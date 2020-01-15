Cách làm các kiểu tóc đơn giản dễ thương như Idol Hàn Quốc

Để diện mạo bản thân trong mắt người khác không bị một màu nhạt nhẽo, hằng ngày các chị em luôn cố gắng đổi mới và thử những phong cách khác nhau cho mình, không chỉ về trang phục, phong cách makeup mà còn cả kiểu tóc, phụ kiện,…Để các chị em có thêm nhiều ý tưởng đa dạng hóa bản thân, chúng tôi xin gợi ý cách làm các kiểu tóc đơn giản dễ thương và đẹp mắt dưới đây, cùng tham khảo ngay nhé!

Tuy nhiên, với những bạn có phần thái dương móp và khuôn mặt gầy dài thì việc tết tóc cao từ trên đỉnh đầu xuống có thể khiến khuôn mặt bạn lộ khuyết điểm và tỷ lệ trở nên mất cân bằng, vì vậy nên hạn chế dùng mẫu tóc này.

Kiểu tóc tết đỉnh đầu xuống 2 bên là một lựa chọn rất dễ làm mà bạn gái nào cũng có thể tự tay thực hiện được. Đương nhiên là trừ những bạn tóc quá ngắn nên không tết được. Thông thường tóc trừ ngang vai trở xuống đều thực hiện được dạng tóc tết 2 bên, và thời gian để tạo ra mẫu tóc này chỉ khoảng 15-20 phút nên bạn có thể diện ra ngoài mỗi ngày.

Để thực hiện phong cách tóc tết từ đỉnh đầu xuống, đầu tiên các bạn chia tóc ra làm hai bên đầu, hãy chia đều nhau để độ dày các bím tóc không bị lệch. Bắt đầu tết từ phần tóc mái trở xuống, nếu tóc bạn dày thì cần thắt cho chặt tay vào để các bím tóc không bị phồng lên bù xù, còn với những bạn tóc mỏng có thể lỏng tay để tạo phồng ăn gian độ dày cho tóc. Sau khi tết xong thì chỉ cần buộc lại bằng chun hoặc kẹp cuộc tóc là được.

Để kiểu tóc này giữ được lâu hơn và không bị lỏng hay rối trong quá trình hoạt động, bạn nên xịt một chút chất giữ nếp tóc vào. Và cũng có thể trang trí thêm cho tóc bằng một vài phụ kiện như kẹp, khăn, khuyên cài tóc,…

Tóc tết hai bên từ đỉnh đầu xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết đỉnh đầu búi củ tỏi

Đây là một kiểu tóc rất hợp cho những bạn có khuôn mặt to, tròn, hơi ngắn với mái tóc không dày nhưng lại đam mê tết tóc. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn ăn gian được độ dài và sự sắc nét cho gương mặt, từ đó khiến tỷ lệ mặt được hài hòa hơn, đồng thời vẫn không làm tóc trông quá mỏng hay quá xẹp vào đầu.

Để thực hiện kiểu tóc này, đầu tiên bạn hãy lấy khoảng 2-3 nhánh tóc ở phần đỉnh đầu, hãy dùng lược tạo các đường chỉ chia đều nhánh tóc, làm như vậy khi tết cũng đỡ bị lệch và khiến đường tết sắc nét hơn. Khi đã chia được các nhánh tóc rồi, bạn bắt đầu tết chúng lại sát vào da đầu, nền tết thật chặt để không bị bung ra và tạo điểm nhấn mạnh cho cả mẫu tóc. Tết cẩn thận 2-3 nhánh tóc này tới khi độ dài được khoảng 2/3 đỉnh đầu thì dừng lại, buộc chúng lại với nhau rồi búi thành một túm nhỏ trên đỉnh đầu.

Với phong cách tóc này bạn cũng nên xịt keo giữ nếp để khiến chúng chắc lại, nhớ tết sát vào đầu để các bím tóc không bị xô lệch khiến toàn thể trông lù xù. Và vì đây đã là điểm nhấn chính rồi nên bạn đừng dùng quá nhiều những phụ kiện trang trí thêm vào khiến tổng thể bị rối mắt, nếu thích có thể kẹp một chiếc kẹp hoặc nơ nhỏ ở búi tóc trên đỉnh đầu.

Tóc tết đỉnh đầu búi củ tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết xương sống

Tóc tết xương sống thực ra là kiểu tóc dễ làm nhất, nhưng nó chỉ phù hợp với những bạn có đường rẽ tóc thẳng giữa đầu, những kiểu rẽ tóc khác thường sẽ phải dùng tới keo tạo nếp nhưng cũng không thực sự được như ý.

