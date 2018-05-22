Không chỉ xóa mờ nám, tàn nhang mà dầu dừa còn là 'thần dược' trị dứt điểm đồi mồi trên da mặt cực nhanh

Chăm sóc da 22/05/2018 11:58

Nám, tàn nhang và đồi mồi là những vấn đề khiến da mặt cực kỳ xấu xí. Nếu mong muốn trị dứt điểm chúng bằng nguyên liệu tự nhiên ngay tại nhà, dầu dừa là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Tương tự như nám và tàn nhang, đồi mồi rất dễ nhận biết vì có màu nâu, thậm chí là sạm đen khiến da mặt vô cùng kém sắc, già nua. Để trị dứt điểm vấn đề này, ngoài việc sử dụng các phương pháp từ bên ngoài thì thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng. 

Nguyên nhân xuất hiện đồi mồi trên da mặt

Giống như nám và tàn nhang, đồi mồi xuất hiện do quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin trở nên bất thường trên bề mặt da.

Bên cạnh đó, tia tử ngoại, nhiệt độ cao từ ánh nắng mặt trời cũng tác động mạnh mẽ lên tế bào khiến tăng sắc tố melanin làm vết đồi mồi trên da mặt trở nên sạm đen hơn rất nhiều.

Không chỉ xóa mờ nám, tàn nhang mà dầu dừa còn là 'thần dược' trị dứt điểm đồi mồi trên da mặt cực nhanh - Ảnh 1
Đồi mồi xuất hiện trên da mặt bởi sự sản sinh bất thường của hắc sắc tố melanin - Ảnh: Internet

Ngoài ra, đồi mồi xuất hiện còn do yếu tố tuổi tác, thiếu hụt collagen hay rối loạn nội tiết tố nữ estrogen bên trong cơ thể. Hơn nữa, việc chăm sóc, che chắn, bảo vệ da không đúng cách cũng là tác nhân khiến việc điều trị vấn đề về da mặt này không đạt hiệu quả cao như mong đợi. 

Đặc biệt, thói quen thường xuyên sử dụng sản phẩm làm đẹp có tính tẩy, dưỡng trắng cấp tốc chính là nguyên nhân khiến đồi mồi thêm nặng và sâu hơn. 

Cách trị đồi mồi trên da mặt bằng dầu dừa

Dầu dừa giàu dưỡng chất, đặc biệt là axit lauric với khả năng xóa bỏ tế bào chết, hư tổn, hắc sắc tố melanin cực kỳ hiệu quả, điều này giúp các đốm đồi mồi mờ dần. Đồng thời, nguồn khoáng chất, Vitamin trong loại dầu này sẽ tăng cường sản sinh tế bào mới, từ đó tạo dựng làn da mềm mịn, trắng hồng sau thời gian ngắn. 

Dưới đây là một số phương pháp trị dứt điểm đồi mồi trên da mặt cực kỳ hiệu quả. 

Mát xa da mặt bằng dầu dừa

Nguyên liệu cần có: 

- 3 muỗng canh dầu dừa

- 1 vỉ Vitamin E

- 50ml nước cất

Cách thực hiện: 

Cho dầu dừa, trích toàn bộ Vitamin E và nước cất vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì đổ vào khay đá, đặt trong ngăn đông tủ lạnh khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng ngay. 

Mỗi tối, dùng bông thấm nước hoa hồng vệ sinh da mặt rồi lấy đá viên từ dầu dừa đã làm mát xa đều theo chuyển động tròn đến khi tan hết. Một lần áp dụng bạn nên dùng 2 viên đá để mát xa nhằm đạt được hiệu quả cao. 

Không chỉ xóa mờ nám, tàn nhang mà dầu dừa còn là 'thần dược' trị dứt điểm đồi mồi trên da mặt cực nhanh - Ảnh 2
Mát xa bằng dầu dừa giúp trị dứt đồi mồi sau thời gian ngắn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu không có thời gian để thực hiện đá lạnh như công thức trên, bạn có thể dùng dầu dừa nguyên chất để mát xa da mặt.

Cách thực hiện rất đơn giản, vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa đều dầu dừa lên. Dùng đầu ngón tay dùng lực ấn nhẹ nhàng từ trán xuống cằm, sau đó vỗ nhẹ khắp mặt, rồi mát xa theo chuyển động tròn. Sau đó, thư giãn thêm 20 phút nữa thì rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành. 

Hy vọng bạn sẽ sớm trị dứt, xóa mờ toàn bộ lớp đồi mồi kém sắc trên da mặt sau thời gian ngắn áp dụng phương pháp bằng dầu dừa này. 

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