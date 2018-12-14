'Trời ơi tin được không' cách dưỡng da bằng đá lạnh lại hiệu quả thế này

Những viên đá lạnh thường được biết đến với công dụng để giải khát trong những ngày thời tiết oi bức, được dùng để chườm khi sưng tấy, sốt… Bên cạnh đó, những viên đá tuy nhỏ nhưng chứa đầy “quyền lực” này lại có công dụng dưỡng trắng da, trị mụn, làm se khít lỗ chân lông, tẩy tế bào chết hay dưỡng da căng bóng cực kỳ hiệu quả.

Chiếc tủ lạnh gia đình không chỉ có công dụng bảo quản thực phẩm mà còn chứa một thứ mỹ phẩm kỳ diệu ít người biết đến đó là “đá lạnh”.

Phương pháp đơn giản này có thể giúp loại bỏ mụn hiệu quả chỉ trong vài ba ngày. Nên thực hiện 1 lần/ngày vào mỗi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

Dùng đá lạnh đặt trực tiếp lên vết đốt giúp giảm thiểu ngứa và ngăn chặn sự lan truyền của chất độc

Với những vết côn trùng đốt, có thể dùng đá lạnh đặt trực tiếp lên vết đốt. Đây là cách giúp giảm thiểu ngứa và ngăn chặn sự lan truyền của chất độc. Tuy nhiên, không nên để đá lạnh trên da lâu quá 30 phút vì sẽ khiến vùng da bị tổn thương nặng hơn.

2. Kết hợp đá lạnh dưa leo, nha đam trị mụn

Kỳ công hơn một chút, có thể dùng đá lạnh kết hợp với các nguyên liệu thiên nhiên sẽ mang đến hiệu quả cao hơn.

Đá viên chanh kết hợp dưa leo

Dưa chuột được biết đến là loại quả giúp bổ sung nhiều thành phần vitamin và khoáng chất tự nhiên giúp chữa mụn khá hiệu quả. Nha đam có chức năng làm dịu vết thương trên da và giúp bổ sung dưỡng chất chăm sóc da sáng khoẻ tức thì.

Mặt nạ đá viên dưa chuột giúp trị mụn hiệu quả

Để tăng hiệu quả dưỡng sáng da và điều trị mụn hơn, nên kết hợp dùng thêm một ít mật ong. Thực hiện tương tự như cách làm trên với những nguyên liệu này.

3. Se khít lỗ chân lông bằng đá lạnh

Dùng đá lạnh thoa lên da mặt kết hợp massage mỗi ngày sẽ giúp làm se khít lỗ chân lông

Với phương châm "Nóng thì nở ra, lạnh thì co lại", đó là công hiệu của đá viên khi dưỡng da. Khi dùng đá lạnh thoa lên da mặt kết hợp massage mỗi ngày sẽ giúp làm se khít lỗ chân lông, hạn chế tích tụ các chất bã nhờn, bụi bặm và làm sạch da mặt rất đơn giản mà không cần phải chăm sóc kỳ công.

4. Trị thâm quầng mắt bằng đá lạnh

Viên đá lạnh là “cứu tinh” cho vùng da mắt bị thâm quầng

Viên đá lạnh là “cứu tinh” cho vùng da mắt bị thâm quầng do thức khuya hay mắt bị sưng húp do khóc, xem phim nhiều… Dùng viên đá lạnh bọc trong khăn và di chuyển quanh vùng da thâm quầng là cách giúp mang lại sự sảng khoái và giảm sự sưng phồng/thâm quầng ở mắt.

Chăm sóc vùng da mắt với viên đá lạnh

Bên cạnh đó, một mẹo hay bạn gái không nên bỏ qua đó là dùng nước trà đã đóng đá để giúp chữa thâm quầng ở mắt. Đây cũng là cách mang đến công dụng chữa chứng khô mắt rất tốt.

Dùng nước trà đã đóng đá để giúp chữa thâm quầng ở mắt

5. Dùng đá lạnh ngăn ngừa lão hóa

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy rửa mặt vào buổi sáng cùng những viên đá lạnh được làm từ các loại hoa quả sẽ mang đến hiệu quả cao hơn so với việc dùng nước lã thông thường.

Rửa mặt vào buổi sáng cùng những viên đá lạnh được làm từ các loại hoa quả sẽ mang đến hiệu quả cao

Những viên đá lạnh có hiệu quả tăng tuần hoàn máu, giúp làn da được trẻ hóa. Đặc biệt, giúp làm mờ hiệu quả những vết nhăn, ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa da cũng như mang đến đôi má ửng hồng.

Đá lạnh có hiệu quả giúp làn da được trẻ hóa

Hãy kiên trì thực hiện 2 lần/tuần. Nó sẽ giúp chăm sóc làn da trở nên sáng mịn, tươi tắn hơn. Bên cạnh đó, dùng đá lạnh là cách giúp da mặt không còn vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Thay vào đó là làn da mượt mà, mịn màng rất tự nhiên.

6. Đá lạnh trà xanh làm mịn và dưỡng da

Đá lạnh trà xanh làm mịn và dưỡng da

Dùng trà xanh có hiệu quả làm mát da, chữa vết mụn mụn, chống lão hóa da và giúp làm thông thoáng lỗ chân hơn. Chỉ với với nguyên liệu là 1 túi trà lọc, có thể chăm sóc da mặt đẹp tự nhiên rất hữu hiệu.

7. Đá lạnh chữa da cháy nắng

Đá lạnh chữa da cháy nắng

Để giảm ngứa do ánh nắng và thời tiết, có thể dùng khăn bông bọc hai hoặc ba viên đá lạnh và đặt lên vùng da bị cháy nắng trong khoảng 2-3 phút.

8. Tẩy tế bào chết bằng đá lạnh

Kỳ công hơn một chút, có thể xay nhuyễn dưa chuột, cà chua, chanh hoặc dưa hấu thành hỗn hợp sinh tố, pha thêm chút nước rồi cho vào khay đá trong tủ lạnh.

Không chỉ tẩy tế bào chết, những dưỡng chất có trong đó còn giúp da tươi trẻ, sáng láng hơn.

Sau khi đã đóng đá thì bắt đầu sử dụng bằng cách lấy khăn mỏng bọc quanh viên đá lạnh rồi di chuyển khắp mặt. Không chỉ tẩy tế bào chết, những dưỡng chất có trong đó còn giúp da bạn tươi trẻ, sáng láng hơn.

9. Dùng đá lạnh giữ lớp trang điểm lâu hơn

Bọc viên đá lạnh vào vải mềm và thoa nhẹ khắp mặt trước khi trang điểm là mẹo hay mang đến hiệu quả làm se khít lỗ chân lông, giúp các lớp trang điểm dễ dàng bám trên da và lâu trôi hơn.

Dùng đá lạnh giúp giữ lớp trang điểm lâu hơn

Lưu ý: Khi dùng đá lạnh, cần lưu ý tránh để cho đá lạnh tiếp xúc trực tiếp với da. Hãy cẩn thận dùng vải mỏng hoặc khăn mặt trước khi sử dụng.

Nên bọc viên đá lạnh trong một miếng vải sạch

Dưỡng da với đá lạnh là phương pháp làm đẹp đơn giản, an toàn và rất lành tính nhưng không kém phần hiệu quả. Với những cách dưỡng da bằng đá lạnh giúp mang đến công dụng chăm sóc làn da hiệu quả vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm một mẹo hay để sở hữu làn da đẹp tại nhà dễ dàng hơn.