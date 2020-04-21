Hướng dẫn cách làm tóc thẳng tại nhà đơn giản, bạn nên thử

Mái tóc thẳng dài và mềm mượt được rất nhiều người yêu thích và khao khát. Đặc biệt, mái tóc suôn dài chưa bao giờ lỗi thời và được xem là chuẩn mực về nét đẹp cho phụ nữ, nhất là phụ nữ châu Á.

Bạn là cô nàng có gen tóc xoăn tóc xù tự nhiên và khao khát có một mái tóc thẳng dài mềm mượt mà không phải tiếp xúc với hóa chất duỗi tóc. Áp dụng cách làm tóc thẳng tại nhà sẽ biến mơ ước của bạn thành dễ dàng thành sự thật.

Nếu bạn là cô nàng vốn có gen tóc xoăn tóc xù tự nhiên và đang muốn sở hữu được một mái tóc thẳng dài mềm mượt tự nhiên, cách làm tóc thẳng tại nhà.

Không quá khó để sở hữu mái tóc thẳng. Các nàng chỉ cần ra salon và sử dụng một đống hoá chất không rõ nguồn gốc với các dụng cụ và sản phẩm dùng để làm thẳng tóc như máy duỗi, thuốc duỗi,… Tuy nhiên, gây kích ứng và tổn hại cho tóc, da đầu, ảnh hưởng đến da đầu là những vấn đề khiến nhiều người không khỏi e ngại với cách làm đẹp này.

Cách làm tóc thẳng tự nhiên tại nhà giúp sở hữu mái tóc óng ả, suôn mượt mà không lo bị tổn hại do ảnh hưởng hóa chất

Cách làm tóc thẳng tự nhiên với các nguyên liệu có sẵn tại nhà sẽ giúp dưỡng ẩm, khiến cho tóc rũ và làm thẳng tóc. Nàng có thể yên tâm nuôi dưỡng tóc vô cùng hiệu quả mà không lo tóc bị tổn hại do ảnh hưởng của hóa chất hoặc nhiệt.

Phương pháp 1: Đắp mặt nạ ủ tóc

Dùng mặt nạ ủ tóc không chỉ là cách phục hồi tóc hư tổn, khô xơ mà còn là cách làm tóc thẳng mượt tự nhiên, bổ sung dưỡng chất giúp tóc suôn mượt.

Dùng mặt nạ ủ tóc phục hồi tóc hư tổn, khô xơ và giúp tóc thẳng mượt tự nhiên

Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng mái tóc của bạn mà tác dụng cũng không giống nhau. Những loại mặt nạ mang đến hiệu quả cao được nhiều người áp dụng có thể kể đến như mặt nạ sữa tươi, mặt nạ lô hội, mặt nạ dầu dừa, mặt nạ trái cây đu đủ, cà rốt,…

Sau khi gội đầu sạch, bạn thoa những loại mặt nạ này lên tóc. Sau khoảng 15 phút lưu lại trên tóc, các dưỡng chất đã thẩm thấu sâu, bạn xả sạch lại bằng nước và để tóc khô tự nhiên.

- Cách làm tóc thẳng bằng sữa

Hàm lượng các protein trong sữa giúp củng cố, tái tạo và nuôi dưỡng tóc và mang đến mái tóc suôn mượt hơn.

Cách thực hiện như sau: chuẩn bị 30ml sữa tươi, 1 bình xịt, sau đó đổ sữa vào bình xịt và xịt lên tóc thật đều. Kết hợp massage tóc và thư giãn. Sau 15 phút, bạn gội lại với nước sạch.

Làm tóc thẳng bằng sữa kết hợp với mật ong

Để tăng hiệu quả cao hơn, bạn có thể kết hợp sữa với mật ong. Mật ong cung cấp độ ẩm cao sẽ giúp mái tóc không còn khô xơ và trở nên mềm mại.

Cách thực hiện:

+ Chuẩn bị 1 cốc sữa tươi vừa dùng và 2 muỗng canh mật ong.

+ Trộn đều 2 nguyên liệu này với nhau và thoa lên tóc.

+ Ủ tóc trong 1 giờ đồng hồ rồi dùng dầu gội dịu nhẹ để gội lại cho sạch.

- Cách làm tóc thẳng bằng nha đam

Các enzyme trong nha đam giúp sợi tóc mềm mại và khoẻ hơn. Đồng thời, khi các tinh chất này thâm sâu vào sợi tóc sẽ mang đến độ ẩm và giúp dễ duỗi thẳng tóc hơn.

Cách làm tóc thẳng bằng nha đam và dầu dừa

Cách thực hiện:

+ Chuẩn bị nha đam với dầu dừa (hoặc dầu oliu) theo tỉ lệ 1:1 vừa dùng.

+ Trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn để dùng ủ tóc.

+ Sau 40 phút, bạn gội đầu lại với dầu gội dịu nhẹ.

- Giấm táo làm thẳng tóc

Giấm táo giúp tóc mềm mại, sạch hơn và loại bỏ dầu thừa trên tóc hiệu quả. Từ đó, giúp da đầu thông thoáng và tóc chắc khỏe.

Giấm táo

Cách thực hiện:

+ Pha loãng giấm táo bằng nước với tỉ lệ 2.

+ Gội đầu như bình thường.

+ Sau đó, dùng giấm táo vừa chuẩn bị gội lại và xả sạch bằng nước.

- Dùng bột gạo và lòng đỏ trứng gà dưỡng tóc thẳng mượt

Kết hợp bột gạo và trứng gà không chỉ là cách dưỡng da tuyệt vời mà còn là cách giúp tóc thêm thẳng tự nhiên mà không cần hóa chất, duỗi kéo.

Cách thực hiện:

+ Chuẩn bị 2 muỗng bột gạo, 1 quả trứng gà (chỉ lấy lòng đỏ) và 20ml lít sữa tươi.

+ Trộn đều các nguyên liệu này để tạo thành hỗn hợp thoa lên tóc. Ủ tóc trong 1 giờ rồi gội sạch lại với dầu gội dịu nhẹ.

Dùng bột gạo và lòng đỏ trứng gà

- Dầu dừa giúp nuôi dưỡng chân tóc và da đầu

Dầu dừa là nguyên liệu giúp mái tóc trở nên óng mượt, bóng đẹp, chắc khỏe và ngăn gãy rụng.

Cách làm tóc thẳng bằng dầu dừa:

+ Cho dầu dừa vào chén nhỏ, sau đó đun cách thủy cho đến khi dầu nóng thì tắt bếp.

+ Sau đó, bạn cho một lượng dầu dừa thoa lên tóc, kết hợp với massage nhẹ nhàng toàn bộ từ chân tóc tới ngọn tóc trong khoảng 5 phút.

Ủ tóc bằng dầu dừa

Hoặc để dầu dừa thấm nhanh vào tóc hơn, bạn cũng có thể dùng lược chải đều dầu dừa lên tóc.

+ Dùng mũ chụp tóc hoặc khăn mặt quấn cho tóc được phủ kín. Sau khoảng 30-40 phút, dầu dừa đã thấm sâu vào chân tóc và da đầu, bạn gỡ mũ hoặc khăn chụp rồi gội sạch lại, không cần phải dùng đến dầu xả nữa.

Phương pháp 2: Làm thẳng tóc với thun cột tóc

+ Gội đầu và dùng dầu xả cho loại tóc của bạn

Theo chia sẻ của nhà tạo mẫu tóc Laura Polko: “Chọn dầu gội và dầu xả là bước khởi đầu nhưng đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi gội sạch, bạn nên dưỡng ẩm tóc càng nhiều càng tốt”.

Dùng dầu gội dịu nhẹ và dầu xả dưỡng ẩm sâu để giữ độ ẩm cho tóc

Những loại dầu gội có chất hoạt động bề mặt (surfactant) hoặc sulfate dễ gây hư tổn cho tóc. Thay vì dùng những sản phẩm này, bạn nên dùng dầu gội dịu nhẹ và dầu xả dưỡng ẩm sâu để giữ độ ẩm cho tóc.

+ Dùng khăn bông bóp nhẹ và quấn quanh đầu

Để tránh gãy rụng và xơ rối, bạn chỉ cần bóp nhẹ các phần tóc bằng khăn khô, tránh chà mạnh tóc. Tuyệt đối không dùng máy sấy tóc với nhiệt độ cao.

Có thể dùng chiếc khăn to để quấn quanh đầu nhằm thấm khô nước trên tóc và lấy đi lượng nước còn đọng trên tóc.

+ Dùng lược răng thưa để chải tóc

Nếu bạn sở hữu mái tóc có độ dài từ trung bình, nên dùng lược có răng thưa để chải cho đến khi tóc khô. Cách này sẽ giúp gỡ rối cho tóc mà không gây gãy rụng tóc. Sau đó, bạn chải tóc lại với lược thường.

Dùng lược có răng thưa để chải cho đến khi tóc khô

Hoặc bạn cũng có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo tóc thẳng xuống để tóc thẳng. Thêm chút dầu dưỡng tóc để tóc trở nên óng ả, mềm mại và đầy sức sống hơn.

