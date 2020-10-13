Cách kiềm dầu cho da mặt tại nhà đơn giản

Việc thường xuyên chăm sóc da mặt nhờn dầu đúng cách sẽ giúp hạn chế tình trạng tiết bã nhờn, ngăn ngừa nguy cơ nổi mụn thường gặp. Trong bài viết sau, mời các bạn cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu một số cách kiềm dầu cho da mặt tại nhà vô cùng đơn giản, dễ thực hiện với những nguyên liệu cực kỳ rẻ.

Trước khi tìm hiểu cách kiềm dầu cho da mặt tại nhà, bạn cần biết được gốc rễ các chất nhờn sinh ra từ đâu. Đó chính là tuyến bã nhờn nằm ngay dưới lỗ chân lông. Những yếu tố quyết định đến độ nhờn dầu trên da gồm 3 yếu tố là: gen, hormone và mức độ hoạt động của tuyến bã nhờn.

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao da lại tiết nhiều dầu đến vậy? Tại sao sáng ngủ dậy mặt lại ra rất nhiều dầu?

Vùng mũi và vùng chữ T là nơi mà tuyến bã nhờn hoạt động mạnh nhất. Vì vậy, vùng da này thường có lỗ chân lông to hơn các vùng khác, đồng thời dễ bị nổi mụn nhiều hơn.

Tuyến bã nhờn chính là nơi sản sinh ra chất nhờn dầu - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chất nhờn là nguyên nhân chủ yếu khiến da bị mụn nhưng nó lại đóng vai trò giúp dưỡng ẩm, bôi trơn cho làn da cũng như đào thải các chất cặn bã, làm sạch tế bào chết tích tụ sâu trong lỗ chân lông.

Chính vì vậy, việc chăm sóc da nhờn tốt nhất không phải là làm sạch hết hoặc hút hết chất nhờn mà là điều tiết lại hoạt động của tuyến dầu, kiềm dầu, giữ cho lỗ chân lông thông thoáng, từ đó ngăn chặn quá trình hình thành mụn.

Cách kiềm dầu cho da mặt tại nhà bằng thiên nhiên

Nếu bạn đang lo lắng vì làn da của mình quá nhờn, dù đã áp dụng nhiều phương pháp nhưng không mấy hiệu quả thì hãy thử ngay các cách chăm sóc da nhờn bằng thiên nhiên dưới đây.

Cách làm hết chất nhờn trên da mặt bằng muối

Cách làm hết chất nhờn trên da mặt bằng muối - Ảnh minh họa: Internet

Bằng phương pháp này, làn da của bạn sẽ trở nên mềm mại hơn và không còn bóng bẩy nữa. Sử dụng bông tẩy trang và lau lên mặt như dùng nước hoa hồng vậy. Cách thực hiện như sau:

Lấy ra một ít muối cùng một chút nước tinh khiết cho vào 1 bình xịt, lắc đều đến khi thấy muối tan hết.

Sau khi rửa sạch mặt, hãy xịt dung dịch nước muối vào 1 miếng bông tẩy trang rồi lau lên mặt tương tự như khi sử dụng nước hoa hồng.

Thực hiện đều đặn 1 lần mỗi ngày.

Cách trị nhờn da mặt tại nhà bằng cà chua và mật ong

Cách trị nhờn da mặt tại nhà bằng cà chua và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua là nguyên liệu chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng làm giảm quá trình lão hóa da. Đồng thời, hàm lượng vitamin C cùng với kali dồi dào trong cà chua còn giúp giảm dầu nhờn cho da. Cách thực hiện như sau:

Bạn hãy ép 100gr cà chua lấy nước.

Tiếp theo, thêm 1 thìa mật ong nguyên chất vào nước ép cà chua, trộn đều lên.

Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên da mặt, mát xa thật nhẹ nhàng trong khoảng vài phút.

Nằm yên thư giãn khoảng 15 phút rồi dùng nước mát rửa lại mặt cho sạch.

Cách trị da mặt dầu bằng dưa leo và chanh dây

Cách trị da mặt dầu bằng dưa leo và chanh dây - Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo được biết đến là nguyên liệu làm đẹp da tuyệt vời, kết hợp cùng vitamin C trong chanh dây giúp sạch da hiệu quả. Làn da của bạn sẽ nhanh chóng lấy lại sự khỏe khoắn, lỗ chân lông se khít đồng thời giảm dầu. Cách thực hiện như sau:

Rửa sạch 1 quả dưa leo, dùng may xay sinh tố xay thành nước.

Nạo ruột 1 quả chanh dây rồi trộn đều với nước dưa leo.

Trước khi tắm hoặc rửa mặt, dùng bông nhúng vào hỗn hợp dưa leo, chanh dây rồi thấm lên bề mặt da khoảng 20 phút.

Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Nước lạnh làm giảm dầu trên da

Giảm nhờn dầu bằng đá lạnh, nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước lạnh hoặc nước đá để làm sạch các chất bã nhờn và dầu trên da chính là cách tốt nhất, dễ thực hiện và không cần phải chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ nhất. Bạn chỉ cần rửa mặt thật sạch, sau đó đập đá viên nhỏ ra, cho vào khăn rồi thoa nhẹ lên da. Chắc chắn bạn sẽ thấy da mặt của mình bớt nhờn hẳn, lỗ chân lông cũng theo đó se khít lại.

Cách làm da mặt hết dầu bằng nước cốt chanh và lòng trắng trứng gà

Bạn chỉ cần lấy 2 thìa cà phê nước cốt chanh trộn đều cùng 1 lòng trắng trứng gà. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên mặt. Sau khoảng 15 phút, hãy dùng nước ấm rửa mặt lại thật sạch.

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Mặt nạ giảm nhờn bằng sữa chua, khoai tây và bạc hà

Chỉ cần dùng 20gr khoai tây (đã luộc chín, nghiền nát), 2 thìa sữa chua, 2 thìa tinh dầu bạc hà. Trộn đầu tất cả các nguyên liệu lên rồi đắp lên da mặt. Sau 10 phút thì rửa mặt sạch lại với nước ấm là được.

Những lưu ý khi chăm sóc da dầu

Dưỡng ẩm

Trên nghiên cứu trên da nhờn dầu của chuyên da da liễu rằng khi da nhờn, chúng vẫn rất cần được dưỡng ẩm, để duy trì độ ẩm cần thiết. Bởi khi da thiếu nước da sẽ tự tiết dầu để cân bằng khiến da nhiều dầu hơn.

Dùng kem chống nắng cho da dầu

Đối với bất kì loại da nào cũng cần một loại mỹ phẩm phù hợp, vì vậy cần chọn kem chống nắng riêng biệt phù hợp cho da dầu để có thể kiềm dầu hơn.

Tẩy tế bào chết

Đối với da dầu, bạn nên tẩy da chết 1 – 2 lần một tuần, mục đích lấy hết mọi bụi bẩn dưới da, giúp da thoáng sạch và không bị bít lỗ chân lông để ngăn ngừa, hạn chế mụn.

Ăn uống hợp lý

Đối với da dầu việc ăn uống cần chú ý hơn, tránh những đồ cay nóng làm da tiết dầu dễ gây mụn. thay vào đó nên ăn nhiều rau quả (cà rốt, cà chua và cải bó xôi,…) chứa vitamin A, cấp ẩm , kiểm soát dầu.

Trên đây là những cách kiềm dầu cho da mặt tại nhà vô cùng đơn giản và hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng ngay. Chúc các bạn sẽ nhanh chóng lấy lại làn da khỏe mạnh, sạch bóng mỗi ngày.