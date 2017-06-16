Tập thói quen này buổi sáng, da mặt lúc nào cũng căng mịn và trẻ hơn 10 tuổi

"Đối với làn da dễ bị nhờn hoặc mụn trứng cá, một sữa rửa mặt dạng gel hoặc chứa benzoyl peroxide salycylic sẽ rất có ích cho làn da" Tiến sĩ Ava Shamban, một bác sĩ da liễu tại Santa Monica nói. Đối với làn da khô, sử dụng rửa mặt chứa glycolic ẩm hoặc dạng sữa. Với da có những đốm nâu hoặc nám, sử dụng sữa rửa mặt có chứa alpha hydroxy acid sẽ giúp da bạn phục hồi lại độ trắng mịn.

Nghe thật lạ, nhưng dùng khăn mặt là 1 thói quen rất sai lầm. Khăn mặt chứa rất nhiều vi khuẩn khi nó được sử dụng từ ngày này qua tháng khác mà ít được giặt sạch. Thay vì dùng khăn mặt, hãy dùng bông tẩy trang 1 lần để lau cũng như rửa mặt. Nó sẽ giúp da mặt bạn khỏe mạnh hơn vì không làm lây lan vi khuẩn.

3. Mỗi tuần cho da 1 ngày nghỉ ngơi

Trang điểm mỗi ngày là thói quen của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên cho dù thích son phấn như thế nào, bạn cũng nên cho da 1 ngày nghỉ ngơi, có thể là cuối tuần. Khi đó, bạn không nên trang điểm hoặc chỉ bôi kem chống nắng. Những khoảng thời gian như vậy sẽ giúp da phục hồi và sáng mịn hơn, giảm tác hại của mỹ phẩm.

4. Uống nước ấm pha mật ong

Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, hãy uống nước ấm pha với mật ong cùng 1 chút chanh, hỗn hợp này không những tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp thải độc cơ thể, làm đẹp da và dưỡng trắng da nhẹ nhàng. Mật ong chứa chất kháng khuẩn, bảo vệ thành dạ dày, chanh chứa nhiều Vitamin C, có ích cho cơ thể, tăng sức đề kháng và làm đẹp da.

5. Tập Yoga

Đây là 1 bộ môn nhẹ nhàng, phù hợp với phái nữ, không những giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn mà còn tăng cường trao đổi chất, tuần hoàn máu. Từ đó, những người tập Yoga chăm chỉ sẽ có làn da khỏe đẹp hơn.

Có rất nhiều động tác Yoga từ dễ đến khó, bạn có thể tập từ các động tác dễ nhất, tập từ từ cho tới động tác khó. Nên có huấn luyện viên phù hợp để các động tác của bạn đúng hơn.

(Nguồn: Live Strong)

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