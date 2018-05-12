Trộn thứ này vào sữa rửa mặt, da bật tông trắng mịn, nám và tàn nhang mờ đi rõ rệt từng ngày

Chăm sóc da 12/05/2018 08:59

Với mẹo nhỏ khi sử dụng sữa rửa mặt mỗi buổi sáng này, nám và tàn nhang sẽ mờ hẳn, da sẽ bật tông trắng mịn chỉ sau thời gian ngắn.

Dùng sữa rửa mặt trộn với các nguyên liệu tự nhiên dưới đây sẽ mang đến nhiều tác dụng như dưỡng trắng, xóa mờ thâm nám, tàn nhang cực kỳ hiệu quả, nhất định bản phải thử.

Trộn sữa rửa mặt với dầu ô liu

Dầu ô liu chứa lượng chất chống oxy hóa cực kỳ lớn, nhờ đó, chúng hỗ trợ ngăn ngừa hắc sắc tố melanin triệt để giúp xóa mờ, ngăn ngừa các vết nám, tàn nhang hiệu nghiệm.

Nguyên liệu cần có: 

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- Lượng sữa rửa mặt vừa đủ

Cách thực hiện: 

Sau khi làm ướt da mặt, cho sữa rửa mặt và dầu ô liu vào lòng bàn tay, trộn đều sau đó thoa lên khắp da mặt. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn đến khi loại sạch bụi bẩn, đồng thời giúp dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong khoảng 3 phút. Cuối cùng, dùng nước lạnh rửa sạch là hoàn thành. 

Trộn thứ này vào sữa rửa mặt, da bật tông trắng mịn, nám và tàn nhang mờ đi rõ rệt từng ngày - Ảnh 1
Trộn dầu ô liu với sữa rửa mặt mang đến tác dụng làm sạch, xóa mờ nám, tàn nhang hiệu quả - Ảnh: Internet

Trộn sữa rửa mặt với dầu dừa

Dầu dừa chứa lượng axit lauric, chất kháng khuẩn, chống viêm cực kỳ lớn có khả năng điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu nghiệm. Ngoài ra, nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú trong loại dầu này làm tăng sắc tố giúp xóa mờ các vết nám, tàn nhang và đốm nâu cực kỳ nhanh. 

Nguyên liệu cần có: 

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 lượng sữa rửa mặt dạng gel vừa đủ

Cách thực hiện:

Làm ướt toàn bộ da mặt, cho sữa rửa mặt và dầu dừa vào lòng bàn tay, trộn đều. Kế đó, thoa hỗn hợp vừa thực hiện lên da, mát xa nhẹ nhàng, giữ yên khoảng 5 phút sau thì rửa sạch. 

Trộn thứ này vào sữa rửa mặt, da bật tông trắng mịn, nám và tàn nhang mờ đi rõ rệt từng ngày - Ảnh 2
Trộn sữa rửa mặt với dầu dừa giúp điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Trộn sữa rửa mặt với nước cốt chanh

Nước cốt chanh chứa lượng axit tự nhiên rất lớn có khả năng diệt sạch vi khuẩn gây nên mụn, viêm da, mẩn ngứa. Ngoài ra, Vitamin C trong chanh là dưỡng chất hỗ trợ da tăng cường sức đề kháng nhằm chống lại tác hại từ ánh nắng mặt trời một cách tối ưu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 lượng sữa rửa mặt vừa đủ

Cách thực hiện:

Cho sữa rửa mặt và nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều. Tiếp đó, rửa mặt với nước ấm, dùng bông thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, mát xa nhẹ nhàng rồi vệ sinh lại với nước mát là hoàn thành.

Trộn thứ này vào sữa rửa mặt, da bật tông trắng mịn, nám và tàn nhang mờ đi rõ rệt từng ngày - Ảnh 3
Dùng sữa rửa mặt với nước cốt chanh để làm sạch da mặt ngăn ngừa tối đa vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn, viêm, mẩn ngứa - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn thành bước làm sạch da mặt vào buổi sáng, bạn nên thoa dung dịch cấp ẩm, kem chống nắng trước khi ra ngoài để hạn chế tác hại từ môi trường. 

Kiên trì áp dụng một trong những cách dùng sữa rửa mặt trên, làn da sẽ cải thiện đáng kể, các vết nám, tàn nhang sẽ mờ đi trông thấy sau 7 đến 10 ngày.

Dành ra 5 phút mỗi tối để làm đẹp theo cách của phụ nữ Nhật, da mềm mịn ngay vào sáng hôm sau

Dành ra 5 phút mỗi tối để làm đẹp theo cách của phụ nữ Nhật, da mềm mịn ngay vào sáng hôm sau

Tối nào trước khi đi ngủ, phụ nữ Nhật Bản cũng dành ra 5 phút để áp dụng hai bước chăm sóc da này.

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