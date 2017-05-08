Thoa hỗn hợp này mỗi ngày, môi nứt nẻ thậm chí bong tróc cũng hết hẳn sau 1 đêm

Chăm sóc da 08/05/2017 14:56

Tình trạng môi khô, nứt nẻ sẽ được trị dứt sau 1 đêm với 4 công thức tự nhiên dưới đây.

Môi khô, nứt nẻ là hiện tượng xuất hiện bởi việc không cung cấp đủ độ ẩm cho da. Vấn đề này còn bắt nguồn bởi một số thói quen xấu hàng ngày như bổ sung không đủ nước, dùng nhiều đồ uống chứa cồn, thường xuyên hút thuốc lá,... Bên cạnh đó, việc không bảo vệ, che chắn da trước ánh nắng mặt trời, khói bụi cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng môi khô ráp, bong tróc. 

Sau đây là một số công thức tự nhiên giúp cải thiện vấn đề về môi khô, nứt nẻ vô cùng hiệu quả:

1. Dầu dừa đông lạnh

Nguyên liệu cần có:

- 3 – 4 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Cho lượng dầu dừa đã chuẩn bị vào khay đá, tiến hành đông lạnh trong vòng 5 – 6 tiếng đồng hồ là có thể mang ra sử dụng. 

Thoa hỗn hợp này mỗi ngày, môi nứt nẻ thậm chí bong tróc cũng hết hẳn sau 1 đêm - Ảnh 1
Phương pháp trị môi khô, nứt nẻ với dầu dừa đông lạnh. Ảnh: Internet

Đầu tiên, thực hiện tẩy tế bào chết cho môi để loại bỏ lớp da bong tróc hoặc lớp son môi chưa tẩy trang kỹ. Sau đó, dùng viên đá dầu dừa massage nhẹ nhàng lên môi khoảng 2 – 3 phút thì rửa lại với nước ấm. Áp dụng phương pháp này tối đa 2 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. 

2. Cánh hoa hồng kết hợp với sữa tươi

Nguyên liệu cần có:

- 1 bông hoa hồng

- 1 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Cách thực hiện:

Cho hoa hồng và lượng sữa tươi đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố, tiến hành xay nhuyễn rồi cho ra 1 chiếc bát nhỏ. 

Thoa hỗn hợp này mỗi ngày, môi nứt nẻ thậm chí bong tróc cũng hết hẳn sau 1 đêm - Ảnh 2
Phương pháp trị môi khô, nứt nẻ với công thức từ cánh hoa hồng và sữa tươi. Ảnh: Internet

Dùng đầu ngón tay thoa đều hỗn hợp lên môi, giữ khoảng 10 phút thì rửa lại với nước ấm. Cuối cùng, hãy thoa lên một ít kem dưỡng để duy trì độ ẩm cho môi. 

3. Nha đam kết hợp với mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh gel nha đam

- ½ muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho gel nha đam và mật ong vào 1 chiếc bát nhỏ, dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất rồi cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài. 

Thoa hỗn hợp này mỗi ngày, môi nứt nẻ thậm chí bong tróc cũng hết hẳn sau 1 đêm - Ảnh 3
Phương pháp trị môi khô, nứt nẻ với nha đam và mật ong. Ảnh: Internet

Buổi tối, trước khi đi ngủ hãy thoa đều hỗn hợp gel nha đam và mật ong lên môi, giữ qua đêm và rửa lại với nước ấm vào sáng hôm sau. 

4. Đường và mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh đường

- 1 muỗng canh mật ong

Thoa hỗn hợp này mỗi ngày, môi nứt nẻ thậm chí bong tróc cũng hết hẳn sau 1 đêm - Ảnh 4
Phương pháp trị môi khô, nứt nẻ với đường và mật ong. Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một chiếc bát nhỏ. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên môi, dùng đầu ngón tay chà nhẹ theo hình xoắn ốc khoảng 2 phút thì rửa lại với nước. 

(Nguồn: Boldsky)

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