Thoa 3 giọt này rồi đi ngủ: Da nhăn nheo, đen nhẻm cũng trắng bóc như em bé vào sáng hôm sau

Nha đam (còn được gọi là lô hội) từ lâu đã trở thành nguyên liệu làm đẹp hàng đầu của phụ nữ. Chất gel trong nha đam chứa đến 29 khoáng chất, cùng nhiều loại vitamin vô cùng tốt cho da. Ngoài ra, gel nha đam còn giúp tái tạo da, ngăn ngừa nếp nhăn, dưỡng ẩm cực hiệu quả . Đặc biệt, các tinh chất trong nha đam còn bảo vệ da dưới tác động của tia UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời.

Vitamin E giúp loại bỏ các khuyết điểm trên da mặt như thâm nám, thâm do mụn,…giúp làn da mịn màng.

Vitamin C giúp kháng khuẩn, tiêu diệt các tác nhân gây nên mụn. Từ đó tạo dựng một làn da khỏe mạnh, sạch mụn. Vitamin C chống lão hóa da giúp da luôn tươi trẻ.

Với sự kết hợp hoàn hảo này da của bạn sẽ được chăm sóc một cách toàn diện nhất. Cho nên, sử dụng công thức này bạn sẽ sở hữu được một làn da đẹp không tì vết.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 nhánh nha đam

- 5 muỗng cà phê dầu dừa

- 5 viên vitamin C

- 5 viên vitamin E

Cách làm:

Bước 1: Sau khi rửa sạch và gọt vỏ, thái nhỏ nha đam cho vào máy xay sinh tố. Nhớ rửa thật sạch nha đam để loại bỏ được hết bụi bẩn ở phần gốc.

Bước 2: Nghiền nát 5 viên vitamin C rồi cho cung vào phần nha đam trong máy xay.

Bước 3: Cho tiếp dịch của 5 viên vitamin E vào máy xay chung với nha đam và vitamin C.

Bước 4: Xay nhuyễn số nguyên liệu trong máy xay, sau đó cho thêm 5 muỗng dầu dừa vào rồi tiến hành xay thêm vài giây nữa.

Bước 5: Khi hỗn hợp đã được xay đều và mịn, cho ra lọ thủy tinh, nhớ đậy kín và bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc có thể để vào ngăn mát tủ lạnh.

Các sử dụng:

Trước tiên, bạn cần phải rửa sạch da mặt với nước ấm hoặc sữa rửa mặt chuyên dụng để làm thông thoáng lỗ chân lông, tẩy tế bào chết giúp da hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn. Đợi khi da khô, bôi đều hỗn hợp lên da mặt, để da hấp thụ một cách triệt để các dưỡng chất bạn nên tiến hành massage nhẹ nhàng theo hình tròn. Sau khoảng 25-30 phút thì rửa lại với nước lạnh.

Nên kiên trì thực hiện đắp mặt nạ này mỗi ngày trước khi ngủ để sớm có được một làn da trắng sáng như mong muốn.

Chúc bạn thành công!