Xông mặt đẹp da đến thế nào mà chị em đua nhau thực hiện nhiều đến vậy?

Chăm sóc da 04/11/2022 14:44

Chúng ta đã sử dụng hơi nước để thư giãn và trẻ hóa da trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Ngày nay chúng ta vẫn thích xông hơi, cho dù đó là trong spa, phòng xông hơi khô hay đơn giản là tắm nước nóng.

Xông mặt đẹp da đến thế nào mà chị em đua nhau thực hiện nhiều đến vậy? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở cấp độ cơ bản nhất, xông hơi chỉ cần nước sạch và nhiệt. Chỉ với hai thành phần này và một số biện pháp phòng ngừa an toàn  bạn có thể gặt hái được rất nhiều lợi ích chăm sóc da.

Loại bỏ mụn đầu đen

Xông hơi là một cách để chuẩn bị cho các lỗ chân lông hút mụn đầu đen ra. Xông hơi có thể giúp làm mềm da và loại bỏ dầu tích tụ trong lỗ chân lông. Xông hơi da mặt trước khi loại bỏ mụn đầu đen để giúp các nốt mụn dễ thoát ra hơn.

Xông hơi chuẩn bị tốt cho sự thâm nhập của sản phẩm

Xông mặt đẹp da đến thế nào mà chị em đua nhau thực hiện nhiều đến vậy? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn không có mụn đầu đen để loại bỏ, xông hơi cũng có thể giúp các sản phẩm chăm sóc da của bạn hoạt động tốt hơn. Xông hơi trước khi thoa toner, serum hoặc kem dưỡng ẩm có thể giúp sản phẩm hấp thụ tốt hơn. Hơi nóng và độ ẩm giúp da dễ thẩm thấu hơn và sẵn sàng tiếp nhận các sản phẩm bôi ngoài da.

Bổ sung độ ẩm cho da khô

Xông mặt đẹp da đến thế nào mà chị em đua nhau thực hiện nhiều đến vậy? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng da bằng dầu và kem giúp bổ sung độ ẩm, nhưng bạn vẫn cần hydrat hóa, vốn chỉ đến từ nước. Xông hơi mặt giúp cung cấp nước cho các tế bào da. Sử dụng hơi nước để làm ẩm da, sau đó là kem dưỡng ẩm hoặc huyết thanh tốt, có thể làm căng mọng làn da và giúp da giữ nước.

Giải phóng vi khuẩn mụn và bã nhờn

Xông mặt đẹp da đến thế nào mà chị em đua nhau thực hiện nhiều đến vậy? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm trị mụn thường được thiết kế để hút bã nhờn (dầu) và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Xông hơi có thể giúp các sản phẩm trị mụn của bạn hoạt động tốt hơn và chống lại mụn.

Bạn nên xông mặt để sử dụng hơi nước sau khi rửa mặt để giải phóng bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông. Hãy sử dụng các sản phẩm trị mụn của bạn để đạt được những lợi ích tối đa. Xông hơi cũng làm sạch vi khuẩn gây mụn góp phần làm nổi mụn cần loại bỏ ra khỏi da.

Da đầy đặn

Lưu lượng máu thích hợp giúp da xây dựng collagen và elastin, mang lại cho làn da vẻ căng mọng, tươi trẻ. Lưu lượng máu tăng lên từ quá trình xông hơi khuyến khích quá trình tự nhiên này.

Xông hơi có thể làm cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn vì nó làm tăng tuần hoàn. Lưu lượng máu tăng thêm cũng giúp cung cấp oxy cho da, nơi đang nuôi dưỡng.”

Cách xông hơi mặt tại nhà

Xông hơi có rất nhiều cách và không cần phải tốn kém. Bạn có thể mua máy xông hơi mặt được thiết kế đặc biệt cho mục đích chăm sóc da hoặc xông bằng nồi nước tự nấu.

Hãy đọc hướng dẫn trên dụng cụ xông hơi trước khi sử dụng. Nó sẽ cho bạn biết loại nước để sử dụng và cách giữ dụng cụ an toàn. Xông hơi sẽ giúp bạn cảm thấy tốt. Nếu cảm thấy quá nóng hoặc khó chịu, hãy dừng lại.

Xông mặt đẹp da đến thế nào mà chị em đua nhau thực hiện nhiều đến vậy? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có máy xông hơi mặt, bạn vẫn có thể tận hưởng những lợi ích của việc xông hơi mặt tại nhà bằng cahs nấu nồi xông.

 

Theo Cleveland Clinic

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