Để thực hiện, lấy lược rẽ lấy một đường tóc giữa đỉnh đầu, thẳng từ phần tóc mai tới tận gáy. Cẩn thận tết phần này lại sát vào da đầu, nhớ là cần phải tết sát như vật để nó trở thành điểm nhấn và nổi bật cả phần tóc hai bên. Khi đã tết hết tóc và chạm tới gáy, bạn hãy buộc lại bằng một sợi dây chun. Sau đó chải những phần tóc xung quanh thẳng xuống và buộc chung với bím tóc này. Cuối cùng dung keo xịt tóc để giữ kiểu tóc được lâu hơn.

Và mẫu tóc này thích hợp với những bạn có tóc tông màu sáng, vì màu sáng sẽ khiến sống tóc này rất nổi bật. Hầu như kiểu tết tóc như trên không quá kén gương mặt, nhưng những bạn có gương mặt quá gầy, dài và nhỏ nên cẩn thận khi lựa chọn. Những bạn có độ dài tóc quá ngắn, thường là những kiểu tóc tém cũng khó tạo nên được hiệu ứng bắt mắt như những mái tóc dài.

Tóc tết xương sống - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết nửa đầu 2 bên

Kiểu tóc này khá là dễ thương và dễ thực hiện, đồng thời nó cũng không quá kén gương mặt. Chỉ cần lưu ý độ dài tóc đạt từ ngang vai trở lên mới có thể tạo nên độ đẹp như ý được. Mọi thao tác để làm mẫu tóc này rất dễ, bạn chỉ cần chia tóc ra làm 2 bên đầu, dùng lược tách lấy một nửa tóc phía trên lại và tết thành những bím tóc nhỏ, cố định lại với kẹp hoặc chun buộc là xong.

Tóc tết nửa đầu 2 bên - Ảnh minh họa: Internet

Các kiểu buộc tóc đơn giản mà đẹp

Buộc nửa đầu kèm đánh rối

Đây là kiểu tóc có thể nhiều chị em đã biết tới rồi, thậm chí có thể dùng từ phổ biến để mô tả, nhưng thực sự nó vừa dễ làm lại vừa khiến diện mạo của các chị em bắt mắt hơn. Nên mẫu tóc này xứng đáng trở thành lựa chọn đầu tiên khi tạo kiểu tóc. Chỉ mất chưa tới 5 phút, bạn đã có ngay mái tóc vừa dễ thương vừa năng động, chỉ với việc dùng lược buộc một nửa tóc phía trên đầu, lấy tay kéo một chút để tạo độ phồng rối, vậy là đã xong rồi. Với những ai quá bận rộn thì có thể sử dụng phương án này hằng ngày, vừa nhanh gọn lại xinh xẻo hút mắt, nên ngại gì mà không tin yêu.

Tóc buộc nửa đầu kèm đánh rối - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc đốt 2 bên

Kiểu tóc này có một chút phá cách và độc đáo hơn, nó khiến bạn trông vừa năng động, vừa nhí nhảnh đáng yêu, mà thời gian thực hiện cũng không hề mất thời gian. Để tiến hành, bạn chỉ cần chia tóc làm 2 bên đầu, buộc chúng lại thành 2 bím tóc, sau đó dùng dây chun buộc thành từng đốt một, mỗi đốt cách nhau chừng 5cm đổ lên, vậy là xong rồi.

Tuy nhiên, những bạn có tóc ngang vai trở lên mới thực sự hợp với kiểu tóc đốt này, vì tóc ngắn quá sẽ khiến bạn chỉ có thể buộc 1 đôt, thế thì hơi ngắn ngủn và không tôn hết được vẻ đẹp của phong cách này. Và những bạn có gương mặt vuông, ngắn và mặt quá to thì cũng không nên sử dụng lựa chọn này, vì chúng sẽ khiến khuôn mặt của bạn càng tròn và ngắn hơn.

Tóc 2 bên buộc đốt - Ảnh minh họa: Internet

Tóc đuôi ngựa buộc đốt

Tương tự với lựa chọn phía trên, chúng ta có tóc đuôi ngựa buộc đốt. Và như cái tên của nó, kiểu tóc này thích hợp với những cô nàng có mái tóc lỡ trở lên. Bạn chỉ cần buộc tóc lên cao thành đuôi ngựa, sau đó dùng những dây chun buộc tóc cột lại thành từng đốt nhỏ cách nhau cỡ 5cm hoặc hơn, vậy là đã có ngay một mẫu tóc đẹp rồi. Lựa chọn này tuy kén về độ dài nhưng không quá kén về gương mặt, những bạn có gương mặt dài thì nên lưu ý buộc tóc thấp xuống một chút là được.

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Tóc buộc đốt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là gợi ý cách làm các kiểu tóc đơn giản dễ thương và đẹp mắt mà bạn có thể thực hiện hằng ngày. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn bạn đã có thêm những ý tưởng mới để khiến bản thân xinh đẹp hơn. Chúc bạn có diện mạo ngày càng xinh đẹp và đa dạng hơn trong mắt những người xung quanh.