+ Chia tóc thành hai phần để cột

Cột sát mỗi phần tóc vào gáy; khi tóc khô, phần tóc cột cao sẽ để lại nếp gấp. Giữ cố định hai phần tóc bằng dây thun cột tóc.

Chia tóc thành hai phần để cột

+ Cột thêm vài dây cột tóc cách khoảng dọc theo tóc

Cột thêm dây cột tóc với khoảng cách 3-8 cm. Để tránh tóc bị rối sau khi khô, bạn không nên cột quá chặt. Bạn sẽ có 2 phần tóc được cột thành từng đoạn nhỏ.

+ Quấn khăn lụa xung quanh đầu

Giữ cố định khăn bằng kẹp tăm. Khăn lụa giúp giảm tình trạng tóc khô và mái tóc sẽ không bị rối khi khô.

Với cách quấn tóc như vậy, bạn vẫn có thể ngủ thoải mái và có ngay mái tóc thẳng mượt vào sáng hôm sau. Nếu có nhiều thời gian thì bạn cũng có thể thực hiện cách này vào buổi sáng.

+ Tháo khăn, kẹp tăm và dây cột tóc. Chải lại tóc bằng lược răng thưa. Không nên dùng lược tròn vì nó sẽ làm cho tóc xơ rối.

Phương pháp 3: Làm thẳng tóc bằng cách quấn tóc qua đêm

+ Gội đầu và dùng dầu xả cho tóc

Dùng dầu xả đậm đặc, có độ dưỡng ẩm sâu thì để giảm được độ xoăn của tóc và giữ cho tóc vào nếp và thẳng lâu hơn. Giữ cho tóc ướt, tránh dùng khăn làm khô tóc.

Bôi dầu xả khô thật đều lên tóc ướt. Đây là cách để tạo ra sức ép giúp tóc thẳng và không bị xơ rối.

Với tóc mỏng, bạn cần loại dầu nhẹ như dầu hạt nho hoặc dầu dừa. Dùng dầu argan hoặc dầu ô liu có độ đặc cao hơn sẽ hiệu quả hơn cho tóc dày. Thoa đều lên tóc với lượng dầu tăng dần.

+ Chia tóc thành 4 -6 phần bằng nhau. Chải một phần tóc bằng lược tròn cho đến khi tóc không còn bị rối và đảm bảo đã phủ đều dầu xả khô lên tóc.

Dùng lược chải phần tóc này ngang qua đầu kết hợp dùng ghim kẹp tăm để giữ cố định tóc trên đầu với khoảng cách chừng 5cm.

+ Tiếp tục kẹp để giữ cố định tóc quanh đầu.

Làm thẳng tóc bằng cách quấn tóc qua đêm

+ Quấn sang ngang, xuống dưới và sang phía đối diện tùy vào độ dài của tóc. Dùng thêm nhiều kẹp để giữ cố định tóc.

+ Lấy phần tóc tiếp theo và tiến hành lặp lại với quy trình tương tự. Cố định tóc với kẹp tăm cách nhau khoảng 5cm. Lặp lại thao tác để kẹp cố định tóc. Tránh kẹp tóc quá chặt vì sẽ gây dau đầu. Xịt thêm nước hoặc dùng tay vỗ một ít nước lên tóc.

+ Kẹp tóc qua đêm và đi ngủ. Quấn khăn quanh đầu để tạo cảm giác êm, thoải mái hơn khi đi ngủ.

+ Nhẹ nhàng tháo kẹp ra vào buổi sáng. Nhẹ nhàng tháo kẹp ra để tránh làm cho tóc hư tổn.

+ Chải tóc bằng lược răng thưa và gỡ tóc rối. Không nên dùng lược tròn vì sẽ khiến tóc phồng và xơ rối. Bôi thêm một lớp dầu xả khô hoặc dầu đều từ chân tóc đến ngọn tóc.

Phương pháp 4: Dùng lô cuốn tóc

Dùng lô cuốn tóc là cách làm thẳng tóc công hiệu với mái tóc dài

Dùng lô cuốn tóc là cách làm thẳng tóc công hiệu với mái tóc dài. Đồng thời, giúp mái tóc bồng bềnh và mượt mà hơn.

Tuy rằng duỗi ép kèm hóa chất là phương pháp giúp mái tóc của bạn thẳng mượt nhưng sẽ bị tổn thương rất nhiều về lâu về dài.

Trên đây là cách làm tóc thẳng tại nhà rất đơn giản , dễ thực hiện nhưng hiệu quả cao. Bạn gái không những có thể tránh được những tác hại đối với mái tóc và nói tạm biệt ngay với tóc xoăn cực hiệu quả. Hãy kiên trì áp dụng để đạt được kết quả như mong muốn.