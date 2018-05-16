Thoa kem dưỡng ban đêm 'nhà làm' này 15 phút trước khi ngủ, da thay đổi trông thấy vào sáng hôm sau

Dùng nha đam để làm kem dưỡng da ban đêm sẽ mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời, chẳng thua kém gì "tiên dược".

Nha đam là một trong những nguyên liệu tự nhiên có nhiều tác dụng làm đẹp làn da. Nếu tận dụng đúng cách, hiệu quả mà bạn đạt được sẽ cao hơn rất nhiều, chẳng hạn như phương pháp làm kem dưỡng da ban đêm từ loại nguyên liệu này dưới đây. Nha đam có tác dụng gì đối với da? Từ rất lâu, nha đam đã được tận dụng như một liều thuốc chữa trị các bệnh về da như mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, mẩn đỏ hay kích ứng. Do đó, đây là nguyên liệu làm đẹp cực kỳ phổ biến và được nhiều phụ nữ ưa chuộng.

Gel từ loài thực vật mọng nước này là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào cho da khô, dễ nứt nẻ, bong tróc do thời tiết. Nhờ đó, sử dụng nha đam thường xuyên, bạn sẽ sở hữu làn da mềm mịn, căng mướt. Ngoài ra, lượng Vitamin E, B, C... trong loại nguyên liệu này có tác dụng tăng sắc tố giúp làn da bật tông trở nên trắng hồng không tì vết. Hơn nữa, điều này còn giúp xóa mờ các vết nám, tàn nhang, đốm nâu nhanh chóng mà không cần đến thẩm mỹ.

Nha đam mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp làn da, do đó, tận dụng chúng để làm kem dưỡng da ban đêm là phương pháp cực kỳ tuyệt vời - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, lượng axit amin, chất kháng khuẩn, chống viêm trong nha đam hỗ trợ tiêu diệt triệt để vi khuẩn gây nên mụn, viêm da. Đồng thời, góp phần duy trì, tăng hiệu quả của quá trinh đào thải da chết, sản sinh da mới từ đó giúp làn da luôn tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa tối ưu. Cách làm kem dưỡng da ban đêm từ nha đam Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 1 nhánh nha đam tươi - 1 muỗng canh dầu ô liu - 3 muỗng canh sáp ong Sơ chế nguyên liệu: Nha đam sau khi mua về gọt hết vỏ, cắt bỏ phần gai nhọn rồi thái thành từng lát mỏng. Pha nước muối ấm, cho nha đam vừa thái vào ngâm khoảng 10 phút thì vớt ra rửa sạch lại với nước mát. Cho nha đam ra rổ cho ráo nước. Nha đam là thần dược làm đẹp đối với làn da - Ảnh: Internet Tiếp đó, cho nha đam đã sơ chế vào máy xay nhuyễn mịn, lọc lấy phần nước cho ra chiếc bát nhỏ. Cách thực hiện: Đổ gel nha đam vào nồi đun trên lửa nhỏ đến khi sôi thì cho ra chiếc bát nhỏ. Cho sáp ong vào bát thủy tinh, đun cách thủy đến khi tan chảy hoàn toàn thì đổ vào bát gel nha đam. Bạn có thể dùng gel nha đam tự nhiên để dưỡng da vào ban đêm - Ảnh: Internet Tiếp đó, thêm dầu ô liu vào, dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Kem dưỡng ban đêm từ gel nha đam hoàn toàn an toàn đối với da, ngay cả da nhạy cảm - Ảnh: Internet Khi hỗn hợp đã nguội, cho chúng vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng trong thời gian dài. Nên bảo quản lọ kem dưỡng ban đêm từ nha đam này trong tủ lạnh để lưu giữ được lâu hơn - Ảnh: Internet Chăm chỉ thoa kem dưỡng ban đêm từ nha đam này mỗi buổi tối, tốt nhất là trước khi đi ngủ 15 phút, sau thời gian ngắn, bạn sẽ nhận về kết quả vô cùng tuyệt vời.

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