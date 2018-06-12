Thoa dầu dừa theo cách này trước khi ngủ, mọi khuyết điểm 'tan biến' sau vài ngày, da trắng hồng, không tì vết như em bé

Chăm sóc da 12/06/2018 14:47

Dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho nhan sắc phụ nữ. Đặc biệt, dưỡng da ban đêm bằng loại dầu này, các khuyết điểm sẽ nhanh chóng biến mất sau vài ngày.

Từ xa xưa, dầu dừa đã là nguyên liệu cực kỳ được ưa chuộng trong việc làm đẹp làn da, chữa các bệnh về dị ứng, mẩn ngứa. Bên cạnh đó, đây còn là "thần dược" đối với mái tóc nhờ các công dụng như dưỡng dài, cấp ẩm, khắc phục tình trạng khô xơ cực kỳ hiệu nghiệm. 

Có rất nhiều cách sử dụng dầu dừa để chăm sóc da, tuy nhiên, phương pháp dưỡng vào ban đêm dưới đây mang đến hiệu quả vô cùng cao và nhanh chóng. 

Tác dụng dưỡng da ban đêm của dầu dừa

Dầu dừa giàu axit lauric, chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng loại bỏ các tác nhân xấu gây nên mụn, mẩn ngứa, kích ứng trên da. Điều này giúp làn da khỏe mạnh, không xuất hiện khuyết điểm. Bên cạnh đó, các loại chất này còn giúp làm sạch lỗ chân lông hiệu quả. 

Lượng độ ẩm tự nhiên dồi dào có trong dầu dừa cân bằng da, giữ độ đàn hồi, nhờ đó hạn chế sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, vết sần, chảy xệ... giúp làn da trở nên mịn màng, căng bóng. 

Vitamin, khoáng chất phong phú trong loại tinh dầu này cực kỳ lành mạnh, ngay cả làn da nhạy cảm và dễ kích ứng nhất.

Khi tiếp xúc với da, dầu dừa thẩm thấu từ từ vào sâu lỗ chân lông góp phần tăng cường trao đổi, chuyển hóa chất, đẩy mạnh quá trình sản sinh tế bào mới, đồng thời cải thiện sắc tố giúp làn da trắng hồng nhanh chóng.

Thoa dầu dừa theo cách này trước khi ngủ, mọi khuyết điểm 'tan biến' sau vài ngày, da trắng hồng, không tì vết như em bé - Ảnh 1
Dầu dừa được ví như thần dược đối với làn da của phụ nữ - Ảnh: Internet

Một số dưỡng chất có trong dầu dừa còn có công dụng ức chế sản sinh melanin - hắc sắc tố gây nên nám, sạm, đồi mồi, tàn nhang cực kỳ khó điều trị. Nhờ đó, sử dụng loại nguyên liệu này để dưỡng da thường xuyên là cách điều trị, ngăn ngừa thâm nám, tàn nhang hữu hiệu. 

Khi kết hợp dầu dừa với một số nguyên liệu tự nhiên dạng bột như tinh bột nghệ, bột sắn dây, bột gạo, bột yến mạch... sẽ mang đến hiệu quả dưỡng trắng da cao gấp nhiều lần. 

Thoa dầu dừa theo cách này trước khi ngủ, mọi khuyết điểm 'tan biến' sau vài ngày, da trắng hồng, không tì vết như em bé - Ảnh 2
Ban đêm là thời điểm để bạn dưỡng da hiệu quả nhất, kể cả các phương pháp khác chứ không riêng gì với dầu dừa - Ảnh: Internet

Bạn nên sử dụng dầu dừa vào ban đêm vì đây là thời điểm da dễ hấp thụ dưỡng chất nhất trong ngày. Ngoài ra, khi bạn ngủ, quá trình trao đổi, chuyển hóa chất cũng như sản sinh tế bào mới được đẩy mạnh tối đa. Cấp dưỡng chất vào lúc này sẽ giúp các hoạt động trên diễn ra hiệu quả nhất, mang đến làn da khỏe đẹp, không tì vết. Hơn nữa, lúc này bạn không ra ngoài, da không bị các tác nhân xấu từ môi trường và ánh nắng mặt trời gây tổn thương. 

Cách dưỡng da ban đêm bằng dầu dừa

Đầu tiên, bạn nên chuẩn bị khoảng 3 muỗng canh dầu dừa nguyên chất. Hãy đảm bảo rằng da mặt đã được vệ sinh kỹ càng, sau đó thoa đều dầu dừa lên.

Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng khắp mặt, thực hiện đến khi chúng chuyển sang trạng thái sánh mịn thì dừng lại. Thư giãn đến khi da khô thì bạn có thể đi ngủ, giữ mặt nạ qua đêm rồi vệ sinh lại vào sáng hôm sau hoặc rửa mặt sau khoảng 20 - 30 phút. 

Thoa dầu dừa theo cách này trước khi ngủ, mọi khuyết điểm 'tan biến' sau vài ngày, da trắng hồng, không tì vết như em bé - Ảnh 3
Dưỡng da bằng dầu dừa vào ban đêm mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Ngoài cách này, bạn có thể thêm gel nha đam, Vitamin E vào dầu dừa để tạo thành hỗn hợp rồi sử dụng trực tiếp hoặc đông thành đó rồi dùng để mát xa. Cách này giúp đẩy lùi lão hóa và xóa mờ nếp nhăn rất nhanh chóng. 

Kiên trì áp dụng cách dưỡng da bằng dầu dừa vào ban đêm này khoảng 3 - 4 lần mỗi tuần, sau thời gian ngắn bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết mà mọi phụ nữ đều ao ước.

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