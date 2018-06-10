4 loại tinh dầu 'nhà nào cũng có' giúp xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da mặt cho phụ nữ U40

Chăm sóc da 10/06/2018 08:39

Theo nghiên cứu, 4 loại dầu tự nhiên thông dụng dưới đây có tác dụng xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa, kéo căng da mặt cực kỳ hiệu nghiệm.

Nếp nhăn là vấn đề tuổi tác nhất xuất hiện trên da mặt rõ rệt nhất. Đa phần sau tuổi 30, các nếp nhăn li ti sẽ bắt đầu hiển hiện ở giữa hai chân mày, khóe mắt, khóe môi. Nếu không có biện pháp đúng đắn, chỉ trong thời gian ngắn, nhan sắc của bạn sẽ trông vô cùng kém sắc và già nua. 

Tuy nhiên, ngoài tuổi tác, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, sai lầm khi sử dụng mỹ phẩm, chăm sóc da thiếu khoa học cũng là những nguyên nhân gây ra nếp nhăn trên da mặt. 

Theo các nghiên cứu và thử nghiệm, các loại tinh dầu như dầu argan, dầu hạnh nhân, dầu hạt nho, dầu mè có khả năng xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da mặt và ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả. 

Tác dụng xóa mờ nếp nhăn của tinh dầu tự nhiên

Dầu argan

Đây là loại dầu tự nhiên được sử dụng nhiều trong nấu nướng, làm bánh, tuy nhiên chúng mang đến vô vàn tác dụng nuôi dưỡng làn da, kéo căng nếp nhăn. 

Theo nghiên cứu, dầu argan cực kỳ tốt đối với làn da củ phụ nữ đang trong giai đoạn mãn kinh. Ngoài khả năng xóa mờ các dấu hiệu của tuổi tác, loại tinh dầu này còn cấp ẩm giúp làn da căng mịn, hồng hào tự nhiên. 

Dầu hạnh nhân

Trong dầu hạnh nhân có lượng lớn Vitamin E và Vitamin K có khả năng phục hồi nhanh chóng độ đàn hồi cho làn da. Nhờ đó ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn, thâm sạm, đồi mồi... hiệu quả. 

Đặc biệt, loại tinh dầu này giúp làn da ngăn ngừa các tác nhân từ ánh nắng mặt trời rất tốt. Điều đáng ngạc nhiên là dầu hạnh nhân có tác dụng tương tự kem chống có chỉ số SPF 46.

4 loại tinh dầu 'nhà nào cũng có' giúp xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da mặt cho phụ nữ U40 - Ảnh 1
Các loại tinh dầu tự nhiên, đặc biệt là từ hạt cực kỳ tốt trong việc xóa mờ nếp nhăn trên da mặt - Ảnh: Internet

Dầu hạt nho

Đây là loại dầu có trong hàng loạt các loại kem, mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da. Dầu hạt nho giàu Vitamin, axit béo palmitic có khả năng tăng cường sản sinh collagen và elastin; axit stealic hỗ trợ bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời; axit linolein có tác dụng chống oxy hữu hiệu. 

Dầu mè

Dầu mè tuy tốt nhưng khi sử dụng chúng tuyệt đối không được kết hợp với nước. Đây là loại dầu giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời. 

Cách sử dụng tinh dầu tự nhiên xóa mờ nếp nhăn

Để đạt được hiệu quả xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da nhanh chóng và tối ưu, phụ nữ nên kết hợp sử dụng tinh dầu tự nhiên với phương pháp mát xa mặt. 

4 loại tinh dầu 'nhà nào cũng có' giúp xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da mặt cho phụ nữ U40 - Ảnh 2
Mát xa da mặt bằng tinh dầu tự nhiên giúp xóa mờ nếp nhăn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy làm sạch da rồi thoa một trong các loại tinh dầu trên lên khắp da mặt. Tiếp đó, dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động xoắn ốc, sau đó vỗ nhẹ khắp mặt. Thực hiện đến khi lớp dầu trở nên sánh mịn trên da thì rửa sạch bằng sữa và nước mát. 

4 loại tinh dầu 'nhà nào cũng có' giúp xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da mặt cho phụ nữ U40 - Ảnh 3
Làn da sẽ trở nên căng mịn nhờ phương pháp xóa mờ nếp nhăn bằng tinh dầu tự nhiên này - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng phương pháp từ các loại tinh dầu tự nhiên trên, các nếp nhăn "cứng đầu" trên mặt sẽ bị xóa mờ triệt để, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, không tì vết. 

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Mặt nạ lô hội hay hạnh nhân chứa tinh chất dưỡng ẩm và chống lão hóa, giúp làm mờ các nếp nhăn hiệu quả.

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