Trộn gel nha đam với thành phần này, có ngay lọ kem chống nắng vừa bảo vệ vừa nuôi dưỡng da cực kỳ hiệu quả

Ngoài việc chăm sóc đúng cách và đủ bước mỗi ngày, nếu mong muốn làn da khỏe đẹp, bạn cần phải thoa kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà.

Tia UV, nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời cộng thêm các tác nhân xấu từ môi trường như bụi bẩn, không khí ô nhiễm, khí thải... khiến làn da tổn thương nặng nề. Nếu không bảo vệ cẩn thận, da sẽ gặp phải nhiều vấn đề như mụn, viêm, nám, thâm sạm... vô cùng kém sắc.

Trong khi đó, kem chống nắng tự chế có thành phần tự nhiên rất lành mạnh và an toàn nếu sử dụng thường xuyên. Hơn nữa, khi thực hiện, bạn có thể tự chọn thành phần phù hợp với làn da, điều này có thể nuôi dưỡng da.

Ngày nay, phần lớn các loại kem chống nắng trên thị trường đều chứa hóa chất có thể gây hại đến làn da, đặc biệt là da nhạy cảm. Tuy những loại kem chống nắng này có thể bảo vệ da tạm thời nhưng nếu sử dụng thường xuyên sau một thời gian, bạn có thể gặp phải những vấn đề nhất định.

Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời cũng như môi trường - Ảnh: Internet

Công thức làm kem chống nắng tại nhà

Kem chống nắng từ gel nha đam

Nguyên liệu:

- 10 muỗng canh gel nha đam

- Vài giọt tinh dầu đinh hương

- Vài giọt nước hoa hồng

- 10ml kem dưỡng ẩm

Cách thực hiện:

Trong chiếc bát, thêm tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào rồi dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Chuyển hỗn hợp vào chảo đun nóng trong 5 phút. Sau đó, trộn đều chuyển vào lọ, đậy kín nắp. Nên bảo quản lọ kem này trong ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Kem chống nắng từ gel nha đam, tinh dầu tự nhiên vừa bảo vệ vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Sử dụng lọ kem này như sản phẩm chống nắng thông thường trước khi đi ra ngoài. Kem chống nắng tự chế này có thời hạn là 1 tháng.

Tác dụng:

Gel nha đam có đặc tính chữa lành vết thương. Ngoài ra, đây còn là dưỡng chất bảo vệ da, ngăn chặn tác hại của các tia UV tuyệt vời.

Kem chống nắng từ dầu bơ và dầu dừa

Nguyên liệu:

- 3 muỗng canh dầu bơ

- 4 muỗng canh dầu dừa

- 2 viên vitamin E

Cách thực hiện:

Cho 3 muỗng canh dầu bơ và 4 muỗng canh dầu dừa vào tô rồi trộn đều. Tiếp đó, trích vitamin E vào hỗn hợp, khuấy đều rồi cho vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp, cất giữ trong ngăn mát tủ lạnh.

Kem chống nắng từ dầu bơ, dầu dừa, vitamin E cực kỳ phù hợp với làn da khô, nứt nẻ và thiếu ẩm - Ảnh: Internet

Tác dụng:

Dầu bơ có chỉ số SPF cao vì chứa nhiều vitamin, axit béo và các chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ da. Trong khi đó, dầu dừa ngăn ngừa tác hại của tia UV, các yếu tố môi trường làm tổn thương da. Cả hai nguyên liệu này đều giàu chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường tái tạo da, ngăn ngừa lão hóa.

Sử dụng kem chống nắng giúp làn da duy trì độ mềm mịn, trắng hồng tự nhiên - Ảnh: Internet

Lưu ý khi sử dụng kem chống nắng

Trước khi thoa kem chống nắng tự chế, để đảm bảo an toàn, bạn có thể kiểm chứng độ kích ứng trên da tay hoặc vùng da non ở bắp tay trước từ 2 - 3 ngày.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế hoặc thêm một vài nguyên liệu phù hợp với làn da vào các công thức làm kem chống nắng trên.

Kiên trì thoa kem chống nắng tự chế trên mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng mà chẳng cần lo ngại kích ứng.