ánh nhìn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.