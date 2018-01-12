Bạn nên uống 3 loại nước này mỗi buổi sáng, da sẽ đẹp và trắng mịn khỏi chê

Đậu đen giàu vitamin, khoáng chất hỗ trợ nuôi dưỡng làn da trắng mịn và sạch mụn. Ngoài ra, loại đậu này còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao có khả năng ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các dấu hiệu như nám, sạm đen và đồi môi nhanh chóng giúp làn da căng mướt, tươi trẻ.

Đậu đen, cam và dừa là những loại nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất tốt đối với da. Do đó, uống nước từ chúng mỗi buổi sáng sẽ giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, sáng mịn từ sâu bên trong.

Do đó, có thói quen uống nước đậu đen mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng, việc sở hữu làn da khỏe đẹp sẽ vô cùng dễ dàng.

- 200gr đậu đen

- 1 lít nước

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đậu đen sau khi mua về mang ngâm với nước muối loãng khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước để loại sạch bụi bẩn bên ngoài.

Tiếp theo, đun sôi 1 lít nước rồi cho đậu đen vừa sơ chế vào ninh nhừ đến khi hạt đậu mềm ra. Sau đó, thêm 500ml nước vào đun đến khi sôi thì tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội thì lọc lấy phần nước cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Uống nước đầu đen mỗi ngày giúp tạo dựng làn da trắng mịn, tươi trẻ thách thức thời gian - Ảnh: Internet

Đối với phần hạt đậu, nếu bạn muốn giảm cân, có thể ăn chúng thay phần cơm tối mỗi ngày, tuy nhiên, không nên thêm đường.

Uống nước cam đẹp da

Nước cam chứa hàm lượng axit amin, vitamin C, chất kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa cực cao. Do đó, khi uống nước cam, làn da sẽ hạn chế tình trạng nổi mụn, viêm, mẩn ngứa. Đồng thời, những dưỡng chất trong loại quả quen thuộc này hỗ trợ tăng sức đề kháng giúp da khỏe hơn và ngăn ngừa các khuyết điểm xuất hiện.

Uống nước ép cam cung cấp vitamin, chất kháng khuẩn giúp da đẹp và sạch mụn - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, bạn chỉ cần uống 150ml nước ép cam là đã cung cấp đủ khoáng chất nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong. Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn hãy thêm mật ong thay vì đường. Ngoài ra, có thể thêm đá và vài lá bạc hà vào để tăng thêm mùi vị.

Uống nước dừa đẹp da

Nước dừa chứa nguồn dưỡng chất dồi dào như vitamin E, B,C, axit amin, chất chống oxy hóa có khả năng trị mụn, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu. Uống nước dừa thường xuyên là phương pháp dưỡng da tại nhà tự nhiên, hiệu quả và an toàn.

Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, hãy uống nước dừa tươi với mật ong, cách này vừa thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố vừa giúp da tươi trẻ, trắng mịn.

Uống nước dừa là phương pháp tự nhiên nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Ngoài việc thoa kem dưỡng, bổ sung thực phẩm chức năng, hãy tập thói quen uống các loại nước trên thường xuyên, chỉ sau thời gian ngắn bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn, căng mướt, tươi trẻ thách thức thời gian.