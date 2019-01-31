Tác dụng tuyệt vời đối với làn da của nguyên liệu lên men tự nhiên, phụ nữ không biết là phí cả đời

Chăm sóc da 31/01/2019 11:27

Theklog đã có những chia sẻ bổ ích về tác dụng ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ và căng mịn cho làn da của nguyên liệu lên men tự nhiên mà mọi phụ nữ nên biết.

Thành phần lên men tự nhiên là một trong những phương pháp chăm sóc da được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của loại nguyên liệu này, hãy tham khảo các thông tin bổ ích dưới đây. 

Nguyên liệu tự nhiên lên men hoạt động thế nào?

Các nguyên liệu lên men tự nhiên như sữa chua, giấm táo, giấm gạo... rất giàu vi sinh vật, lợi khuẩn và enzym. Các vi sinh vật sẽ giải phóng enzyme để việc tạo ra các chất mới có lợi cho làn da.

Tác dụng tuyệt vời đối với làn da của nguyên liệu lên men tự nhiên, phụ nữ không biết là phí cả đời - Ảnh 1
Mỹ phẩm lên men rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Tác dụng của nguyên liệu lên men đối với làn da 

Giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn

Thông thường, làn da không dễ dàng hấp thụ các hoạt chất trong các thành phần tự nhiên. Điều này là do kích thước phân tử của chúng quá lớn. Nhưng nếu các loại nguyên liệu này trải qua quá trình lên men, vi sinh vật sẽ phân hủy, làm phân tử có kích thước nhỏ hơn, nhờ đó làn da có thể hấp thụ dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Giảm nguy cơ kích ứng da

Một số thành phần tự nhiên có chứa các chất độc hại như kim loại nặng và thuốc trừ sâu có thể gây ra kích ứng da. Quá trình lên men sẽ trung hòa các chất độc này, làm cho nguyên liệu tự nhiên an toàn và phù hợp với da nhạy cảm hơn. 

Ngoài ra, quá trình lên men sẽ tạo ra các chất đặc biệt có khả năng ngăn chặn phát sinh vi khuẩn gây hại, làm giảm khả năng tổn thương da.

Tác dụng tuyệt vời đối với làn da của nguyên liệu lên men tự nhiên, phụ nữ không biết là phí cả đời - Ảnh 2
Nguyên liệu tự nhiên lên men có khả năng làm mới làn da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Tạo ra các chất mới có lợi cho da 

Quá trình lên men tạo ra các axit amin, axit hữu cơ và chất chống oxy hóa mới cực kỳ có ích cho quá trình hydrat hóa và nuôi dưỡng làn da. 

Theo cách này, các thành phần tự nhiên thường được sử dụng để dưỡng da như sữa tươi, thảo mộc sẽ gia tăng lượng chất dinh dưỡng, chất có lợi cho da thông qua quá trình lên men.

Sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên, mỹ phẩm trải qua quá trình lên men là cách tuyệt vời để tăng cường hydrat hóa và nuôi dưỡng làn da. Phương pháp làm đẹp này hạn chế tối đa vấn đề về kích ứng, dù là da nhạy cảm nhất. Đặc biệt, lượng vitamin và chất chống oxy hóa sinh ra trong quá trình lên men sẽ củng cố hàng rào bảo vệ và cải thiện sức khỏe của da vô cùng hữu hiệu.

Tác dụng tuyệt vời đối với làn da của nguyên liệu lên men tự nhiên, phụ nữ không biết là phí cả đời - Ảnh 3
Sử dụng nguyên liệu hay mỹ phẩm lên men tự nhiên thường xuyên là cách để duy trì vẻ trẻ đẹp của làn da - Ảnh: Internet

Để đạt được những tác dụng tuyệt vời trên và sở hữu làn da hoàn hảo, tươi trẻ, hãy sử dụng các nguyên liệu tự nhiên lên men để làm đẹp ngay.

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